Νέα συμμαχία στην AI: Microsoft και Nvidia επενδύουν στην Anthropic

Η Microsoft και η Nvidia σχεδιάζουν να επενδύσουν στην Anthropic στο πλαίσιο μιας νέας συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει δέσμευση ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την κατασκευάστρια του Claude για τη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους της Microsoft. Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση υψηλού προφίλ που συνδέει μεγάλους παίκτες στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Η Nvidia θα διαθέσει έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια και η Microsoft έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες, χωρίς να παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως, πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι και οι δύο εταιρείες έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν στον επόμενο γύρο χρηματοδότησης της Anthropic.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την ακόρεστη ζήτηση της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης για υπολογιστική ισχύ, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να κατασκευάσουν συστήματα που μπορούν να ανταγωνιστούν ή να υπερβούν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Παράλληλα, συνδέει στενότερα τη Microsoft, βασικό υποστηρικτή της OpenAI, καθώς και την Nvidia, κύριο προμηθευτή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, με έναν από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές του δημιουργού του ChatGPT. Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, δήλωσε: «Θα γινόμαστε όλο και περισσότερο πελάτες ο ένας του άλλου. Εμείς θα χρησιμοποιούμε τα μοντέλα της Anthropic, εκείνοι θα χρησιμοποιούν την υποδομή μας και θα βγούμε στην αγορά μαζί». Πρόσθεσε ωστόσο ότι η OpenAI «παραμένει κρίσιμος εταίρος».

Η κίνηση αυτή έρχεται εβδομάδες αφότου η OpenAI αποκάλυψε μια σαρωτική αναδιάρθρωση που την απομάκρυνε περαιτέρω από τις μη κερδοσκοπικές ρίζες της, παρέχοντάς της μεγαλύτερη επιχειρησιακή και οικονομική ελευθερία. Η νεοφυής επιχείρηση ανακοίνωσε έκτοτε συμφωνία 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους από την Amazon, καθώς μειώνει την εξάρτησή της από τη Microsoft. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Σαμ Άλτμαν, έχει δηλώσει ότι η OpenAI δεσμεύεται να δαπανήσει 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη 30 γιγαβάτ υπολογιστικών πόρων, ποσότητα αρκετή για να τροφοδοτήσει περίπου 25 εκατομμύρια σπίτια στις ΗΠΑ.

Ως μέρος της συμφωνίας, η Anthropic θα συνεργαστεί με την Nvidia σε τσιπ και μοντέλα για τη βελτίωση της απόδοσης και θα δεσμεύσει έως και 1 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος χρησιμοποιώντας το υλισμικό Grace Blackwell και Vera Rubin. Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι 1 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κοστίσει μεταξύ 20 και 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Microsoft θα παρέχει επίσης στους πελάτες του Azure AI Foundry πρόσβαση στα πιο πρόσφατα μοντέλα Claude, καθιστώντας το Claude το μοναδικό μοντέλο αιχμής που προσφέρεται και από τους τρεις μεγάλους παρόχους υπηρεσιών νέφους.