Η JCC Payment Systems επιταχύνει την αυτοματοποίηση του onboarding εμπόρων με το watsonx.ai της IBM

Η JCC Payment Systems υπέγραψε συμφωνία με την HS Data, IBM Business Partner, για την υλοποίηση λύσης βασισμένης στο IBM watsonx.ai και στο IBM Business Automation Workflow, η οποία αυτοματοποιεί το onboarding εμπόρων καθώς και τις υποχρεωτικές διαδικασίες κανονιστικής επαλήθευσης.

Η πρωτοβουλία θα επιτρέψει σημαντική μείωση των χρόνων επαλήθευσης, αντικαθιστώντας αργές και πολύπλοκες χειροκίνητες διαδικασίες με έξυπνη αυτοματοποίηση που επιταχύνει την ενεργοποίηση των εμπόρων και την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες πληρωμών.

Το έργο επικεντρώνεται στην αυτοματοποίηση της αξιολόγησης νομικών εγγράφων και στους υποχρεωτικούς ελέγχους ταυτότητας και κανονιστικής συμμόρφωσης (π.χ. Know Your Customer). Ως αποτέλεσμα, η JCC μειώνει τη χειροκίνητη εργασία, συντομεύει τους κύκλους onboarding και περιορίζει τον λειτουργικό κίνδυνο. Αυτή η εξορθολογισμένη διαδικασία σημαίνει ταχύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες επεξεργασίας συναλλαγών, επιτρέποντας στους εμπόρους να αρχίσουν να δέχονται πληρωμές από τους πελάτες τους νωρίτερα.

Η τεχνολογική πλατφόρμα ενσωματώνει έξυπνη επεξεργασία εγγράφων και αυτοματοποίηση ροών εργασίας, επιτυγχάνοντας διακυβέρνηση επιπέδου επιχείρησης, αξιοποιώντας το watsonx.ai και το IBM Business Automation Workflow, λαμβάνοντας υπόψη τις κανονιστικές απαιτήσεις σε ολοένα και πιο απαιτητικά ρυθμιστικά περιβάλλοντα και ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία των εμπόρων.

Με την υιοθέτηση αυτοματοποίησης βασισμένης στην τεχνητή νοημοσύνη, η JCC ανεβάζει τον πήχη στην ταχύτητα, την ακρίβεια και την εμπειρία εμπόρων σε ολόκληρο το οικοσύστημα πληρωμών — ενισχύοντας παράλληλα την αποδοτικότητα, τη διαχείριση κινδύνων και την ποιότητα υπηρεσιών προς το δίκτυο εμπόρων της.

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία, ο Μάρκος Σιαρλή, Διευθύνων Σύμβουλος της JCC Payment Systems, σημείωσε ότι: “Η αυτοματοποίηση που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς μια λειτουργική αναβάθμιση, αλλά έναν καταλύτη για το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Συνδυάζοντας το IBM watsonx.ai με την τεχνογνωσία της HS Data, επιταχύνουμε τη διαδικασία ένταξης εμπόρων ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αρχίσουν να αποδέχονται πληρωμές γρήγορα και με σιγουριά. Οι βελτιώσεις στοχεύουν στην απομάκρυνση περιττών εμποδίων, στην ενίσχυση των λειτουργικών και κανονιστικών μας βάσεων και στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης υπηρεσίας, προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης ψηφιακής οικονομίας. ”

“Η συνεργασία με την JCC σε αυτή τη στρατηγική πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να βοηθούμε οργανισμούς να αξιοποιούν πλήρως την αξία της έξυπνης αυτοματοποίησης. Συνδυάζοντας τις δυνατότητες του watsonx.ai της IBM με τη βαθιά μας εμπειρία στον μετασχηματισμό επιχειρησιακών διαδικασιών, δίνουμε τη δυνατότητα στη JCC να απλοποιήσει σύνθετες ροές onboarding, να ενισχύσει τη συμμόρφωση και να προσφέρει μια ταχύτερη, πιο απρόσκοπτη εμπειρία στους εμπόρους της. Το έργο αυτό δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμο λειτουργικό αντίκτυπο, υποστηρίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη κλιμάκωση και καινοτομία”, δήλωσε ο Λούης Κώστα, Γενικός Διευθυντής της HS Data.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η JCC προωθεί τη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της και τοποθετείται ως ένας πιο ευέλικτος και αποδοτικός πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, έτοιμος να κλιμακώσει τις λειτουργίες του.

“Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε πραγματική μηχανή μετασχηματισμού για τις επιχειρήσεις, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και δημιουργούν αξία. Επιτρέπει στους οργανισμούς να απλοποιούν σύνθετες διαδικασίες, να αποκτούν ταχύτητα και να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις μιας ολοένα και πιο δυναμικής αγοράς”, δήλωσε ο Μένοικος Μαυρομμάτης εκ μέρους της IBM.