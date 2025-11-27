Custom GPTs για αρχάριους – Ο πιο πλήρης οδηγός

Αν θεωρείς το ChatGPT εντυπωσιακό, τότε ετοιμάσου για κάτι ακόμα καλύτερο! Τα GPTs (χωρίς το “Chat” μπροστά)!

Ουσιαστικά, πρόκειται για την εξειδικευμένη μορφή της Τεχνητής Νοημοσύνης, σχεδιασμένη για να λύνει συγκεκριμένα προβλήματα με απίστευτη ακρίβεια.

Σε αυτό το post θα δούμε τι ακριβώς είναι τα GPTs, πώς μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και κυρίως, πώς να φτιάξεις το δικό σου GPT για να κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, όμορφη και αποδοτική.

GPTs vs. ChatGPT: Ο Παθολόγος και ο Ειδικός

Να ξεκαθαρίσω καταρχάς πως άλλο είναι το GPT και άλλο το ChatGPT!

Για να καταλάβεις τη διαφορά τους ας δούμε ένα παράδειγμα στον κόσμο της ιατρικής.

φαντάσου το ChatGPT ως έναν γενικό παθολόγο. Έχει βασικές γνώσεις και μπορεί να σου απαντήσει σε πολλά θέματα. Όμως, αν το πρόβλημά σου είναι πολύ συγκεκριμένο (π.χ. καρδιά, μάτια) τότε θα πρέπει να σε στείλει στον ειδικό.

Τα GPTs είναι αυτοί οι εξειδικευμένοι ιατροί.

Είναι συστήματα που έχουν ρυθμιστεί με:

Συγκεκριμένες οδηγίες και ύφος.

Στοχευμένες γνώσεις (συγκεκριμένη βιβλιογραφία ή δεδομένα).

Εξειδικευμένες δεξιότητες για να απαντούν και να λύνουν προβλήματα σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η ιατρική, το marketing, η νομική, κ.ά.

Οι απαντήσεις τους είναι τόσο καλές, που νιώθεις ότι συνομιλείς με έναν επαγγελματία του συγκεκριμένου χώρου!

4 Βασικά πλεονεκτήματα των GPTs

Και γιατί – θα πει κάποιος- να χρησιμοποιήσεις ένα GPT αντί για το γενικό ChatGPT? Ας δούμε 4 λόγους!

Προκαθορισμένες Οδηγίες & Περιεχόμενο: Ένα GPT για παράδειγμα που έχει χτιστεί για να δημιουργεί περιεχόμενο στο YouTube, γνωρίζει ήδη τα best practices, το ύφος και το πλαίσιο, προσφέροντας άμεσα στοχευμένεο περιεχόμενο. Εξαιρετικά Στοχευμένη Γνώση: Μπορείς να δηλώσεις ακριβώς τη βάση δεδομένων στην οποία θα ανατρέξει, φορτώνοντάς του όλη αυτή τη γνώση (π.χ. συγγράμματα, αρχεία, templates) που χρειάζεται για έναν συγκεκριμένο τομέα. Έτοιμες Ερωτήσεις: Μπορείς να ορίσεις ένα αριθμό προκαθορισμένων ερωτήσεων για να βοηθήσεις το χρήστη αυτού του GPT να ξεκινήσει εύκολα τον διάλογο με το εξειδικευμένο εργαλείο. Δημιουργία Προσωπικού GPT: Μπορείς να φτιάξεις το δικό σου GPT για προσωπική χρήση ή για να το μοιραστείς. Φαντάσου έναν φοιτητή να φτιάχνει ένα GPT για κάθε μάθημα ή έναν Life Coach να δημιουργεί ένα εξατομικευμένο εργαλείο για τους πελάτες του!

Πώς να φτιάξεις το δικό σου GPT: Βήμα-Βήμα

Η δημιουργία ενός GPT προϋποθέτει να έχεις τη συνδρομητική έκδοση του ChatGPT δηλαδή το Plus ή το Pro.

