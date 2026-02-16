ΕΜΠ και Mistral AI ενώνουν δυνάμεις για την ενίσχυση ταλέντων ΤΝ στην Ελλάδα

Στις 24 Νοεμβρίου 2025, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Mistral AI, μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της Mistral AI με την Ελληνική Κυβέρνηση για τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου AI Talent Accelerator Pipeline, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως έναν αναδυόμενο κόμβο αριστείας στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ευρώπη.

Μέσω της συνεργασίας αυτής, φοιτητές, απόφοιτοι και ερευνητές του ΕΜΠ θα αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου πρακτική εκπαίδευση και διεθνείς επαγγελματικές ευκαιρίες, γεφυρώνοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την εφαρμοσμένη καινοτομία. Η πρώτη ομάδα αποφοίτων και ερευνητών αναμένεται να ενταχθεί στο Graduate Program της Mistral AI την Άνοιξη του 2026, ενώ η πρωτοβουλία προβλέπεται να εξελιχθεί σε επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα που θα φιλοξενεί έως και 30 συμμετέχοντες ετησίως τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Mistral AI, το ΕΜΠ έχει ξεκινήσει το Future AI Global Leaders Program, το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη της επόμενης γενιάς ηγετών Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Το πρόγραμμα προσφέρει σε φοιτητές, πρόσφατους αποφοίτους και υποψήφιους διδάκτορες τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνές περιβάλλον εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι επιλεγέντες θα παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, εντατικό τρίμηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Παρίσι, με έμφαση σε προηγμένα θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και ουσιαστική πρακτική εμπειρία.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα:

https://www.ails.ece.ntua.gr/research/activities/ntua-x-mistral

Υποβολή Αίτησης:

https://forms.gle/rmSM4dKHuunpz77d7