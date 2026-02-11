Ο Τραμπ ζητά από το Big Tech να καλύψει το ενεργειακό κόστος των AI data centers

Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να δεσμεύσει ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως σε ένα νέο σύμφωνο που θα διέπει την ταχεία επέκταση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, στόχος είναι η δημόσια δέσμευση των εταιρειών σε κανόνες διαχείρισης ενέργειας. Ένα προσχέδιο του συμφώνου, το οποίο επικαλείται το POLITICO, αναφέρεται σε δεσμεύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν ότι τα ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων δεν θα αυξήσουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, δεν θα επιβαρύνουν τα αποθέματα νερού και δεν θα υπονομεύσουν την αξιοπιστία του δικτύου. Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι εταιρείες που οδηγούν τη ζήτηση θα αναλάβουν το κόστος για την κατασκευή των απαραίτητων νέων υποδομών.
Το προτεινόμενο σύμφωνο, το οποίο δεν είναι τελικό και υπόκειται σε αλλαγές, παρουσιάζεται ως μια εθελοντική συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, καθώς και των κατασκευαστών κέντρων δεδομένων. Θα μπορούσε να δεσμεύσει οργανισμούς όπως η OpenAI, η Microsoft, η Google, η Amazon, η μητρική της Facebook, Meta, και άλλους γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα ευρύ σύνολο αρχών για την ενέργεια, το νερό και την κοινότητα. Η πρωτοβουλία, την οποία η κυβέρνηση επιθυμεί να παρουσιάσει σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα και παραμένει ασαφές ποιες εταιρείες έχουν συμφωνήσει ή έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν.
Πολιτικές πιέσεις και διαχείριση κόστους ενέργειας
Το σύμφωνο θα αποτελούσε μία από τις πιο φιλόδοξες προσπάθειες διαμόρφωσης του αποτυπώματος της υποδομής AI χωρίς την επιβολή άμεσων κανονισμών. Η κίνηση αυτή έρχεται ένα μήνα μετά την πρωτοφανή έκκληση του Λευκού Οίκου προς τον διαχειριστή του ενεργειακού δικτύου της περιοχής του Μεσο-Ατλαντικού να προσπαθήσει να μειώσει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ανησυχίες αυξάνονται σταθερά ότι η τεράστια όρεξη για ενέργεια των κέντρων δεδομένων θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές ακόμα υψηλότερα. Αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολιτικό βαρίδι για μια κυβέρνηση που έχει υποστηρίξει πλήρως την ταχεία και ανεμπόδιστη ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, με το σύμφωνο να αποτελεί έναν τρόπο προβολής του έργου της ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Taylor Rogers, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ πριν από εβδομάδες, οι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας συνεργάζονται με τον Πρόεδρο για να “πληρώσουν τον λογαριασμό” για την κατανάλωση ενέργειας καθώς κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων». Ωστόσο, ένας άλλος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι το προσχέδιο είναι «παρωχημένο και πλέον μη ακριβές», χωρίς να προσδιορίσει ποια τμήματα έχουν τροποποιηθεί. Η αποκεντρωμένη φύση του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας σημαίνει ότι οι διαχειριστές δικτύου, οι κρατικές ρυθμιστικές αρχές και οι ίδιες οι εταιρείες κοινής ωφέλειας θα πρέπει να συμφωνήσουν στη θεσπιστούν κανόνες ή στη σύνταξη συμβολαίων ώστε να γίνουν εφαρμοσιμές πτυχές του προτεινόμενου συμφώνου.
Σκεπτικισμός πολιτών και οικονομικές υποχρεώσεις εταιρειών
Η προσπάθεια αυτή λαμβάνει χώρα καθώς εταιρείες ηλεκτρισμού, ρυθμιστικές αρχές και νομοθέτες προειδοποιούν ότι η εκρηκτική ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων AI –των κτιρίων μεγέθους αποθήκης που στεγάζουν ισχυρά τσιπ και διακομιστές– θα μπορούσε να υπερφορτώσει τα περιφερειακά συστήματα ενέργειας. Ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright, μιλώντας σε podcast, παραδέχτηκε: «ο κόσμος είναι σκεπτικιστής. “Θεέ μου, αυτό θα προσθέσει κι άλλο βάρος και θα αυξήσει τις τιμές ενέργειας”. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες τους». Πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε διάλογο με όλους τους κατασκευαστές hyperscale ώστε όχι μόνο να μειώσουν τις τιμές μακροπρόθεσμα, αλλά και να λειτουργήσουν ως δύναμη ανάσχεσης των τρεχουσών αυξήσεων.
