Πώς το Symantec Zero Trust Network Access και το Symantec Data Loss Prevention συνεργάζονται για να αποτρέψουν παραβιάσεις

Μια σταδιακή υλοποίηση ZTNA και DLP μπορεί να ενισχύσει την άμυνα των οργανισμών χωρίς να επηρεάσει την παραγωγικότητα ή να απαιτήσει ριζικές αλλαγές στις υποδομές. Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις στη λιανική ανέδειξαν πόσο παρωχημένα έχουν γίνει τα VPN και το υψηλό κόστος της αδράνειας απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα.

Οι κυβερνοεπιθέσεις ως προειδοποίηση: τα VPN δεν αρκούν πια

Τον τελευταίο χρόνο, επιθέσεις σε εταιρείες λιανικής προκάλεσαν απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν αδυναμίες στα VPN, απέκτησαν πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα, υπέκλεψαν δεδομένα πελατών και διέκοψαν λειτουργίες. Η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι εξωτερικοί συνεργάτες και οι υβριδικές ομάδες εργασίας έχουν πολλαπλασιάσει την επιφάνεια επίθεσης. Ένα μόνο κλεμμένο διαπιστευτήριο μπορεί να ανοίξει πρόσβαση σε πολλαπλά συστήματα, ιδιαίτερα όταν η ασφάλεια βασίζεται στην εμπιστοσύνη εντός του δικτύου.

Αντί για αντιδράσεις πανικού, όπως το «πάγωμα» των συστημάτων, οι οργανισμοί χρειάζονται προληπτική στρατηγική. Ο συνδυασμός Symantec ZTNA και Symantec DLP προσφέρει μια πρακτική λύση που περιορίζει την πρόσβαση, προστατεύει τα δεδομένα και διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας.

Με το 56% των οργανισμών να έχει υποστεί επιθέσεις μέσω VPN, είναι σαφές ότι τα περιμετρικά μοντέλα ασφάλειας δεν επαρκούν πλέον. Το ZTNA και το DLP συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν κρίσιμες αδυναμίες όπως η υπερβολικά ευρεία πρόσβαση, η περιορισμένη ορατότητα και οι ανεπαρκείς έλεγχοι δεδομένων.

Πώς λειτουργεί το Symantec ZTNA

Το ZTNA υιοθετεί τη φιλοσοφία “Ποτέ εμπιστοσύνη, πάντα επαλήθευση”, αντικαθιστώντας τα VPN με ασφαλή πρόσβαση που βασίζεται στην ταυτότητα του χρήστη, τη συσκευή και τις συνθήκες πρόσβασης. Με τη συνεχή επαλήθευση και τη micro-segmentation -δηλαδή τη διαίρεση του δικτύου σε μικρά, απομονωμένα τμήματα- περιορίζεται η πλευρική κίνηση των επιτιθέμενων μέσα στο δίκτυο, ενώ ο cloud-native σχεδιασμός εξασφαλίζει γρήγορη και σταθερή απομακρυσμένη σύνδεση.

Ο ρόλος του Symantec DLP

Το Symantec DLP εντοπίζει και προστατεύει τα ευαίσθητα δεδομένα σε cloud, endpoints και SaaS πλατφόρμες. Παρακολουθεί τη ροή των δεδομένων, π.χ. μεταφορές ή λήψεις σε μη εταιρικές συσκευές, και ταξινομεί κρίσιμα στοιχεία όπως βάσεις δεδομένων πελατών. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπει στο ZTNA να επικεντρώνεται στα πιο σημαντικά assets και να εφαρμόζει αυστηρότερους ελέγχους, ιδίως για δεδομένα που καλύπτονται από τον GDPR.

Η συνέργεια ZTNA και DLP

Σε συνδυασμό, τα δύο συστήματα προστατεύουν απομακρυσμένους χρήστες χωρίς να μειώνουν την αποδοτικότητα. Το DLP προσφέρει πλήρη εικόνα για το πού βρίσκονται τα ευαίσθητα δεδομένα, ενώ το ZTNA διασφαλίζει ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση. Ακόμα κι αν παραβιαστούν διαπιστευτήρια, οι επιτιθέμενοι δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο δίκτυο. Επιπλέον, η ενσωμάτωση με εργαλεία SIEM ενισχύει την ορατότητα και επιταχύνει την απόκριση σε περιστατικά, προστατεύοντας εφαρμογές όπως το Microsoft 365, ακόμη και σε οικιακά δίκτυα.

Μια σταδιακή υλοποίηση

Η υιοθέτηση ZTNA και DLP μπορεί να γίνει σε τέσσερα βήματα:

Εντοπισμός κρίσιμων δεδομένων με DLP. Εφαρμογή ZTNA στα πιο ευαίσθητα assets, με MFA και ελέγχους βάσει ρόλου. Πιλοτική υλοποίηση σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Επέκταση και βελτιστοποίηση με συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή.

Συμπέρασμα

Οι επιθέσεις είναι αναπόφευκτες, αλλά η ζημιά μπορεί να προληφθεί. Το ZTNA απομονώνει εφαρμογές και προστατεύει την πρόσβαση, ενώ το DLP εντοπίζει και προστατεύει τα δεδομένα αξίας. Το κόστος υλοποίησης είναι ασήμαντο σε σχέση με τις επιπτώσεις μιας παραβίασης. Ο συνδυασμός Symantec ZTNA και Symantec DLP εξασφαλίζει επιχειρησιακή συνέχεια, προστατεύει κρίσιμα δεδομένα και δημιουργεί ένα ανθεκτικό, ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον.

