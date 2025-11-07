Vodafone και AST SpaceMobile επιλέγουν τη Γερμανία για το ευρωπαϊκό κέντρο δορυφορικών επιχειρήσεων

Ο Όμιλος Vodafone και η AST SpaceMobile επέλεξαν τη Γερμανία ως την τοποθεσία για το κύριο Κέντρο Δορυφορικών Επιχειρήσεών τους. Το κέντρο θα κατανέμει και θα χαρτογραφεί τη δορυφορική συνδεσιμότητα που θα χρησιμοποιεί η SatCo για την εξυπηρέτηση παρόχων δικτύων κινητής τηλεφωνίας (MNOs) σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να διασφαλίζεται η καθολική ευρυζωνική κάλυψη κινητής τηλεφωνίας σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές και να υποστηρίζονται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι οργανισμοί αντιμετώπισης καταστροφών. Η έδρα του θα βρίσκεται κοντά είτε στο Μόναχο είτε στο Ανόβερο, ανάλογα με τις τελικές διαπραγματεύσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η AST SpaceMobile κατασκευάζει το πρώτο και μοναδικό διαστημικό κυψελοειδές ευρυζωνικό δίκτυο που είναι προσβάσιμο απευθείας από τα smartphones και το οποίο σχεδιάζεται τόσο για εμπορικές όσο και για κυβερνητικές εφαρμογές. Η SatCo στοχεύει να παρέχει μια κλιμακούμενη ευρωπαϊκή δορυφορική υπηρεσία ευρυζωνικής κινητής τηλεφωνίας προς χρήση από τους MNOs, προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών, των επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημόσιου τομέα. Πάροχοι MNOs σε 21 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την υιοθέτηση της υπηρεσίας, με την εμπορική διάθεση να προγραμματίζεται να ξεκινήσει από το 2026.

Το σχεδιαζόμενο σμήνος της ΕΕ θα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο command switch για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής εποπτείας και ασφάλειας. Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζει την ενημέρωση όλων των κλειδιών κρυπτογράφησης τηλεμετρίας, παρακολούθησης και ελέγχου τόσο για τη Ζώνη S (S-Band), η οποία χρησιμοποιείται για τη σύνδεση smartphones από το διάστημα, όσο και για τη Ζώνη Q/V (Q/V-Band), που χρησιμοποιείται για τις ζεύξεις μεταξύ δορυφόρων και επίγειων σταθμών. Επιτρέπει επίσης την τροποποίηση των κλειδιών κρυπτογράφησης υπηρεσιών για τις επικοινωνίες σε ολόκληρη την ήπειρο, καθώς και τη διαχείριση της ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και κατεύθυνσης των δορυφορικών δεσμών στην Ευρώπη.

Εκτός από την εμπορική ευρυζωνική κινητή τηλεφωνία, το σμήνος θα υποστηρίζει τις προσπάθειες προστασίας του κοινού και αντιμετώπισης καταστροφών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παροχής αξιόπιστης συνδεσιμότητας, ταχύτητας ευρυζωνικής σύνδεσης, από το διάστημα απευθείας στα καθημερινά smartphones και άλλες κυψελοειδείς συσκευές των μελών των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ακόμη και στα πιο επικίνδυνα και απαιτητικά περιβάλλοντα.

Η Margherita Della Valle, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Vodafone, δήλωσε: «Η SatCo παρέχει μια κυρίαρχη δορυφορική λύση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα δώσει στους ευρωπαίους παρόχους πρόσβαση σε ασφαλείς και ανθεκτικές δορυφορικές επικοινωνίες, συμπληρώνοντας τα υπάρχοντα επίγεια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Με την εγκατάσταση ενός δορυφορικού σμήνους στην ΕΕ και του κύριου κέντρου διοίκησής μας στη Γερμανία, διασφαλίζουμε ότι το επόμενο σύνορο των υποδομών επικοινωνιών είναι σταθερά εδραιωμένο στην Ευρώπη».

