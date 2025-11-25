ΚτΠ: υπογραφή σύμβασης για το έργο «Σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων»

Με την υπογραφή χθες της σχετικής σύμβασης από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και την Τέρνα Ενεργειακή Διαχείριση Παγίων, μπήκε σε τροχιά υλοποίησης το έργο «Σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων».

Το προαναφερόμενο έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών» για λογαριασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η ανάθεση στην προαναφερόμενη θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα είχε εγκριθεί πριν από έναν χρόνο, με συνολική αξία 64,280 εκατ. ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ 24%. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 64,571 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και σε 80,068 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του φόρου. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης για υπηρεσίες συντήρησης, το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι, έως το ποσό των 23,250 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Η σχετική δαπάνη της προαίρεσης θα επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με βάση τη σύμβαση, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και καταγραφής φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων που διέρχονται από τα χερσαία σύνορα και τα τελωνεία των λιμένων, καθώς και την ψηφιακή παρακολούθηση της πορείας τους εντός της ελληνικής επικράτειας, προς όφελος της Τελωνειακής Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η Τέρνα Ενεργειακή Διαχείριση Παγίων θα προχωρήσει στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού – όπως μπάρες διέλευσης και κάμερες αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (A.L.P.R.) – στην ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Hellenic Customs Digital Borders (ΟΨΣ HCDB) για τη διαχείριση και παρακολούθηση της κίνησης οχημάτων και κοντέινερ, καθώς και στην παροχή συναφών υπηρεσιών (μελέτες, εκπαίδευση χρηστών κ.ά.).

Παράλληλα, θα αναλάβει την εγκατάσταση υποδομών, τη διαμόρφωση των χώρων που θα φιλοξενήσουν τον εξοπλισμό, την προμήθεια λογισμικού και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος. Η υλοποίηση πρέπει να προχωρήσει με ταχύτητα, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί εντός των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο λήγει το 2026.