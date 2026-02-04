Δώσε ζωή στις αγαπημένες σου φωτογραφίες με 10 εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Ο Γεώργιος Γρηγοράκης είναι μηχανικός πληροφορικής και πιστοποιημένος Life Coach με ειδίκευση στην οργάνωση και την παραγωγικότητα. Είναι ιδρυτής της «Στοχοθεσίας», μιας διαδικτυακής παρουσίας με περιεχόμενο γύρω από την ευζωία, την αποτελεσματικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Εργάζεται ως Scrum Master στην EASA, υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα την Κολωνία της Γερμανίας, ενώ παράλληλα καλλιεργεί το πάθος του για τη γνώση και τη συνεχή εξέλιξη. Πρόσφατα ανακάλυψε τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, τον οποίο προσεγγίζει με τη φιλοσοφία των «3 Δ»: Διάβασμα, Δοκιμή, Διδασκαλία.