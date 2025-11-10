Η Meta δεσμεύει 600 δισ. για την επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ

Η Meta Platforms ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να επενδύσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας, το κεφάλαιο αυτό θα διατεθεί σε χρονικό ορίζοντα τριετίας. Η επένδυση θα κατευθυνθεί σε νέα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, σε υποστηρικτικές υποδομές, όπως γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην αύξηση του εργατικού δυναμικού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, φέρεται να παρουσίασε για πρώτη φορά το επενδυτικό σχέδιο των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια δείπνου τον Σεπτέμβριο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump. Η εταιρεία ενδέχεται να καθυστέρησε την επίσημη ανακοίνωση του σχεδίου μέχρι σήμερα, καθώς δύο από τις κύριες επενδύσεις της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης οριστικοποιήθηκαν μόλις τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Μέσω αυτών των επενδύσεων, η μητρική εταιρεία του Facebook θα αυξήσει τη χωρητικότητα των κέντρων δεδομένων της κατά περίπου 3 gigawatts.

Η μεγαλύτερη από τις δύο συμφωνίες αφορά μια κοινοπραξία ύψους 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την επενδυτική εταιρεία Blue Owl. Βάσει της συμφωνίας, η Blue Owl θα συνδράμει τη Meta στη χρηματοδότηση της κατασκευής του εμβληματικού της συγκροτήματος κέντρων δεδομένων Hyperion, στο Richland Parish της Λουιζιάνα. Μέσω αυτής της συναλλαγής, η μητρική του Facebook πρόκειται να λάβει χρηματοδότηση ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Hyperion αναμένεται να περιλαμβάνει εννέα κτίρια, συνολικού εμβαδού περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών, τα οποία, σύμφωνα με τη Meta, θα φιλοξενούν υπολογιστικό εξοπλισμό ισχύος 2 gigawatts. Το Hyperion προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2030.

Παράλληλα, η Meta έχει συνάψει συνεργασία με την Entergy, μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία κοινής ωφέλειας, για την κατασκευή νέας υποδομής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα εξυπηρετεί το συγκρότημα. Η Entergy θα κατασκευάσει στη Λουιζιάνα έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου, προϋπολογισμού 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος θα πλαισιώνεται από υποστηρικτικό εξοπλισμό, όπως γραμμές μεταφοράς ενέργειας. Ο σταθμός αυτός αναμένεται να παράγει 1,5 gigawatts ισχύος, καλύπτοντας περίπου τα τρία τέταρτα των ενεργειακών απαιτήσεων του Hyperion.

Περίπου την ίδια περίοδο με την υπογραφή της συμφωνίας κοινοπραξίας με την Blue Owl, η Meta ανακοίνωσε επίσης σχέδια για την κατασκευή ενός ακόμη συγκροτήματος κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο Ελ Πάσο. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα παρέχει έως και ένα gigawatt υπολογιστικής ισχύος και, ανάλογα με το Hyperion, θα υποστηρίζεται από νέες υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που κατασκευάζει η Meta για την υποστήριξη των φόρτων εργασίας τεχνητής νοημοσύνης της. Η εταιρεία δήλωσε ότι «προσφέρει επιχειρηματική δραστηριότητα άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων» στους υπεργολάβους που εμπλέκονται στα έργα. Στους εν λόγω αναδόχους περιλαμβάνονται τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών, σωληνουργοί, ηλεκτρολόγοι και τεχνικοί οπτικών ινών, με τη Meta να εκτιμά ότι έχει υποστηρίξει πάνω από 30.000 θέσεις εργασίας ειδικευμένων τεχνιτών από το 2010.

Επιπλέον, δεσμεύτηκε να επιτύχει θετικό ισοζύγιο ύδατος έως το 2030, αποκαθιστώντας στο περιβάλλον μεγαλύτερες ποσότητες γλυκού νερού από αυτές που καταναλώνουν τα κέντρα δεδομένων της. Το συγκρότημα στο Ελ Πάσο αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, καθώς τον περασμένο μήνα η εταιρεία ανακοίνωσε συνεργασίες με τοπικούς οργανισμούς για πρωτοβουλίες αποκατάστασης υδάτων. Η Meta εκτιμά ότι θα επιστρέφει στο περιβάλλον διπλάσια ποσότητα γλυκού νερού από αυτήν που θα καταναλώνει η εν λόγω εγκατάσταση. Τέλος, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η εταιρεία να εξοπλίσει τις επερχόμενες εγκαταστάσεις κέντρων δεδομένων με εξειδικευμένους επεξεργαστές πυριτίου. Τον Σεπτέμβριο, υπήρξαν αναφορές ότι η Meta προχώρησε στην εξαγορά της νεοφυούς Rivos, η οποία ανέπτυσσε ένα μικροκύκλωμα AI inference. Ο εν λόγω επεξεργαστής συνδυάζει μια μονάδα επεξεργασίας γραφικών με πολλαπλές κεντρικές μονάδες επεξεργασίας αρχιτεκτονικής RISC-V.