Ο CEO της Moveo AI, Παναγιώτης Καραγιάννης, συνομιλεί με τον Πρωθυπουργό

Η Moveo AI, μια δυναμική ελληνική εταιρεία Software as a Service (SaaS), βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον της καινοτομίας, καθώς ο Συνιδρυτής και CEO της, Παναγιώτης Καραγιάννης, ο οποίος διακρίθηκε στη λίστα Forbes “30 Under 30”, συνομίλησε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση που διοργάνωσε το Forbes Greece πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, με τη συμμετοχή και άλλων νέων που είχαν συμπεριληφθεί στη λίστα “30 Under 30” του Forbes, αναδεικνύοντας την κεντρική σημασία των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και προσφέροντας μια ισχυρή, θετική εικόνα για τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας.

Κοινό Όραμα: Ενίσχυση του Οικοσυστήματος Καινοτομίας

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναγνωρίστηκε η τεράστια άνθηση που σημειώνει το ελληνικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη για τη συνεχή στήριξη των νέων επιχειρήσεων.

Τόσο ο CEO της Moveo AI όσο και ο Πρωθυπουργός συμφώνησαν ότι η ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα και η άρση των διαρθρωτικών εμποδίων είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν οι ελληνικές εταιρείες να ανταγωνιστούν ισότιμα στην παγκόσμια αγορά.

Moveo AI: Διεθνής Δυναμική και Πρόκληση Κλίμακας

Η Moveo AI είναι μια Software as a Service (SaaS) πλατφόρμα που επιτρέπει τη δημιουργία AI agents για επιχειρησιακές ανάγκες. Η εταιρεία, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες τον μήνα και δραστηριοποιείται με φυσική παρουσία σε τρεις χώρες:

Ηνωμένες Πολιτείες

Ελλάδα (από όπου ξεκίνησε)

(από όπου ξεκίνησε) Βραζιλία (Σάο Πάολο)

Ο κ. Παναγιώτης Καραγιάννης, CEO στη Moveo.AI, υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν η εύρεση των πρώτων πελατών σε ένα διεθνώς ανταγωνιστικό και “well funded” τεχνολογικό περιβάλλον. Τόνισε, ότι η επιλογή των πελατών να εμπιστευτούν μία μη εδραιωμένη λύση ήταν ένα ρίσκο που τελικά απέδωσε.

“Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που στην Ελλάδα μας εμπιστεύτηκαν μεγάλοι πελάτες, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ … κάποιοι από αυτούς μας βοήθησαν με την δική τους εξωστρέφεια να πάμε και σε άλλες αγορές “.

Η Τεχνολογική Υπεροχή της Moveo AI

Η Moveo AI επιβεβαιώνει και ενισχύει τη θέση της ως κομβικός παίκτης στην ανάπτυξη και εξαγωγή τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ). Χάρη στην εξειδίκευσή της, η εταιρεία αξιοποιεί την ΑΙ ως το συνδετικό στοιχείο που ενοποιεί τρεις βασικές λειτουργίες (AI Trifecta): Τμηματοποίηση (Segmentation), Διαπραγμάτευση (Negotiation) και Αυτόματη Βελτιστοποίηση (Online Optimization), σε έναν ενιαίο, έξυπνο κλειστό βρόχο (closed loop), με στόχο τη διαχείριση των απαιτήσεων και τη βελτιστοποίηση της εισπρακτικής ικανότητας.

Οι λύσεις της Moveo AI επικεντρώνονται στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας των πελατών, καλύπτοντας τομείς όπως:

Εξυπηρέτηση πελατών

Αύξηση πωλήσεων

Βελτίωση της εισπραξιμότητας και της ταμειακής ροής (cash flow)