«Μαζί με τη Vodafone, επιταχύνουμε την άφιξη της πραγματικής ευρυζωνικής κινητής τηλεφωνίας από το διάστημα σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Abel Avellan, Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AST SpaceMobile.

«Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γερμανίας θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό κόμβο για το σμήνος μας BlueBird στην Ευρώπη, επιτρέποντάς μας να εξυπηρετούμε εκατομμύρια χρήστες. Παράλληλα με τις πύλες μας, χτίζουμε μια στιβαρή, ασφαλή υποδομή που διασφαλίζει ότι η Ευρώπη παραμένει συνδεδεμένη με απρόσκοπτη ευρυζωνική κινητή τηλεφωνία, πάντα».

Το σχεδιαζόμενο δορυφορικό σμήνος μπορεί επίσης να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού συστήματος ευρυζωνικής κινητής τηλεφωνίας, ενισχύοντας την επικοινωνία και τον συντονισμό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια κρίσεων και καταστροφών, σύμφωνα με το όραμα του Κρίσιμου Συστήματος Επικοινωνιών της ΕΕ. Ειδικότερα, οι δορυφόροι θα υποστηρίζουν ζώνες συχνοτήτων που είναι κατάλληλες για ραδιοεπικοινωνίες PPDR, με την επιφύλαξη εθνικών αποφάσεων και επιλογών ανάπτυξης.

Ενώ πολλές λειτουργίες είναι αυτοματοποιημένες, εξειδικευμένοι μηχανικοί στο Κέντρο Επιχειρήσεων θα παρακολουθούν και θα ανταποκρίνονται σε φαινόμενα, όπως οι ηλιακές εκλάμψεις, καθώς και θα διαχειρίζονται ζητήματα που προκύπτουν στη Γη. Θα στεγάζει επίσης έναν από το δίκτυο των επίγειων σταθμών-πυλών της SatCo σε όλη την Ευρώπη. Αυτές οι πύλες παρέχουν ασφαλείς ζεύξεις κορμού μεταξύ του δορυφορικού σμήνους και των επίγειων δικτύων 4G/5G, επιτρέποντας στους χρήστες να εναλλάσσονται αυτόματα μεταξύ διαστημικής και επίγειας κάλυψης για αδιάλειπτη, ανθεκτική συνδεσιμότητα.

Η AST SpaceMobile έχει υποβάλει μέσω της Γερμανίας τις κατάλληλες αιτήσεις στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, μια εξειδικευμένη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει στη διαχείριση και τον μετριασμό τυχόν παρεμβολών σήματος και θα διασφαλίσει την ομαλή ενσωμάτωση στα υπάρχοντα δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών.

Η στρατηγικά κεντρική τοποθεσία της Γερμανίας παρέχει στη SatCo την ιδανική βάση για να συμπληρώσει τα επίγεια δίκτυα, υποστηρίζοντας την ανάγκη να παραμένουν οι χρήστες σε όλη την Ευρώπη ασφαλώς συνδεδεμένοι οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Εκτός από την παροχή υπηρεσιών σε όλους τους MNOs της ΕΕ που χρησιμοποιούν τις εθνικές τους ζώνες φάσματος, η SatCo είναι υποψήφια για πρόσβαση στο φάσμα των Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών (MSS) 2GHz της ΕΕ. Εάν αυτή η πρόσβαση εξασφαλιστεί, θα επιτρέψει στους υπάρχοντες MNOs να διανέμουν μια πλήρως πανευρωπαϊκή, κυρίαρχη, διαστημική ευρυζωνική υπηρεσία απευθείας στους πελάτες τους. Οι προαναφερθείσες ζώνες συχνοτήτων PPDR (698–703/753–758 MHz και 733–736/788–791 MHz) θα χρησιμοποιούνταν επίσης για την υποστήριξη αυτής της δυνατότητας.