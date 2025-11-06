Comsys Jaggle.eu: ελληνική πλατφόρμα low-code με ενσωματωμένη AI

Η Comsys παρουσίασε σήμερα, στο Gazarte, το Jaggle.eu, την ελληνική πλατφόρμα Low-code για την ανάπτυξη επιχειρησιακών εφαρμογών με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους του Τύπου, συνεργάτες και στελέχη της αγοράς τεχνολογίας, που παρακολούθησαν ζωντανές επιδείξεις (live demos) των δυνατοτήτων της πλατφόρμας, καθώς και πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής σε επιχειρήσεις που ήδη αξιοποιούν το Jaggle.

Το Jaggle.eu: ελληνική τεχνολογία, επιχειρησιακή καινοτομία

Το Jaggle αποτελεί μια πλατφόρμα enterprise-grade Low-code που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εφαρμογές με ταχύτητα, ευελιξία και με δυνατότητες ενσωματωμένης ευφυΐα.

Χάρη στις ενσωματωμένες λειτουργίες AI, όπως application modelling, auto-documentation, code generation και conversational reporting, οι ομάδες ανάπτυξης μειώνουν δραστικά τον χρόνο παράδοσης και απλοποιούν την πολυπλοκότητα των έργων.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη τόσο ως εργαλείο για εταιρικές ομάδες IT, όσο και ως υπηρεσία εφαρμογών κατά παραγγελία, που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Comsys.

Κατά την διάρκεια της επίσημης παρουσίασης, αναφορά έγινε επίσης στις λύσεις που βασίζονται στην πλατφόρμα, Jaggle.Conversational AI και Jaggle.RAG:

Jaggle.Conversational AI

Το Jaggle.Conversational AI ενσωματώνει προηγμένες λειτουργίες συνομιλιακής τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να δημιουργούν έξυπνες, φυσικές και πολυκαναλικές αλληλεπιδράσεις με πελάτες και χρήστες.

Με multilingual υποστήριξη και visual περιβάλλον Low–code, προσφέρει ταχύτητα στην ανάπτυξη και ασφάλεια για κάθε συνομιλία.

Jaggle.RAG

Το Jaggle.RAG (Retrieval–Augmented Generation) αξιοποιεί τη γνώση των οργανισμών, συνδέοντας την τεχνητή νοημοσύνη με πραγματικές πηγές δεδομένων.

Παρέχει ακριβείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις, εξασφαλίζοντας πληροφόρηση με αξιοπιστία, διαφάνεια και ταχύτητα σε περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων.

Το όραμα για το Jaggle.eu

Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο Βασίλης Γαλάκος, Executive President της Comsys, αναφέρθηκε στη διαδρομή και την τεχνογνωσία της εταιρείας, καθώς και στη στρατηγική επιλογή της δημιουργίας του Jaggle:

«Η Comsys, με εμπειρία άνω των 35 ετών σε έργα κρίσιμων επιχειρησιακών συστημάτων λογισμικού, αξιοποίησε τη γνώση και την τεχνολογική της ωριμότητα για να δημιουργήσει το Jaggle, μια πλατφόρμα που γεννήθηκε στην Ελλάδα και μπορεί να σταθεί ισότιμα με διεθνή προϊόντα. Σήμερα εκφράζουμε τη δέσμευσή μας για να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε καινοτομία που έχει ουσία και αντίκρισμα για τις επιχειρήσεις.»

Ακολούθησε η ομιλία του Βαγγέλη Χατζηγεωργίου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Comsys, ο οποίος τόνισε τη νέα στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας και τη σημασία του Jaggle στη μετάβαση προς μια νέα εποχή τεχνολογικής αυτονομίας:

«Το Jaggle δεν είναι απλώς μια νέα πλατφόρμα. Είναι το αποτέλεσμα μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνδυάζει το Low-code με την τεχνητή νοημοσύνη, απελευθερώνοντας τις επιχειρήσεις από την πολυπλοκότητα και δίνοντάς τους τον έλεγχο της ανάπτυξης εφαρμογών. Πρόκειται για τεχνολογία ελληνικής παραγωγής, σχεδιασμένη με προοπτική διεθνούς ανάπτυξης και απόλυτη εστίαση στην αξιοπιστία και την ασφάλεια, δύο αρχές που χαρακτηρίζουν κάθε έργο της Comsys.»

