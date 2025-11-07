Connect Europe: Προσφέρουμε τεχνολογία και υποδομές για το σχέδιο anti-drone της ΕΕ

Ο ευρωπαϊκός κλάδος των τηλεπικοινωνιών δηλώνει έτοιμος να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην αμυντική θωράκιση της ηπείρου, προσφέροντας την τεχνολογία και τις εκτεταμένες υποδομές του για την άμεση υλοποίηση της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Άμυνας Drones» (European Drone Defence Initiative). Η αντίδραση του κλάδου, όπως εκφράστηκε από τον σύνδεσμο Connect Europe που εκπροσωπεί παρόχους και προμηθευτές, έρχεται ως απάντηση στον νέο οδικό χάρτη αμυντικής ετοιμότητας που παρουσίασαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος, ο οποίος αναγνωρίζει την αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων οχημάτων ως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας.

Η ανάγκη για ενίσχυση των δυνατοτήτων anti-drone, σύμφωνα με τον σύνδεσμο, έχει καταστεί επιτακτική μετά από πρόσφατες «μυστηριώδεις εισβολές drones» που έχουν καταγραφεί σε τουλάχιστον δέκα ευρωπαϊκές χώρες. Τα περιστατικά αυτά, που αφορούν τη Λιθουανία, τη Λετονία, τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Εσθονία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο, έχουν προκαλέσει αναταραχές ακόμη και σε ευαίσθητες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων, αναδεικνύοντας ένα κρίσιμο κενό ασφαλείας.

Η Connect Europe τονίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία τηλεπικοινωνιών είναι «μοναδικά τοποθετημένη» για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση. Το βασικό πλεονέκτημα του κλάδου έγκειται στην εκτεταμένη παρουσία των υποδομών του, η οποία, σύμφωνα με στοιχεία της EY-Parthenon (Ιούνιος 2025), αριθμεί περίπου 526.000 μακρο-πύργους σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσφέροντας μια έτοιμη βάση για την ανάπτυξη ενός δικτύου επιτήρησης και άμυνας.

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών αναφέρουν ότι ήδη διαθέτουν έτοιμες προς αξιοποίηση τεχνολογίες που καλύπτουν πέντε βασικούς τύπους υπηρεσιών. Αυτές περιλαμβάνουν την ανίχνευση drones, αξιοποιώντας τους πύργους για παρακολούθηση ραδιοσυχνοτήτων (RF) και ραντάρ, καθώς και ενεργές υπηρεσίες anti-drone, όπως τεχνολογίες αναχαίτισης (π.χ. παρεμβολές – jamming και παραπλάνηση – spoofing) για την εξουδετέρωση μη εξουσιοδοτημένων πτήσεων. Επιπλέον, προσφέρουν προηγμένη συνδεσιμότητα 5G/LTE και edge computing για τον έλεγχο των drones με χαμηλό λανθάνοντα χρόνο, εφαρμογές διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις “Drone-as-a-Service” (DaaS), συμπεριλαμβανομένων αυτοματοποιημένων δικτύων drone-in-a-box για βιομηχανική χρήση ή για την υποστήριξη της δημόσιας ασφάλειας.

Η προσφορά αυτή του κλάδου των τηλεπικοινωνιών ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Άμυνας Drones». Το σχέδιο της ΕΕ προβλέπει ένα πολυεπίπεδο, τεχνολογικά προηγμένο σύστημα με διαλειτουργικές ικανότητες για ανίχνευση, παρακολούθηση και εξουδετέρωση, το οποίο θα περιλαμβάνει ακόμη και ικανότητες προσβολής επίγειων στόχων. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργική έως το τέλος του 2027, αποτελεί πλέον κεντρικό πυλώνα του οδικού χάρτη «Defence Readiness Roadmap 2030» για την προστασία των ευρωπαϊκών υποδομών και εδαφών.