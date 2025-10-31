Close Menu
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου

Infocom Today #141: Στα 5,6 τρισ. η τηλεπικοινωνιακή αγορά, εργοστάσιο ΤΝ, εκτόξευση μικροδορυφόρων!

Focus - Ελληνική Αγορά Today

Στο Youtube, αλλά και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες, είναι άμεσα διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του Infocom Today, το 141ο κατά σειρά!

Σήμερα: Στα 5,6 τρισ. η τηλεπικοινωνιακή αγορά, εργοστάσιο ΤΝ, εκτόξευση μικροδορυφόρων!

Το Infocom Today αποτελεί την τακτική σας ενημέρωση από την τεχνολογική αγορά, με την υπογραφή της δημοσιογραφικής ομάδας του Infocom.gr. Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος, Χρήστος Κοτσακάς.

Το Infocom Today έρχεται με την υποστήριξη της Samsung και του Samsung Knox μια πλατφόρμας ασφάλειας που προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα. Μάθε περισσότερο στο https://www.samsung.com/gr/.

Ακούστε και δείτε το, τόσο από τον παρακάτω player, όσο και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες!