Στη συνέχεια, ο Σπύρος Καραθανάσης, Chief Technology Officer της εταιρείας, παρουσίασε ζωντανά παραδείγματα των τεχνολογικών δυνατοτήτων του Jaggle, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών:

«Με το Jaggle, η τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί ως πρόσθετο εργαλείο, αλλά ως αναπόσπαστο στοιχείο της ίδιας της πλατφόρμας. Από τη μοντελοποίηση έως τη δημιουργία κώδικα και τεκμηρίωσης, το AI ενισχύει κάθε στάδιο, μειώνοντας τον χρόνο παράδοσης και αυξάνοντας τη συνοχή και την ακρίβεια των εφαρμογών.»

Το Jaggle σε δράση – Live Demo της πλατφόρμας

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής παρουσίασης, οι Βασίλης Γαλάκος και Σπύρος Καραθανάσης παρουσίασαν πώς ένα πλήρες ticketing σύστημα για μεγάλο πελάτη του κλάδου ταχυμεταφορών που αναπτύχθηκε με το Jaggle, σε λιγότερο από το μισό του χρόνου που θα χρειαζόταν μια τέτοια εφαρμογή με τις παραδοσιακές μεθόδους ανάπτυξης.

Με τη χρήση Low-code και Generative AI, η εφαρμογή δημιουργήθηκε βήμα-βήμα: από τον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων και των κανόνων ασφαλείας, έως τη δημιουργία του περιβάλλοντος χρήστη, των επιχειρησιακών ροών και των απαραίτητων διασυνδέσεων με άλλα συστήματα.

Οι συμμετέχοντες είδαν επίσης προηγμένες λειτουργίες όπως το Excel-like component, το Auto ML και κάποιες από τις άνω των 2.500 έτοιμων λειτουργιών που ενσωματώνονται αυτόματα στις εφαρμογές. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν κρίσιμες δυνατότητες σε επίπεδο IT, Admin, Security, Auditing και Monitoring.

Η επίδειξη κορυφώθηκε με τις λειτουργίες του Jaggle που υποστηρίζονται από παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, από την αυτόματη δημιουργία των βάσεων δεδομένων και την μοντελοποίηση, ως την παραγωγή κώδικα, και την αυτό-τεκμηρίωση.

Το κοινό εντυπωσιάστηκε από την ταχύτητα και την ακρίβεια της πλατφόρμας, επιβεβαιώνοντας ότι το Jaggle επαναπροσδιορίζει στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν και αναπτύσσουν εφαρμογές.

Case Studies και Demos

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, πραγματοποιήθηκαν επίσης ζωντανές επιδείξεις από τα Jaggle.Conversational AI και Jaggle.RAG.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν πώς το Jaggle συνδυάζει Low-code, AI και αυτοματοποίηση σε ένα ενιαίο οικοσύστημα, που προσφέρει στους οργανισμούς ευελιξία, ταχύτητα ανάπτυξης και έλεγχο στην ποιότητα των παραδοτέων.

Γιατί το Jaggle.eu ξεχωρίζει:

Low-code πλατφόρμα για ταχύτατη ανάπτυξη ποιοτικών εφαρμογών.

Ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, που υποβοηθούν την ανάπτυξη από το σχεδιασμό έως την τελικό ποιοτικό έλεγχο και την διαχείριση.

Ασφάλεια και επεκτασιμότητα enterprise επιπέδου.

Διαθεσιμότητα ως πλατφόρμα αλλά και ως υπηρεσία δημιουργίας εφαρμογών κατά παραγγελία από την Comsys.

Πληροφορίες για την εκδήλωση

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στο Gazarte, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Τύπου, συνεργατών της εταιρείας και στελεχών επιχειρήσεων από τον χώρο της τεχνολογίας.

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, ακολούθησε Q&A session και δείπνο γνωριμίας, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα στελέχη της εταιρείας και την ομάδα του Jaggle.eu.

Σχετικά με την Comsys

Η Comsys δραστηριοποιείται από το 1989 στην παροχή καινοτόμων λύσεων πληροφορικής και ολοκλήρωσης συστημάτων με έργα σε περισσότερες από 20 χώρες. Η εταιρεία επικεντρώνεται σε λύσεις Contact Center & Digital CX και Low-code Application Development, υποστηρίζοντας οργανισμούς στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Σχετικά με το Jaggle

Το Jaggle.eu είναι η ελληνική Low-code πλατφόρμα με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν εφαρμογές γρήγορα, με ασφάλεια και συνέπεια.

Η πλατφόρμα συνδυάζει προσέγγιση Low-code, AI automation και δυνατότητες ενοποίησης και διασύνδεσης, προσφέροντας στις ομάδες ανάπτυξης και στα επιχειρησιακά τμήματα ένα ενιαίο περιβάλλον συνεργασίας και καινοτομίας.