Οι επενδύσεις σε AI ενισχύουν την παγκόσμια αγορά cloud

Οι παγκόσμιες δαπάνες για υπηρεσίες υποδομής cloud ανήλθαν σε 110,9 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 29 τοις εκατό. Η Omdia αναφέρει ότι η ανάπτυξη επιταχύνθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, συμπληρώνοντας έξι διαδοχικά τρίμηνα κατά τα οποία η αγορά επεκτάθηκε με ρυθμό άνω του 20 τοις εκατό. Καθώς η ζήτηση των επιχειρήσεων για AI μετατοπίζεται από το στάδιο του πειραματισμού στην παραγωγική λειτουργία, οι πάροχοι υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας ενισχύουν τις επενδύσεις τους για την επέκταση της χωρητικότητας των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης σε διεθνές επίπεδο.
Για το έτος 2026, οι παγκόσμιες δαπάνες για υπηρεσίες υποδομής cloud προβλέπεται να αυξηθούν κατά 27 τοις εκατό. Η διαφοροποίηση στον ανταγωνισμό αναμένεται να διαμορφωθεί όλο και περισσότερο από την κλίμακα των υποδομών, την κεφαλαιακή αποδοτικότητα και την ισχύ των δυνατοτήτων των πλατφορμών που σχετίζονται με AI agents. Η ανάγκη για επεκτάσιμα περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τη διακυβέρνηση και την ενσωμάτωση δεδομένων καθιστά τις πλατφόρμες cloud το λειτουργικό θεμέλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ συνεχίζεται η μεταφορά παραδοσιακών και αναδυόμενων φορτίων εργασίας στο cloud περιβάλλον για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.
Οι παγκόσμιες δαπάνες cloud αυξήθηκαν το 2025
Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης της AWS επιταχύνθηκε στο 24 τοις εκατό, ενώ η Microsoft Azure και η Google Cloud κατέγραψαν ετήσια αύξηση 39 τοις εκατό και 50 τοις εκατό αντίστοιχα. Η ζήτηση για AI δεν περιορίζεται πλέον σε εξειδικευμένα συστήματα υπολογιστικής όπως οι GPUs, αλλά οδηγεί σε ευρύτερη ζήτηση υποδομών που περιλαμβάνουν CPUs, συστήματα αποθήκευσης και δικτύωση. Οι οργανισμοί απαιτούν περιβάλλοντα που μπορούν να κλιμακωθούν αποτελεσματικά, καθώς η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο σε agents, workflows και την ενοποίηση δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα για την υποστήριξη της παραγωγής.
ΟιAWS, Microsoft και Google Cloud ανακοίνωσαν αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου παραγγελιών, γεγονός που υποδηλώνει διαρκή ζήτηση και συνεχιζόμενες επενδύσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων. Η αυξανόμενη ζήτηση ωθεί τους hyperscalers να αυξήσουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση των υποδομών AI. Η AWS αναμένει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα φτάσουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, σημειώνοντας αύξηση άνω του 50 τοις εκατό σε σχέση με το 2025. Αντίστοιχα, η Microsoft ανακοίνωσε τριμηνιαίες δαπάνες 37,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Google αύξησε πρόσφατα τις προβλέψεις της για τις επενδύσεις του 2026.
Επενδύσεις των παρόχων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης
Η Rachel Brindley, ανώτερη διευθύντρια στην Omdia, δήλωσε ότι η πρόκληση για τους παρόχους cloud δεν αφορά πλέον μόνο την ταχεία κλιμάκωση της χωρητικότητας, αλλά την υλοποίηση αυτής με πειθαρχία στην κατανομή πόρων. Οι πάροχοι που μπορούν να επεκταθούν με στοχευμένο και αποδοτικό τρόπο θα βρίσκονται σε καλύτερη θέση για την επόμενη φάση του ανταγωνισμού. Οι περιορισμοί στις υποδομές παραμένουν, καθιστώντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης στην αγορά, καθώς οι απαιτήσεις για AI συνεχίζουν να αυξάνονται παγκοσμίως, επιβάλλοντας στρατηγική διαχείριση της παγκόσμιας επιχειρησιακής αποδοτικότητας.
Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός επεκτείνεται πέρα από την πρόσβαση σε μοντέλα και την κλίμακα υποδομών, προς το επίπεδο των εφαρμογών και των AI agents. Ο Yi Zhang, αναλυτής της Omdia, σημείωσε ότι το κρίσιμο ερώτημα για τους πελάτες είναι αν αυτές οι δυνατότητες μπορούν να ενσωματωθούν στα υπάρχοντα συστήματα και να κλιμακωθούν αξιόπιστα. Αυτή η τάση ωθεί τους παρόχους cloud να επενδύουν σε εργαλεία διακυβέρνησης και διαχείρισης ροών εργασίας. Η AWS έχει εισαγάγει λύσεις όπως το Kiro και το Amazon Quick, ενώ η Microsoft επεκτείνει πρόσφατα τους agents στις λειτουργίες cloud και τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών.
Ανάπτυξη εφαρμογών και διαχείριση των AI agents
Η AWS διατήρησε την ηγετική της θέση στην παγκόσμια αγορά cloud το τέταρτο τρίμηνο του 2025, με μερίδιο 32 τοις εκατό και έσοδα που αυξήθηκαν κατά 24 τοις εκατό σε ετήσια βάση. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ανήλθε σε 244 δισεκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για υπηρεσίες. Τον Δεκέμβριο του 2025, η εταιρεία παρουσίασε το Nova Forge, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να ενσωματώνουν ιδιωτικά δεδομένα για τη δημιουργία εξατομικευμένων μοντέλων. Η AWS συνεχίζει να επενδύει στη χωρητικότητα κέντρων δεδομένων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξη των αυξανόμενων αναγκών υπολογιστικής AI.
Η Microsoft Azure παρέμεινε ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος cloud παγκοσμίως, με μερίδιο αγοράς 22 τοις εκατό και ετήσια αύξηση εσόδων 39 τοις εκατό. Από τον Δεκέμβριο του 2025, η εταιρεία εμπλουτίζει το Azure AI Foundry με νέα μοντέλα, ενισχύοντας τη θέση της ως πλατφόρμα πολλαπλών μοντέλων για επιχειρήσεις. Η εισαγωγή δυνατοτήτων agentic cloud operations τον Φεβρουάριο του 2026 επέκτεινε το Azure Copilot στις λειτουργίες βελτιστοποίησης cloud. Επιπλέον, η Microsoft ανακοίνωσε ότι η νέα περιοχή κέντρων δεδομένων στη Σαουδική Αραβία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026.
Στρατηγικές επεκτάσεις των κυρίαρχων παρόχων υπηρεσιών cloud
Η Google Cloud κατέλαβε την τρίτη θέση στην παγκόσμια αγορά, σημειώνοντας ετήσια ανάπτυξη 50 τοις εκατό και αυξάνοντας το μερίδιό της στο 12 τοις εκατό. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας αυξήθηκε στα 240 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του τριμήνου, από 157,7 δισεκατομμύρια το προηγούμενο διάστημα. Τον Ιανουάριο του 2026, η Google ξεκίνησε πολυετή συνεργασία με την Apple για την ανάπτυξη μοντέλων Foundation, αξιοποιώντας την τεχνολογία Gemini. Η εταιρεία ενίσχυσε επίσης την πλατφόρμα Vertex AI με νέες δυνατότητες πολυτροπικής παραγωγής και εργαλεία διακυβέρνησης για τη σταθερή και ασφαλή ανάπτυξη AI agents.
Η Omdia ορίζει τις υπηρεσίες υποδομής cloud ως το σύνολο των bare metal as a service, infrastructure-as-a-service, platform-as-a-service, container-as-a-service και serverless υποδομών. Αυτές οι υπηρεσίες φιλοξενούνται από τρίτους παρόχους και διατίθενται στους χρήστες μέσω του διαδικτύου. Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η αγορά εισέρχεται σε μια φάση ωριμότητας όπου η παραγωγική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη απαιτεί υψηλότερα επίπεδα κεφαλαιουχικών επενδύσεων και επιχειρησιακής εξειδίκευσης από τους μεγάλους παρόχους σε παγκόσμια κλίμακα για το 2026.