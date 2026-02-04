Close Menu
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου

Δώσε ζωή στις αγαπημένες σου φωτογραφίες με 10 εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Γεώργιος ΓρηγοράκηςBy 2 Mins Read AI

Είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους, που πρόλαβα να γνωρίζω τον παππού και τη γιαγιά. Έχω έντονες αναμνήσεις και από τους δύο. Στιγμές χαράς και ανεμελιάς που χαράχτηκαν βαθιά μέσα στη μνήμη μου.

Τώρα δεν είναι πια εν ζωή αλλά όταν επισκέπτομαι τους γονείς μου, θα βρω κάποια οικογενειακή φωτογραφία με τον παππού και τη γιαγιά σε κάποιο κάδρο στον τοίχο να κοιτούν με αυστηρό βλέμμα όπως επιβάλλονταν εκείνα τα χρόνια. Μα ο παππούς και η γιαγιά δεν ήταν τόσο αυστηροί όσο φαίνονται στη φωτογραφία. Δεν είναι αυτές οι μνήμες που έχω μαζί τους. Προτιμώ να τους θυμάμαι όπως τους γνώρισα.

Πλέον υπάρχει τρόπος να ζωντανέψουν αυτές οι αναμνήσεις. Να ζωντανέψουν αυτά τα χαμόγελα! Πώς; Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Πλέον υπάρχει η τεχνολογία που παρέχει τον τρόπο να δώσεις κίνηση και ζωντάνια σε μία παρατημένη φωτογραφία. Και δεν χρειάζεται να είναι μόνο με τον παππού και τη γιαγιά. Μπορεί να είναι ένας φίλος από το δημοτικό, ο πρώτος σου έρωτας, η πρώτη σου τάξη στο γυμνάσιο ή οι φίλοι σου από το στρατό.

Δοκίμασα 10 διαφορετικά εργαλεία που προσπαθούν να κάνουν ακριβώς αυτό. Να δώσουν κίνηση σε ξεχασμένες φωτογραφίες. Κάποια το κάνουν άσχημα, κάποια μέτρια και κάποια έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Βέβαια το αποτέλεσμα είναι υποκειμενικό επομένως θα το αφήσω πάνω σου να δεις το αποτέλεσμα και να βγάλεις τα δικά σου συμπεράσματα.

Κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία έχει τη δική του προσέγγιση. Κάποια εστιάζουν στα πρόσωπα, κάποια στο περιβάλλον, και κάποια και στα δύο. Η καλύτερη συμβουλή; Δοκίμασέ τα δωρεάν, αξιολόγησε τα αποτελέσματα, και αν σου αρέσει αυτό που βλέπεις, κάνε μία μηνιαία συνδρομή στο αγαπημένο σου εργαλείο και ξόδεψε όλο το μήνα να ζωντανέψεις ό,τι φωτογραφίες έχεις! Μετά απλά ακύρωσε τη συνδρομή!

Σίγουρα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις αναμνήσεις, μπορεί όμως να τις ξυπνήσει! Αν έχεις μια φωτογραφία που σημαίνει κάτι για σένα τώρα μπορείς να τη ζωντανέψεις. Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείς να δεις το αποτέλεσμα των 10 διαφορετικών εργαλείων που δοκίμασα, για να κάνεις τις συγκρίσεις σου.

Καλή διασκέδαση!

Ο Γεώργιος Γρηγοράκης είναι μηχανικός πληροφορικής και πιστοποιημένος Life Coach με ειδίκευση στην οργάνωση και την παραγωγικότητα. Είναι ιδρυτής της «Στοχοθεσίας», μιας διαδικτυακής παρουσίας με περιεχόμενο γύρω από την ευζωία, την αποτελεσματικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Εργάζεται ως Scrum Master στην EASA, υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα την Κολωνία της Γερμανίας, ενώ παράλληλα καλλιεργεί το πάθος του για τη γνώση και τη συνεχή εξέλιξη. Πρόσφατα ανακάλυψε τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, τον οποίο προσεγγίζει με τη φιλοσοφία των «3 Δ»: Διάβασμα, Δοκιμή, Διδασκαλία.

