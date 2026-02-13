Η Anthropic δεσμεύεται να καλύψει το ενεργειακό κόστος των data centers

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ανακοίνωσε ότι θα διασφαλίσει πως το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές θα παραμείνει σταθερό, καθώς επεκτείνει το αποτύπωμα των κέντρων δεδομένων της. Η Anthropic δήλωσε ότι θα συνεργαστεί στενά με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας για να «εκτιμήσει και να καλύψει» τις αυξήσεις τιμών που ενδέχεται να προκύψουν για τους καταναλωτές σε περιοχές όπου η εταιρεία δεν είναι σε θέση να παράγει επαρκώς νέα ενέργεια. Επιπλέον, δεσμεύτηκε να πληρώσει για το 100% των αναβαθμίσεων υποδομής που απαιτούνται για τη σύνδεση των εγκαταστάσεών της με το ηλεκτρικό δίκτυο, προστατεύοντας τους πολίτες από επιπλέον χρεώσεις.
Σε γραπτή δήλωσή του στο NBC News, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, τόνισε: «Η υπεύθυνη οικοδόμηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να σταματά στην τεχνολογία – πρέπει να επεκτείνεται και στην υποδομή πίσω από αυτήν». Ο ίδιος διευκρίνισε: «Είμαστε σαφείς ότι οι ΗΠΑ πρέπει να χτίσουν υποδομές AI σε κλίμακα για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, αλλά το κόστος τροφοδοσίας των μοντέλων μας θα πρέπει να βαρύνει την Anthropic, όχι τους απλούς Αμερικανούς». Ο Amodei κατέληξε λέγοντας πως η εταιρεία ανυπομονεί να συνεργαστεί με τις κοινότητες, τις τοπικές κυβερνήσεις και τη Διοίκηση για την ορθή υλοποίηση αυτού του σχεδίου.
Ως μία από τις ηγέτιδες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στην Αμερική, η Anthropic είναι έτοιμη να δαπανήσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων που θα εκπαιδεύουν και θα λειτουργούν τα συστήματα AI της. Αυτά τα κέντρα απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας για την τροφοδοσία των υπολογιστικών τσιπ, του εξοπλισμού ψύξης και άλλων συστημάτων πληροφορικής. Σε πολλές τοποθεσίες, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται για όλους, εάν η νέα ζήτηση ξεπεράσει την ανάπτυξη της νέας προσφοράς ενέργειας, δημιουργώντας έτσι πληθωριστικές πιέσεις στα τιμολόγια των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Οι επιπτώσεις στις τιμές και τα δίκτυα
Τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται να έχουν εκτοξευθεί σε περιοχές με έντονη δραστηριότητα κέντρων δεδομένων κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, αν και πρόσφατες αναλύσεις της βιομηχανίας διαπιστώνουν πιο μικτές επιπτώσεις. Η αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων για την αντιστάθμιση της νέας παραγωγής και διανομής είναι μια χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Απαιτούνται περίπλοκες μελέτες σχεδιασμού και νέο υλικό, όπως γραμμές μεταφοράς και υποσταθμοί, για να διασφαλιστεί ότι τα υπάρχοντα δίκτυα μπορούν να χειριστούν και να κατανείμουν τα gigawatts ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτεί η ραγδαία αύξηση των κέντρων δεδομένων.
«Η χώρα πρέπει να κατασκευάσει γρήγορα νέα κέντρα δεδομένων για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στην τεχνητή νοημοσύνη και την εθνική ασφάλεια, αλλά οι εταιρείες AI δεν πρέπει να αφήνουν τους φορολογούμενους να επωμιστούν το κόστος», έγραψε η Anthropic σε σχετική ανάρτηση. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι θα επενδύσει σε νέα παραγωγική ικανότητα και συστήματα που περιορίζουν τη χρήση ενέργειας των κέντρων δεδομένων κατά τις περιόδους της υψηλότερης ζήτησης, γεγονός που θα συμβάλει ώστε οι τιμές να παραμείνουν χαμηλές για τους οικιακούς καταναλωτές.
Με αυτή την ανακοίνωση, η Anthropic ακολουθεί τις ανταγωνίστριες OpenAI και Microsoft, δεσμευόμενη να μειώσει τις επιπτώσεις κόστους των κέντρων δεδομένων της, εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής πίεσης προς τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Την Παρασκευή, πολιτειακοί γερουσιαστές στη Νέα Υόρκη εισήγαγαν ένα νέο νομοσχέδιο που θα σταματούσε την έκδοση αδειών για νέα κέντρα δεδομένων και θα απαιτούσε από μια κρατική επιτροπή να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο των κέντρων δεδομένων στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, δείγμα της εντεινόμενης ρυθμιστικής επαγρύπνησης.
Αυξανόμενες πιέσεις από νομοθέτες και Λευκό Οίκο
Στα μέσα Ιανουαρίου, ο γερουσιαστής Chris Van Hollen (Δημοκρατικός από το Μέριλαντ) και άλλοι Δημοκρατικοί εισήγαγαν νομοσχέδιο που θα απαιτούσε από τις εταιρείες AI να πληρώνουν για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας της επέκτασης των κέντρων δεδομένων και τη σχετική υποδομή δικτύου. Επίσης, τον περασμένο μήνα, ο Λευκός Οίκος απευθύνθηκε άμεσα στους διαχειριστές δικτύων στην περιοχή του Μεσο-Ατλαντικού για να επιβραδύνουν την άνοδο των τιμών. Η κυβέρνηση Trump φέρεται να συντάσσει μια εθελοντική συμφωνία που θα δεσμεύει τις μεγαλύτερες εταιρείες AI να αντισταθμίσουν τις αιχμές στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με έκθεση του 2024 από το Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Berkeley, τα κέντρα δεδομένων χρησιμοποίησαν περίπου το 4,4% της ηλεκτρικής ισχύος της Αμερικής, αλλά το ποσοστό αυτό αναμένεται να εκτιναχθεί στο 12% έως το 2028. Εμπειρογνώμονες από το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon και το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (NC State University) διαπίστωσαν ότι αυτή η ραγδαία αύξηση της ζήτησης θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 25% σε ορισμένες αγορές με πολλά κέντρα δεδομένων έως το 2030, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων προστασίας των καταναλωτών.