Η Nokia εξασφαλίζει επένδυση 1 δισ. από την Nvidia για την τεχνητή νοημοσύνη

Σε μία κίνηση που σηματοδοτεί τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ δύο τεχνολογικών κολοσσών, η NVIDIA θα επενδύσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στη Nokia, αποκτώντας στρατηγικό μερίδιο 2,90% στη φινλανδική εταιρεία. Η είδηση, η οποία ανακοινώθηκε την Τρίτη, προκάλεσε άμεση αντίδραση στην αγορά, οδηγώντας τις μετοχές της Nokia σε «άλμα» 20%.

Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Nokia ενέκρινε στοχευμένη έκδοση 166.389.351 νέων μετοχών. Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν στην NVIDIA στην τιμή των 6,01 δολαρίων ΗΠΑ ανά μετοχή, υπό την αίρεση των συνήθων όρων ολοκλήρωσης.

Η στρατηγική αυτή συμμαχία αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία και για τις δύο πλευρές. Η Nokia σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα έσοδα για να επιταχύνει τα σχέδιά της που αφορούν τον λεγόμενο «υπερκύκλο της Τεχνητής Νοημοσύνης» και για άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Στην καρδιά της συμφωνίας βρίσκεται η επιτάχυνση της ανάπτυξης του λογισμικού 5G & 6G RAN της Nokia, ώστε να είναι βελτιστοποιημένο για εκτέλεση στην αρχιτεκτονική της NVIDIA. Παράλληλα, η Nokia θα ενισχύσει τις επενδύσεις της για να διευρύνει την παρουσία της στην αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης και Υπολογιστικού Νέφους, μέσω λύσεων δικτύωσης για κέντρα δεδομένων από τον επιχειρηματικό της τομέα Υποδομών Δικτύου.

Οι δύο εταιρείες συμφώνησαν επίσης να συνεργαστούν στενά σε λύσεις δικτύωσης Τεχνητής Νοημοσύνης. Η συνεργασία θα διερευνήσει τις ευκαιρίες για ενσωμάτωση των προηγμένων τεχνολογιών μεταγωγής κέντρων δεδομένων (switching) και οπτικών τεχνολογιών της Nokia στη μελλοντική αρχιτεκτονική υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσει η NVIDIA.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της NVIDIA, η οποία τους τελευταίους μήνες έχει αποκτήσει πλήθος μετοχικών συμμετοχών σε στρατηγικούς εταίρους, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο του κόσμου της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στις κινήσεις αυτές περιλαμβάνονται επένδυση 5 δισ. δολαρίων στην Intel, 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI, 500 εκατ. δολαρίων στην startup αυτόνομης οδήγησης Wayve και 667 εκατ. δολαρίων στον βρετανικό πάροχο cloud Nscale.

Η Nokia ανέφερε ότι, πέραν της δικής της αξιολόγησης, έλαβε ανεξάρτητες νομικές και χρηματοοικονομικές συμβουλές που επιβεβαίωσαν τον εύλογο χαρακτήρα των όρων, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική συνεργασία. Η διοίκηση εκτιμά ότι η συνολική συμφωνία ωφελεί τη Nokia και τους μετόχους της, και ως εκ τούτου υφίσταται «σοβαρός οικονομικός λόγος» για την παρέκκλιση από τα δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Nokia αναμένεται να ανέλθει σε 5.742.239.696. Οι νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν το 2,98% του μετοχικού κεφαλαίου πριν την έκδοση και θα αντιστοιχούν στο 2,90% του συνόλου μετά την έκδοση.