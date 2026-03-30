Συναλλαγές δύο τρισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω mobile money το 2025

Περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια διακινήθηκαν μέσω mobile money wallets σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης State of the Industry Report on Mobile Money 2026 που εκπόνησε η GSMA. Το συγκεκριμένο μέγεθος αποτελεί ένα κρίσιμο ορόσημο για τον κλάδο, αναδεικνύοντας την ταχεία αύξηση της αξίας των συναλλαγών που παρατηρείται τα τελευταία έτη. Ενώ χρειάστηκαν συνολικά 20 χρόνια προκειμένου η ετήσια αξία των συναλλαγών να ξεπεράσει το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, το ποσό αυτό διπλασιάστηκε μέσα σε μόλις τέσσερα έτη. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την ωρίμανση της αγοράς και την αυξημένη υιοθέτηση των ψηφιακών χρηματοοικονομικών εργαλείων παγκοσμίως.
Από την αρχική του εμφάνιση πριν από 25 έτη, το mobile money έχει εξελιχθεί πλέον σε μια καθιερωμένη χρηματοοικονομική υπηρεσία για πληθυσμούς με περιορισμένη πρόσβαση στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα. Η έκθεση καταγράφει ότι οι εγγεγραμμένοι λογαριασμοί ανήλθαν σε 2,3 δισεκατομμύρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 268 εκατομμύρια σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. Η επέκταση αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών όπου οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες, ενδυναμώνοντας χρήστες που προηγουμένως δεν διέθεταν τραπεζική κάλυψη. Η παγκόσμια υποδομή του κλάδου υποστηρίζει πλέον ένα ευρύ φάσμα καθημερινών οικονομικών δραστηριοτήτων, προωθώντας την ευρύτερη οικονομική ενσωμάτωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Συναλλαγές mobile money άνω δύο τρισεκατομμυρίων
Ο Γενικός Διευθυντής της GSMA, Vivek Badrinath, δήλωσε ότι το mobile money αποτελεί πλέον ένα από τα οικονομικά συστήματα με τη μεγαλύτερη επίδραση παγκοσμίως, μετασχηματίζοντας τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αγορά προσεγγίζει νέα επίπεδα ωριμότητας, με την αξία των συναλλαγών να κλιμακώνεται ταχύτερα από τον όγκο τους. Ο Badrinath υπογράμμισε ότι η μελλοντική ανάπτυξη απαιτεί αυξημένη έμφαση στη διαλειτουργικότητα, την προστασία των καταναλωτών και την επιτάχυνση της συμμετοχής των γυναικών στο ψηφιακό οικοσύστημα. Σημείωσε επίσης ότι η βιομηχανία οφείλει να αναλάβει νέες ευθύνες καθώς το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών συνεχίζουν να αυξάνονται διαρκώς σε διεθνές επίπεδο.
Η τακτική χρήση των υπηρεσιών mobile money παρουσιάζει σταθερή άνοδο παγκοσμίως, με τους ενεργούς λογαριασμούς 30 ημερών να αυξάνονται κατά 15% και να φτάνουν τα 593 εκατομμύρια. Η μεγαλύτερη εισροή νέων εγγεγραμμένων και ενεργών χρηστών προήλθε από την περιοχή της Υποσαχάριας Αφρικής, αν και ανάπτυξη παρατηρήθηκε σε όλες σχεδόν τις γεωγραφικές ζώνες δραστηριοποίησης. Το ποσοστό μηνιαίας χρήσης των λογαριασμών ανήλθε στο 25,7%, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 2021. Παρά την πρόοδο αυτή, το 75% των λογαριασμών παραμένει ανενεργό σε μηνιαία βάση, γεγονός που αποδίδεται στη διασπορά της απάτης και στην επιβολή φόρων συναλλαγών που ωθούν τους χρήστες στην επιστροφή στα μετρητά.
Ενίσχυση της χρήσης και των ενεργών λογαριασμών
Η συχνότερη χρήση των ψηφιακών πορτοφολιών επιτρέπει στους καταναλωτές να βελτιώσουν την οικονομική τους υγεία μέσω της πρόσβασης σε συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως η πίστωση, η αποταμίευση και η ασφάλιση. Η έκθεση διαπιστώνει ότι ο αριθμός των παρόχων mobile money που προσφέρουν ασφαλιστικά προϊόντα αυξήθηκε κατά το ένα τρίτο το 2025. Οι υπηρεσίες πίστωσης που βασίζονται στο mobile money παραμένουν η συνηθέστερη πρόσθετη παροχή, ενώ ακολουθούν οι επιλογές αποταμίευσης με σχεδόν παρόμοια ποσοστά προσφοράς από τους παρόχους. Αυτές οι υπηρεσίες επιτρέπουν στους χρήστες να διαχειρίζονται τις καθημερινές τους ανάγκες και να επενδύουν στο μέλλον, προσφέροντας παράλληλα προστασία απέναντι σε απρόβλεπτες οικονομικές διακυμάνσεις.
Το ρυθμιστικό πλαίσιο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επέκταση της εμβέλειας του mobile money, με το 60% των παρόχων να θεωρεί θετική την επίδραση των κανονισμών για τη διαλειτουργικότητα και την προστασία των καταναλωτών. Ωστόσο, σημαντικά ρυθμιστικά εμπόδια παραμένουν, ιδιαίτερα όσον αφορά τους κανονισμούς διασυνοριακής μεταφοράς δεδομένων, οι οποίοι δυσχεραίνουν τις λειτουργίες του 24% των παρόχων παγκοσμίως. Η GSMA επισημαίνει ότι ένα υποστηρικτικό περιβάλλον είναι απαραίτητο για τη γεφύρωση του επίμονου χάσματος μεταξύ των φύλων στην κατοχή λογαριασμών. Στις περισσότερες χώρες της έρευνας, οι γυναίκες που διαθέτουν λογαριασμό mobile money εξακολουθούν να εμφανίζουν χαμηλότερες πιθανότητες χρήσης της υπηρεσίας σε σύγκριση με τον ανδρικό πληθυσμό.
Ρυθμιστικό πλαίσιο και εμπόδια παγκόσμιας αγοράς
Εκτός από την οικονομική συμπερίληψη, η χρήση του mobile money διευκολύνει την παροχή ευρύτερων κοινωνικών και ανθρωπιστικών οφελών μέσω της πραγματοποίησης ταχέων πληρωμών σε περιόδους κρίσεων, ειδικά σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές. Η αποτελεσματικότητα αυτών των περιπτώσεων χρήσης εξαρτάται από τη συμπλήρωση των υπηρεσιών με πρωτοβουλίες ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, οι οποίες διασφαλίζουν την υπεύθυνη ανάπτυξη του κλάδου σε όλες τις δημογραφικές ομάδες. Η ενίσχυση της γνώσης των χρηστών θεωρείται απαραίτητη για την αντιμετώπιση της απάτης και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ψηφιακών πορτοφολιών. Η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κρίνεται αναγκαία για τη διατήρηση της δυναμικής του κλάδου και την επίτευξη βιώσιμων οικονομικών αποτελεσμάτων.