Στον πυρήνα του συμφώνου βρίσκεται η απαίτηση οι κατασκευαστές κέντρων δεδομένων AI να πληρώνουν το 100 τοις εκατό του κόστους της νέας παραγωγής ενέργειας που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεών τους. Επιπλέον, το σύμφωνο καλεί τις εταιρείες να υπογράψουν μακροχρόνια συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας για να διασφαλιστεί ότι οι άλλοι πελάτες δεν θα καταλήξουν να πληρώνουν το λογαριασμό εάν το κέντρο δεδομένων αποτύχει. Οι εταιρείες θα δεσμεύονταν παρόμοια να πληρώσουν το πλήρες κόστος τυχόν τρεχουσών ή μελλοντικών αναβαθμίσεων μετάδοσης που απαιτούνται για τη διασύνδεση νέων κέντρων δεδομένων στο δίκτυο, προστατεύοντας έτσι τους υπόλοιπους καταναλωτές από επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις.
Παράλληλα, οι τεχνολογικές εταιρείες θα συμφωνούσαν να συνεργαστούν με ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές ρυθμιστικές αρχές για τον καθορισμό τιμών ενέργειας και μετάδοσης. Στόχος είναι, «με κάθε δυνατό τρόπο», να διατηρηθούν αμετάβλητες και ιδανικά να μειωθούν οι οικιακές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις δικαιοδοσίες όπου λειτουργούν τα κέντρα δεδομένων. Για να αποτραπεί η εξωτερική ανάθεσητων επιπτώσεων από τις εταιρείες, οι αρχές αυτές θα ίσχυαν όχι μόνο για τα κέντρα δεδομένων που κατέχουν οι ίδιες, αλλά και για τη χωρητικότητα που μισθώνουν ή λειτουργούν και η οποία ανήκει σε τρίτους, εξασφαλίζοντας έτσι μια καθολική εφαρμογή των κανόνων σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων τους.
Αντικρουόμενες απόψεις για τις επιπτώσεις τιμών
Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται ήδη, ξεπερνώντας μάλιστα τον ρυθμό του πληθωρισμού κατά το περασμένο έτος, ενώ οι εταιρείες κοινής ωφέλειας έχουν ζητήσει αυξήσεις-ρεκόρ στα τιμολόγια. Η ακόρεστη ζήτηση από τα κέντρα δεδομένων -η οποία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προβλέπει ότι θα μπορούσε να τριπλασιαστεί μεταξύ 2025 και 2028- έχει ήδη κατηγορηθεί για την αύξηση των τιμών στο δίκτυο που καλύπτει τμήματα 13 πολιτειών. Μια ανάλυση του Bloomberg News το 2025 διαπίστωσε ότι οι τιμές ρεύματος έχουν αυξηθεί στις περιοχές γύρω από τα κέντρα δεδομένων, ενώ ξεχωριστή μελέτη της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ βρήκε ότι οι καταναλωτές επωμίζονται το κόστος των υποδομών δικτύου.
Ο Λευκός Οίκος και οι βιομηχανικοί σύμμαχοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι τα κέντρα δεδομένων δεν ευθύνονται για τις αυξήσεις και ότι μπορούν να αποτελέσουν σημαντική δύναμη για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού. Έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Edison Electric Institute, την εμπορική ένωση των ιδιωτικών εταιρειών ηλεκτρισμού, ανέφερε ότι οι περισσότερες περιοχές με κέντρα δεδομένων δεν βλέπουν υψηλότερο κόστος. Αντίθετα, η έκθεση υποστήριξε ότι τα καλοσχεδιασμένα τιμολόγια και οι συμφωνίες που μεταθέτουν περισσότερη ευθύνη για νέα παραγωγή στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές.
Αυτό απαιτεί από τις πολιτειακές ρυθμιστικές αρχές κοινής ωφέλειας να συντάξουν συμφωνίες τιμολόγησης και συμβόλαια ενέργειας που να υπολογίζουν πλήρως το κόστος των τεχνολογικών εταιρειών. Ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright ξεχώρισε δύο πολιτείες που είδαν τη μεγαλύτερη αύξηση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ανάπτυξης κέντρων δεδομένων, χωρίς όμως αντίστοιχες αυξήσεις στις τιμές. Αυτό περιλαμβάνει τη Βόρεια Ντακότα, η οποία είχε περίπου 35% αύξηση στη ζήτηση τα τελευταία πέντε χρόνια. «Και η ονομαστική τιμή του ηλεκτρισμού τους δεν έχει ανέβει. Η πραγματική τιμή του ηλεκτρισμού έχει μειωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Wright.
