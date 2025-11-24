Connect Europe: Κάλεσμα για ριζική μεταρρύθμιση των ψηφιακών κανόνων της ΕΕ

Ο οργανισμός Connect Europe χαρακτηρίζει την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια μοναδική ευκαιρία για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, καλώντας τη Λευκωσία να ηγηθεί μιας τολμηρής μεταρρύθμισης των τηλεπικοινωνιακών κανόνων. Με την Ευρώπη να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της συνδεσιμότητας, ο φορέας απευθύνει έκκληση στην Κύπρο να αξιοποιήσει το εξάμηνο της θητείας της, το πρώτο μισό του 2026, για να προωθήσει την Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα («Digital Networks Act»).

Η χρονική αυτή συγκυρία, κατά την οποία η Κύπρος θα αναλάβει την Προεδρία για δεύτερη φορά μετά το 2012, θεωρείται ιδανική για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των ψηφιακών φιλοδοξιών της ηπείρου και της υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Κύπρος καλείται να διασφαλίσει τη συνέχεια και τη συνέπεια του νομοθετικού έργου, προεδρεύοντας των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και συντονίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Στον πυρήνα του αιτήματος βρίσκεται η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και εναρμόνιση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον τομέα της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών, το οποίο σήμερα περιγράφεται από τον οργανισμό ως απαρχαιωμένο, αλληλοεπικαλυπτόμενο, κατακερματισμένο και δυσανάλογο ως προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλει. Ο Connect Europe τονίζει ότι η νέα νομοθεσία πρέπει να εστιάσει στην απλούστευση, την εναρμόνιση και, όπου κρίνεται σκόπιμο, στην απορρύθμιση, με στόχο να αντικατασταθούν οι παλαιές δομές με απλοποιημένους και οριζόντιους κανόνες.

Μια τέτοια εξέλιξη κρίνεται απαραίτητη για να επιτραπεί η καινοτομία, να ενθαρρυνθούν οι βιώσιμες επενδύσεις σε δίκτυα gigabit και να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη σε ολόκληρο τον ψηφιακό τομέα. Μέσω της ρυθμιστικής μεταρρύθμισης, η Ευρώπη θα μπορέσει να ενδυναμώσει τους πολίτες, τη δημόσια διοίκηση και τις εταιρείες της, παρέχοντας πρόσβαση σε γρήγορη, αξιόπιστη και ασφαλή συνδεσιμότητα.

Επικαλούμενος τις εκθέσεις των Μάριο Ντράγκι, Ενρίκο Λέτα και Σάουλι Νιινίστο, ο οργανισμός επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο της συνδεσιμότητας ως τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών και των κοινωνιών, καθώς και ως την καρδιά μιας ανταγωνιστικής και ανθεκτικής Ευρώπης. Βάσει αυτών, ζητείται από την Κυπριακή Προεδρία να βοηθήσει στην επίτευξη συναίνεσης γύρω από μια φιλόδοξη ατζέντα που θα ενσωματώνει τις προτάσεις της Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας του Ντράγκι, επιτρέποντας στις εταιρείες τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών να επεκταθούν, να καινοτομήσουν και να συμβάλουν στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Παράλληλα, προκρίνεται η υιοθέτηση ενός τολμηρού «Digital Omnibus» για την επίτευξη απλούστευσης και πολιτικών φιλικών προς την καινοτομία, με συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την εφαρμογή μιας βιομηχανικής πολιτικής που θα προάγει τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Η Κύπρος αναγνωρίζεται ως διαθέτουσα μοναδικό πλεονέκτημα για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, χάρη στην πλούσια εμπειρία της σε επενδύσεις συνδεσιμότητας και ψηφιακής μετάβασης, καθώς και λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης και των υποδομών διασυνοριακών δεδομένων. Το Connect Europe καλεί την Κύπρο να προωθήσει επενδύσεις σε 5G και οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, τοποθετώντας την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της επόμενης γενιάς συνδεσιμότητας.

Αυτή η στρατηγική θεωρείται κρίσιμη για την υποστήριξη μιας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας που θα ωφελεί πολίτες, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, από μικρομεσαίες έως μεγάλους ομίλους. Η ανακοίνωση καταλήγει προειδοποιώντας ότι καθυστερήσεις στην υιοθέτηση ενός φιλικού προς τις επενδύσεις πλαισίου κινδυνεύουν να αφήσουν την Ευρώπη πίσω, υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ψηφιακή κυριαρχία.