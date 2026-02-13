Mistral: Η απάντηση της Ευρώπης στην OpenAI ενισχύεται με επένδυση δισεκατομμυρίων

Η γαλλική νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης Mistral ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επένδυση ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών στη Σουηδία. Η συγκεκριμένη κίνηση περιλαμβάνει τη δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η Ευρώπη σπεύδει να οικοδομήσει τις απαραίτητες υποδομές για την τροφοδοσία των ταχέως εξελισσόμενων εργαλείων AI. Στόχος της ηπείρου είναι η επίτευξη τεχνολογικής κυριαρχίας εν μέσω των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. Σύμφωνα με τη Mistral, τα κεφάλαια αυτά θα διευκολύνουν την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων AI, την ενίσχυση της προηγμένης υπολογιστικής ισχύος και τη δημιουργία τοπικών δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης, διασφαλίζοντας την αυτονομία της περιοχής σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς.
Η Mistral, η οποία ιδρύθηκε το 2023 και έχει αναδειχθεί σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες AI στην Ευρώπη, ολοκλήρωσε τον Σεπτέμβριο γύρο χρηματοδότησης 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας την αποτίμησή της στα 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η ολλανδική εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού μικροτσίπ ASML, η οποία συνεισέφερε το ποσό των 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν επίσης τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Nvidia και η Microsoft, καθώς και επενδυτικά σχήματα όπως η DST Global, η Andreessen Horowitz, η Bpifrance, η General Catalyst και η Index Ventures, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που προσελκύει το εγχείρημα σε διεθνές επίπεδο.
Δημιουργία ανεξάρτητων ευρωπαϊκών υποδομών τεχνητής νοημοσύνης
Ο διευθύνων σύμβουλος της Mistral, Arthur Mensch, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «αυτή η επένδυση αποτελεί ένα συγκεκριμένο βήμα προς την οικοδόμηση ανεξάρτητων δυνατοτήτων στην Ευρώπη, οι οποίες είναι αφιερωμένες στην τεχνητή νοημοσύνη». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μέσω της παροχής μιας πλήρως καθετοποιημένης προσφοράς, με δεδομένα που επεξεργάζονται και αποθηκεύονται τοπικά, ενισχύεται η στρατηγική αυτονομία και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Όπως τόνισε ο Mensch, η κίνηση αυτή θέτει τα θεμέλια για ένα ευρωπαϊκό cloud AI που θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί βιομηχανίες, δημόσιους φορείς και ερευνητές σε μεγάλη κλίμακα, προσφέροντας ασφάλεια και αξιοπιστία στη διαχείριση των δεδομένων.
Αρχικά εστιασμένη στην κατασκευή μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs), η εταιρεία έχει πλέον επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στις υποδομές που απαιτούνται για την τροφοδοσία της τεχνητής νοημοσύνης. Τον Ιούνιο, η εταιρεία λάνσαρε το Mistral Compute, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να παρέχει μια ολοκληρωμένη τεχνολογική στοίβα. Αυτή περιλαμβάνει μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs), διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (APIs) και υπηρεσίες όπως πλήρως διαχειριζόμενη πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS). Οι χώρες της Σκανδιναβίας θεωρούνται πλέον προνομιακές τοποθεσίες για υπολογιστικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, καθώς διαθέτουν χαμηλότερες θερμοκρασίες που ευνοούν την ψύξη και μερικά από τα χαμηλότερα κόστη ενέργειας στην περιοχή.
Επέκταση συνεργασιών και ανταγωνισμός με ΗΠΑ
Στο πλαίσιο της επένδυσης, η Mistral θα συνεργαστεί με τη σουηδική εταιρεία EcoDataCenter για την ανάπτυξη υπολογιστικής ισχύος AI «μεγάλης κλίμακας». Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την πρώτη επένδυση της γαλλικής νεοφυούς επιχείρησης σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης εκτός της εγχώριας αγοράς της. Η νέα εγκατάσταση έχει προγραμματιστεί να ανοίξει τις πύλες της το 2027 και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και τη λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς της Mistral. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο, η OpenAI είχε ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας ενός κέντρου δεδομένων AI στη Νορβηγία, ως μέρος της πρωτοβουλίας της με την ονομασία «Stargate», εντείνοντας τον ανταγωνισμό στην περιοχή.
Παρόλο που η Mistral είναι η εταιρεία δημιουργίας LLM με την υψηλότερη χρηματοδότηση στην Ευρώπη, έχοντας συγκεντρώσει περίπου 2,75 δισεκατομμύρια ευρώ (2,9 δισεκατομμύρια δολάρια) σύμφωνα με την πλατφόρμα καταγραφής συμφωνιών Dealroom, εξακολουθεί να υστερεί έναντι των ανταγωνιστών της στις ΗΠΑ, οι οποίοι πραγματοποιούν τεράστιους γύρους ιδιωτικής χρηματοδότησης. Ειδικότερα, πηγές ανέφεραν στο CNBC αυτή την εβδομάδα ότι η OpenAI επιδιώκει να ολοκληρώσει έναν γύρο χρηματοδότησης που θα μπορούσε να φτάσει τα 95 δισεκατομμύρια ευρώ (100 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ η Anthropic υπέγραψε τον Ιανουάριο συμφωνία όρων για έναν γύρο χρηματοδότησης ύψους περίπου 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (10 δισεκατομμύρια δολάρια).