Προηγούμενα παραδείγματα και δράσεις εταιρειών
Το σύμφωνο έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η Microsoft προέβη σε παρόμοια σειρά δεσμεύσεων, δηλώνοντας ότι θα πληρώνει περισσότερο για την ηλεκτρική ενέργεια που εξυπηρετεί τα κέντρα δεδομένων της, θα καλύπτει τυχόν πρόσθετες υποδομές και θα μειώσει την κατανάλωση νερού. Η Microsoft ανέφερε επίσης ότι δεν θα δέχεται πλέον τοπικές φοροαπαλλαγές, ένα μέτρο που δεν περιλαμβάνεται στο προσχέδιο του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ εξήρε την ανακοίνωση της Microsoft τον περασμένο μήνα στο Truth Social, όπου ανέφερε ότι εργάζεται με άλλες εταιρείες ώστε «οι Αμερικανοί να μην πληρώσουν τον λογαριασμό για την κατανάλωση ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τους».
«Θα δείτε περισσότερες ανακοινώσεις», σημείωσε ο Wright, προσθέτοντας: «Πιθανώς είδατε μία από την Google στη Γεωργία, που παγώνει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τρία χρόνια με τις συμφωνίες τους. Θα ακούσετε κάποιες συμφωνίες αργότερα φέτος όπου μεγάλες αναπτύξεις κέντρων δεδομένων ανακοινώνονται ανάλογα με μειώσεις στις τιμές ηλεκτρισμού». Άλλες εταιρείες έχουν επίσης δηλώσει ότι ήδη πληρώνουν τα δικά τους κόστη. Η Meta, για παράδειγμα, έχει αναφέρει ότι καλύπτει όλα τα ενεργειακά της έξοδα και ανέθεσε πέρυσι μελέτη που διαπίστωσε ότι τα έργα καθαρής ενέργειας που έχει υποστηρίξει προσθέτουν επιπλέον παραγωγή και δεν αυξάνουν το κόστος για τους φορολογούμενους.
Σταθερότητα δικτύου και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
Το προσχέδιο εμπλέκει επίσης τα κέντρα δεδομένων πιο άμεσα στον σχεδιασμό της αξιοπιστίας του δικτύου. Οι υπογράφοντες θα δεσμεύονταν να χρησιμοποιούν μη κρίσιμη εφεδρική παραγωγή σε νέες και υπάρχουσες εγκαταστάσεις, σε συντονισμό με τους διαχειριστές δικτύου, για την υποστήριξη της σταθερότητας κατά τη διάρκεια έκτακτων αναγκών. Οι εταιρείες θα συμφωνούσαν περαιτέρω, σε εθελοντική βάση, να επιτρέπουν την περικοπή φορτίου των νέων κέντρων δεδομένων όταν είναι απαραίτητο, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη παροχή ενέργειας για τα νοικοκυριά, μια αυξανόμενη ανησυχία για τους διαχειριστές που αντιμετωπίζουν αιχμές ζήτησης και ακραία καιρικά φαινόμενα.
Η ιδέα της ευελιξίας του δικτύου και της εφεδρικής ισχύος κερδίζει έδαφος. Οι νομοθέτες του Τέξας ψήφισαν πέρυσι ένα νομοσχέδιο-ορόσημο που θα απαιτούσε από μεγάλους καταναλωτές ενέργειας, όπως τα κέντρα δεδομένων, να μειώνουν την ισχύ ή να αποσυνδέονται από το δίκτυο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Κατά τη διάρκεια καταιγίδας τον περασμένο μήνα, ο Wright κάλεσε επίσης τους διαχειριστές δικτύου να καταστήσουν διαθέσιμη την εφεδρική ισχύ από τα κέντρα δεδομένων. Πέρα από την ενέργεια, το σύμφωνο στοχεύει στην αντιμετώπιση της τοπικής αντίθεσης στις περιοχές ταχείας ανάπτυξης. Οι hyperscalers θα δεσμεύονταν να έχουν «θετικό ισοζύγιο νερού», αναπτύσσοντας επαρκείς προμήθειες για τις νέες εγκαταστάσεις.
Η συμφωνία καλεί επίσης τις εταιρείες να καθιερώσουν προγράμματα εκπαιδευτικής ευαισθητοποίησης για την τεχνητή νοημοσύνη στις γύρω κοινότητες και τα δημόσια σχολεία, καθώς και να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές για τον περιορισμό του θορύβου, της κίνησης και άλλων οχλήσεων που επηρεάζουν τις γειτονικές κατοικημένες περιοχές. Το σύμφωνο θα μπορούσε να είναι σημαντικό για εταιρείες που αναζητούν ομοσπονδιακή βοήθεια για την επιτάχυνση των διασυνδέσεων δικτύου, ένα σημαντικό σημείο συμφόρησης για έργα υποδομής AI. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα δεσμευόταν να υποστηρίξει την επιταχυνόμενη διασύνδεση νέων κέντρων δεδομένων στο λεγόμενο σύστημα μεταφοράς χονδρικής που μεταφέρει ενέργεια υψηλής τάσης μεταξύ περιοχών.