OpenAI: Ολοκληρώνει την αναδιάρθρωση, παγιώνοντας τη Microsoft ως βασικό μέτοχο

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την ανακεφαλαιοποίησή της, παγιώνοντας τη δομή της ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με μερίδιο ελέγχου στην κερδοσκοπική της επιχείρηση. Η νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης δήλωσε ότι ο μη κερδοσκοπικός της οργανισμός ονομάζεται πλέον OpenAI Foundation και κατέχει μετοχικό μερίδιο αξίας περίπου 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον κερδοσκοπικό της βραχίονα. Η OpenAI ανέφερε ότι ο κερδοσκοπικός της βραχίονας είναι πλέον μια εταιρεία κοινής ωφέλειας με την επωνυμία OpenAI Group PBC.

Υπό τη νέα δομή, το OpenAI Foundation θα κατέχει μερίδιο 26% στην κερδοσκοπική οντότητα, με το 47% να κατέχεται από νυν και πρώην υπαλλήλους και επενδυτές. Η Microsoft, η οποία έχει επενδύσει περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI και στήριξε την εταιρεία ήδη από το 2019, δήλωσε ότι υποστηρίζει την ανακεφαλαιοποίηση της OpenAI και κατέχει πλέον επένδυση στην εταιρεία κοινής ωφέλειας (PBC) η οποία αποτιμάται στα 135 δισεκατομμύρια δολάρια, ή περίπου στο 27% της εταιρείας.

Η εταιρεία ανέφερε ότι προηγουμένως κατείχε μερίδιο 32,5% στην κερδοσκοπική οντότητα σε μετατρέψιμη βάση, εξαιρουμένων των πρόσφατων γύρων χρηματοδότησης της OpenAI. «Όσο περισσότερο επιτυγχάνει η OpenAI ως εταιρεία, τόσο περισσότερο θα αξίζει το μετοχικό μερίδιο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, το οποίο ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός θα χρησιμοποιήσει για να χρηματοδοτήσει το φιλανθρωπικό του έργο», ανέφερε η OpenAI σε σχετική ανάρτηση.

Η OpenAI ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο το 2015, αλλά έχει εξελιχθεί σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εμπορικές οντότητες στον πλανήτη τα τελευταία χρόνια. Η νεοφυής επιχείρηση αποτιμάται σήμερα στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2024, η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια μετατροπής σε κερδοσκοπική εταιρεία, κίνηση που θα αφαιρούσε τον έλεγχο από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό και θα τον διατηρούσε ως ξεχωριστό βραχίονα. Ωστόσο, μετά από πιέσεις που δέχθηκε από ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών και πρώην υπαλλήλους, η OpenAI δήλωσε τον Μάιο ότι ο μη κερδοσκοπικός της οργανισμός θα διατηρήσει τον έλεγχο.

Το OpenAI Foundation θα προχωρήσει σε μια αρχική δέσμευση ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επιτάχυνση επιστημονικών ανακαλύψεων στον τομέα της υγείας και τεχνικών λύσεων για την ανθεκτικότητα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως δήλωσε η OpenAI. Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, η Microsoft δήλωσε ότι η OpenAI συμφώνησε να αγοράσει επιπρόσθετες υπηρεσίες Azure αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και η Microsoft δεν θα διατηρεί πλέον το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την παροχή υπολογιστικής ισχύος στην OpenAI.

Οι εταιρείες αναφέρθηκαν επίσης σε αρκετές πρόσθετες αλλαγές στη μεταξύ τους συνεργασία. Όταν η OpenAI ισχυριστεί ότι έχει επιτύχει Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη, ή AGI, ένας όρος που αφορά ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ανταγωνίζεται ή υπερβαίνει την ανθρώπινη νοημοσύνη, ο ισχυρισμός αυτός θα πρέπει να επαληθευτεί από μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, όπως δήλωσε η Microsoft. Η συμφωνία κατανομής εσόδων μεταξύ των δύο εταιρειών θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου η εν λόγω επιτροπή επαληθεύσει την επίτευξη της AGI. Η Microsoft μπορεί πλέον να επιδιώξει την AGI ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με τρίτα μέρη, και η OpenAI μπορεί πλέον να αναπτύσσει από κοινού ορισμένα προϊόντα με τρίτα μέρη.

Η OpenAI παραμένει ο συνεργάτης της Microsoft για μοντέλα αιχμής. Η Microsoft δήλωσε ότι τα δικαιώματά της πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο για μοντέλα όσο και για προϊόντα επεκτείνονται έως το 2032, και περιλαμβάνουν μοντέλα μετά την AGI. Το καταναλωτικό υλικό της OpenAI εξαιρείται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. «Καθώς εισερχόμαστε σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο της συνεργασίας μας, και οι δύο εταιρείες βρίσκονται στην καλύτερη θέση από ποτέ για να συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά προϊόντα που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες του κόσμου και να δημιουργούν νέες ευκαιρίες για κάθε άτομο και κάθε επιχείρηση», ανέφερε η Microsoft.