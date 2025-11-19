Στρατηγική στροφή της Nokia στην ΤΝ με νέα δομή δύο πυλώνων και στόχους για το 2028

Σε στρατηγικό μετασχηματισμό προχωρά η Nokia, ανακοινώνοντας τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων υψηλής ανάπτυξης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από τον παραδοσιακό κλάδο των τηλεπικοινωνιών, με στόχο να εκμεταλλευτεί τον αναδυόμενο «υπερκύκλο της τεχνητής νοημοσύνης». Η φινλανδική εταιρεία παρουσίασε το νέο λειτουργικό μοντέλο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα βασίζεται σε δύο κύριους πυλώνες αντί για τα τέσσερα τμήματα που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Παράλληλα, η διοίκηση καθόρισε πέντε στρατηγικές προτεραιότητες που περιλαμβάνουν την επιτάχυνση στο AI και το Cloud, την ηγεσία στην εποχή του 6G, τη συν-καινοτομία με συνεργάτες, τη στοχευμένη διάθεση κεφαλαίων και την εξασφάλιση βιώσιμων αποδόσεων, θέτοντας παράλληλα στόχο για λειτουργικά κέρδη μεταξύ 2,7 και 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2028.

Στον πυρήνα του νέου σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία του αυτόνομου τομέα «Υποδομών Δικτύου» (Network Infrastructure), ο οποίος αναγνωρίζεται πλέον ως ο βασικός μοχλός ανάπτυξης του ομίλου, στεγάζοντας τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το cloud και τα κέντρα δεδομένων. Το τμήμα αυτό, υπό την ηγεσία του David Heard, θα αποτελείται από τις μονάδες Οπτικών Δικτύων, Δικτύων IP και Σταθερών Δικτύων, στοχεύοντας στην κεφαλαιοποίηση της παγκόσμιας επέκτασης των ψηφιακών υποδομών μετά και την επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την Nvidia. Ο οικονομικός στόχος για τον τομέα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων 6-8% την περίοδο 2025-2028, με ειδικότερη στόχευση ανάπτυξης 10-12% συνδυαστικά για τα Οπτικά Δίκτυα και τα Δίκτυα IP, διατηρώντας παράλληλα την καινοτομία για την παραδοσιακή πελατειακή βάση.

Ο δεύτερος κεντρικός πυλώνας φέρει την ονομασία «Κινητές Υποδομές» (Mobile Infrastructure) και θα συγκεντρώσει το χαρτοφυλάκιο των τριών μονάδων: Λογισμικό Βασικού Δικτύου (Core Software), Ραδιοδίκτυα (Radio Networks) και Τεχνολογικά Πρότυπα (Technology Standards). Η συγκεκριμένη δομή θα επικεντρωθεί στην ηγεσία της επόμενης εποχής κινητής συνδεσιμότητας, με έμφαση στην ανάπτυξη δικτύων εγγενών στην τεχνητή νοημοσύνη (AI-native networks) και στην προετοιμασία για το 6G. Την ηγεσία του τομέα θα αναλάβει σε προσωρινή βάση ο Διευθύνων Σύμβουλος Justin Hotard, ο οποίος τόνισε ότι η τεχνολογία της εταιρείας τροφοδοτεί τον «υπερκύκλο του AI», ενώ οικονομικά ο τομέας στοχεύει σε μικτό περιθώριο κέρδους 48-50% έως το 2028 και ανάπτυξη λειτουργικών κερδών από τη βάση των 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του χαρτοφυλακίου, η Nokia δημιουργεί τη νέα ενότητα «Επιχειρηματικό Χαρτοφυλάκιο» (Portfolio Businesses) για μονάδες που δεν θεωρούνται πλέον πυρήνας της στρατηγικής της, παρά τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζουν. Σε αυτήν μετακινούνται ο εξοπλισμός σταθερής ασύρματης πρόσβασης (Fixed Wireless Access CPE), τα μικροκυματικά ραδιοδίκτυα (Microwave Radio), οι λύσεις Enterprise Campus Edge, καθώς και η μονάδα Υλοποίησης Εγκαταστάσεων και Εξωτερικών Υποδομών (Site Implementation and Outside Plant). Η διοίκηση θα αποφασίσει για το μέλλον αυτών των δραστηριοτήτων εντός του 2026, καθώς το τελευταίο δωδεκάμηνο κατέγραψαν πωλήσεις περίπου 0,9 δισεκατομμυρίων ευρώ αλλά και λειτουργικές ζημιές ύψους 0,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονάδας «επώασης» για τον αμυντικό τομέα, με την ονομασία Nokia Defense, η οποία θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος έρευνας και ανάπτυξης για το αμυντικό χαρτοφυλάκιο. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην επέκταση στην αγορά των ΗΠΑ, μέσω της Nokia Federal Solutions, καθώς και στη Φινλανδία και σε άλλες συμμαχικές χώρες, αξιοποιώντας τεχνολογίες δικτύου για αμυντικές εφαρμογές. Παράλληλα, τέθηκε στόχος για μείωση των κοινών λειτουργικών εξόδων του ομίλου στα 150 εκατομμύρια ευρώ έως το 2028, από τον τρέχοντα ρυθμό των 350 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και στόχος μετατροπής ελεύθερων ταμειακών ροών σε ποσοστό 65% έως 75%.

Οι αλλαγές συνοδεύονται από σημαντικές ανακατατάξεις στην ηγεσία, με τον Tommi Uitto να αποχωρεί από την ηγετική ομάδα στις 31 Δεκεμβρίου και τον Raghav Sahgal να αναλαμβάνει τη θέση του Chief Customer Officer, ενώ ο Patrik Hammarén διατηρεί τη θέση του στην ηγετική ομάδα ως Πρόεδρος Τεχνολογικών Προτύπων.