Προκήρυξη έργου 3,2 εκατ. για την επέκταση του συστήματος εποπτείας δορυφορικών επικοινωνιών της ΕΕΤΤ

Στην προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επέκταση του Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ) «ΗΩΣ» προχώρησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται σε 3,224 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά την τεχνολογική και επιχειρησιακή αναβάθμιση του υφιστάμενου σταθμού εποπτείας που λειτουργεί στον Αυλώνα Αττικής και έχει ως στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Αρχής στον έλεγχο και τη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιείται για δορυφορικές επικοινωνίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ζώνες συχνοτήτων X και Ka, οι οποίες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, η σύμβαση προβλέπει την υλοποίηση της επέκτασης του ΣΕΦΔ ως ενιαίο έργο «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey solution). Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία εξειδικευμένου εξοπλισμού υλικού και λογισμικού, καθώς και τη διαλειτουργική διασύνδεσή του με το ήδη λειτουργικό σύστημα. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, νέο κεραιοσύστημα στις ζώνες X και Ka, αναβάθμιση υφιστάμενων κεραιών, συστήματα RF, εργαλεία εποπτείας και γεωεντοπισμού πομπών, καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΕΤΤ.

Η σκοπιμότητα του έργου συνδέεται άμεσα με τον θεσμικό ρόλο της ΕΕΤΤ ως αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής για τη διαχείριση και εποπτεία του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Η επέκταση του ΣΕΦΔ «ΗΩΣ» έρχεται να καλύψει κρίσιμες ανάγκες που ανακύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη των δορυφορικών υπηρεσιών, τόσο για εμπορικές όσο και για δημόσιες εφαρμογές, ενισχύοντας την ικανότητα της χώρας να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει παρεμβολές, νόμιμες ή μη.

Με τη λειτουργία του αναβαθμισμένου συστήματος, η ΕΕΤΤ θα μπορεί να πραγματοποιεί συστηματική καταγραφή των δορυφορικών εκπομπών που καλύπτουν την ελληνική επικράτεια, να ελέγχει τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές αδειοδότησης και να εντοπίζει πηγές παρεμβολών ακόμη και εκτός συνόρων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές γεωεντοπισμού με χρήση δύο δορυφόρων. Παράλληλα, το έργο υποστηρίζει την πιστοποίηση και τον έλεγχο λειτουργίας δορυφορικών υποδομών που εξυπηρετούν το Ελληνικό Δημόσιο.

Σε στρατηγικό επίπεδο, η ανάπτυξη του ΣΕΦΔ στην Ελλάδα ενισχύει τη διεθνή παρουσία της χώρας στον τομέα των διαστημικών υπηρεσιών και διευρύνει τις δυνατότητες συνεργασίας με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως η CEPT, η ESA και η ITU. Ταυτόχρονα, δημιουργεί προϋποθέσεις συνεργασίας με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα των τεχνολογιών διαστήματος.

Όπως επισημαίνεται στη διακήρυξη, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας και η απουσία αντίστοιχων υποδομών σε γειτονικές χώρες καθιστούν το έργο ιδιαίτερης σημασίας, καθώς αναβαθμίζει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της ΕΕΤΤ σε έναν τομέα κρίσιμο για την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια και τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό στο πεδίο του Διαστήματος.