Για να δημιουργήσεις το δικό σου GPT πρέπει πρώτα να απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα:

Σε ποιον απευθύνεται? (Θα το χρησιμοποιήσεις για προσωπική χρήση ή σκοπεύεις να το μοιραστείς με περισσότερο κόσμο?) Ποιο πρόβλημα λύνει? Ποια βιβλιογραφία θα χρησιμοποιήσεις για την εκπαίδευσή του?

Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνεις τις ρυθμίσεις σου:

Σχεδιασμός: Σε αυτό το στάδιο θα ορίσεις το όνομα που θέλεις να έχει το GPT σου, την περιγραφή και θα επιλέξεις και μία εικόνα ως προφίλ.

Σε αυτό το στάδιο θα ορίσεις το όνομα που θέλεις να έχει το GPT σου, την περιγραφή και θα επιλέξεις και μία εικόνα ως προφίλ. Οδηγίες: Στο τμήμα “Διαμόρφωση” θα καθορίσεις τις λεπτομερείς οδηγίες συμπεριφοράς (π.χ. να είναι ευγενικό, να χρησιμοποιεί λίστες, να κάνει 5 διερευνητικές ερωτήσεις στην αρχή κάθε συζήτησης, κ.λπ.).

Στο τμήμα “Διαμόρφωση” θα καθορίσεις τις λεπτομερείς (π.χ. να είναι ευγενικό, να χρησιμοποιεί λίστες, να κάνει 5 διερευνητικές ερωτήσεις στην αρχή κάθε συζήτησης, κ.λπ.). Γνώση: Σε αυτό το σημείο ορίζεις τη βάση της εκπαίδευσής του. Τι θα γνωρίζει δηλαδή. Μπορείς λοιπόν να ανεβάσεις μέχρι 20 αρχεία με εξειδικευμένη γνώση (π.χ. βιβλία, μεθοδολογίες, templates) για να εκπαιδεύσεις το GPT σου.

Σε αυτό το σημείο ορίζεις τη βάση της εκπαίδευσής του. Τι θα γνωρίζει δηλαδή. Μπορείς λοιπόν να με εξειδικευμένη γνώση (π.χ. βιβλία, μεθοδολογίες, templates) για να εκπαιδεύσεις το GPT σου. Δυνατότητες: Επιλέγεις ποιες εξωτερικές λειτουργίες θα έχει (π.χ. Αναζήτηση στον Ιστό, χρήση του Canva για να μπορεί στις απαντήσεις του να σου δίνει πίνακες κ.α.).

Επιλέγεις ποιες εξωτερικές λειτουργίες θα έχει (π.χ. Αναζήτηση στον Ιστό, χρήση του Canva για να μπορεί στις απαντήσεις του να σου δίνει πίνακες κ.α.). Δημοσίευση: Αφού ολοκληρώσεις τις ρυθμίσεις, μπορείς μετά να το δημοσιεύεις (για προσωπική χρήση, να το μοιραστείς με κάποιον άλλο δίνοντάς του τον σύνδεσμο για να το βρει ή μπορείς να το ανεβάσεις στο GPT Store για να το βρει κάποιος με αναζήτηση).

Παραδείγματα Εφαρμογών

Τα GPTs είναι για όλους, προσφέροντας λύσεις σε χιλιάδες πρακτικές εφαρμογές: από Δημιουργία Τραγουδιών και Εξειδικευμένους βοηθούς μαγειρικής (που σου λένε τι να φτιάξεις με βάση τα υλικά του ψυγείου σου) μέχρι εργαλεία για δημιουργία βίντεο ή για την προετοιμασία των φοιτητών για εξετάσεις.

Σειρά σου τώρα!

Ελπίζω αυτό το post να σε ενέπνευσε να φτιάξεις το δικό σου GPT και να το χρησιμοποιήσεις προσωπικά ή να το μοιραστείς με άλλους! Για να δεις βήμα βήμα πως μπορείς να το κάνεις, τότε μπορείς να παρακολουθήσεις το συνοδευτικό βίντεο.