ΕΚΠΑ: Εξειδικευμένη προετοιμασία για επιτυχία σε προγράμματα ΕΣΠΑ και χρηματοδοτήσεις

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών για το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Εθνικά Προγράμματα Χρηματοδότησης: Διαδικασίες Συμμετοχής και Στρατηγικές Επιτυχίας».

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, η εξειδικευμένη γνώση και η στρατηγική προετοιμασία αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες για την έγκριση μιας χρηματοδοτικής πρότασης. Το πρόγραμμα προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν δυναμικά στον χώρο των επιδοτήσεων, καλύπτοντας όλο το φάσμα από την ανάλυση μιας πρόσκλησης έως την τελική υποβολή του φακέλου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για:

Αποφοίτους Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες που αναζητούν κεφάλαια κίνησης ή επενδύσεων.

που αναζητούν κεφάλαια κίνησης ή επενδύσεων. Επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling) του προσωπικού τους.

που επιθυμούν να επενδύσουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling) του προσωπικού τους. Συμβούλους επιχειρήσεων και στελέχη γραφείων υποστήριξης έργων.

και στελέχη γραφείων υποστήριξης έργων. Startuppers και άτομα που σχεδιάζουν την ίδρυση της δικής τους επιχείρησης.

Τι θα κερδίσουν οι συμμετέχοντες

Μέσα από μια πρακτική και δομημένη καθοδήγηση, οι εκπαιδευόμενοι και τα στελέχη επιχειρήσεων θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία για:

Ορθή αξιολόγηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών ευκαιριών. Κατανόηση των όρων επιλεξιμότητας για την αποφυγή λαθών που οδηγούν σε απορρίψεις. Αποτελεσματική οργάνωση του φακέλου δικαιολογητικών. Σχεδιασμό βιώσιμων επενδυτικών πλάνων που αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας.

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς εστιάζει σε δράσεις που βρίσκονται στο προσκήνιο, όπως η «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Πτυχιούχων», το πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ» και άλλες σύγχρονες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας.

Πιστοποίηση και Μονάδες ECTS

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ, συνοδευόμενο από το Συμπλήρωμα Europass, ενώ αποδίδονται 1.6 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS.

Πληροφορίες & Εγγραφές

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και, λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα του προγράμματος, οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

(Καθημερινές 10:00 – 16:00)

Τηλέφωνο: 210 7275735

Τηλέφωνο: 6975913005

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, 157 72