Sparkle: συμφωνία μεταπώλησης με Anthropic για διάθεση του Claude μέσω του Amazon Bedrock

Η Sparkle, ο πρώτος διεθνής πάροχος υπηρεσιών στην Ιταλία και ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως, υπέγραψε συμφωνία μεταπώλησης με την Anthropic, κορυφαία εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Η Anthropic φέρνει την επανάσταση στον κόσμο των επιχειρήσεων με το Claude, μια οικογένεια γλωσσικών μοντέλων επόμενης γενιάς. Σχεδιασμένο με γνώμονα την ασφάλεια, το Claude δεν περιορίζεται μόνο στη λογική ανάλυση, αλλά επεκτείνεται στην οπτική επεξεργασία και τη συγγραφή κώδικα σε πολλές γλώσσες. Πρόκειται για ένα πανίσχυρο εργαλείο που επιτρέπει πλέον στους οργανισμούς να αυτοματοποιούν τις διαδικασίες τους και να δημιουργούν νέες υπηρεσίες, διατηρώντας ταυτόχρονα τα υψηλότερα πρότυπα υπευθυνότητας.

Μέσω αυτής της συμφωνίας, η Sparkle θα διαθέσει τα μοντέλα Claude μέσω του Amazon Bedrock σε θεσμικούς φορείς και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Η σύμπραξη με τη Sparkle επιτρέπει στους οργανισμούς να ενσωματώσουν εύκολα μία από τις πλέον εξελιγμένες και ηθικά προσανατολισμένες πλατφόρμες AI στα υφιστάμενα περιβάλλοντά τους. Στόχος είναι η δημιουργία έξυπνων ψηφιακών βοηθών, η αυτοματοποίηση της ανάλυσης εγγράφων, η αναβάθμιση της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες και η επιτάχυνση της ανάπτυξης λογισμικού και των επιχειρησιακών ροών εργασίας. Ως επίσημος συνεργάτης της AWS, η Sparkle υποστηρίζει τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο στην ανάπτυξη και επέκταση των cloud υποδομών τους, ενισχύοντας τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου OCRE 2024.

Με την ενσωμάτωση του Claude στο χαρτοφυλάκιό της, η Sparkle δίνει πλέον τη δυνατότητα στους πελάτες της να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη επόμενης γενιάς μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον. Η νέα αυτή δυνατότητα συνδυάζεται άψογα με τις υπάρχουσες λύσεις δικτύωσης της εταιρείας, όπως οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες Multicloud & Connectivity, το Cloud Connect, που προσφέρει ιδιωτικές και ασφαλείς συνδέσεις, αλλά και το SD-WAN για ταχύτερη επικοινωνία δεδομένων. Παράλληλα, η ασφάλεια ενισχύεται με την πρωτοποριακή υπηρεσία Quantum Safe Interconnect (QSI), η οποία είναι ήδη διαθέσιμη στο AWS Marketplace, συμβάλλοντας στη δημιουργία ασφαλών και έτοιμων για το μέλλον ψηφιακών υποδομών.

«Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε στρατηγικό καταλύτη για τους οργανισμούς σε κάθε κλάδο», δήλωσε η Annalisa Bonatti, Αντιπρόεδρος του τομέα Enterprise της Sparkle. «Με την ενσωμάτωση των μοντέλων Claude της Anthropic στο χαρτοφυλάκιό μας μέσω του Amazon Bedrock, η Sparkle επεκτείνει περαιτέρω την ικανότητά της να υποστηρίζει τους πελάτες της με ολοκληρωμένες ψηφιακές υποδομές – από την παγκόσμια συνδεσιμότητα έως το cloud και τις προηγμένες υπηρεσίες AI – βοηθώντας τους να εφαρμόσουν ασφαλείς και προηγμένες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και να επιταχύνουν την καινοτομία.»