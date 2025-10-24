Συμφωνία δεκάδων δισεκατομμυρίων μεταξύ Anthropic και Google για υποδομή ΤΝ

Η Anthropic και η Google ανακοίνωσαν τη σύμπραξή τους στον τομέα του υπολογιστικού νέφους (cloud), μια συμφωνία που παρέχει στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης πρόσβαση σε έως και ένα εκατομμύριο από τις ειδικά σχεδιασμένες Μονάδες Επεξεργασίας (Tensor Processing Units) της Google, ευρύτερα γνωστές ως TPUs. Η συμφωνία, η οποία αποτιμάται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, συνιστά τη μεγαλύτερη δέσμευση της εταιρείας σε TPUs μέχρι σήμερα και αναμένεται να θέσει σε λειτουργία υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης άνω του ενός gigawatt εντός του 2026.

Οι εκτιμήσεις του κλάδου προσδιορίζουν το κόστος ενός κέντρου δεδομένων ισχύος ενός gigawatt σε περίπου πενήντα δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περίπου τριάντα πέντε δισεκατομμύρια δολάρια κατανέμονται κατά κανόνα στους επεξεργαστές. Παρόλο που ανταγωνιστές προβάλλουν ακόμη πιο φιλόδοξες προβλέψεις, με κυριότερη το σχέδιο «Stargate» των τριάντα τριών gigawatt της OpenAI, η κίνηση της Anthropic αποτελεί μια αθόρυβη επίδειξη ισχύος που εδράζεται στην εκτέλεση και όχι στο θέαμα.

Η Google ανέφερε ότι οι μονάδες TPU προσφέρουν στην Anthropic ισχυρό λόγο τιμής προς απόδοση και υψηλή αποδοτικότητα. «Η Anthropic και η Google διατηρούν μια μακροχρόνια συνεργασία και αυτή η πρόσφατη επέκταση θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την υπολογιστική ισχύ που χρειαζόμαστε για να καθορίσουμε την πρωτοπορία της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε σε σχετική ανακοίνωση ο Krishna Rao, Οικονομικός Διευθυντής (CFO) της Anthropic.

Η ικανότητα της Anthropic να κατανέμει φόρτους εργασίας (workloads) μεταξύ διαφόρων παρόχων τής επιτρέπει να προβαίνει σε βελτιστοποίηση με βάση την τιμή, την απόδοση και τους περιορισμούς ισχύος. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη στρατηγική υποδομών της εταιρείας, κάθε δολάριο υπολογιστικής ισχύος αξιοποιείται πληρέστερα στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου σε σύγκριση με όσους δεσμεύονται σε αρχιτεκτονικές μοναδικού παρόχου.

Η Google, από την πλευρά της, στηρίζει ενεργά τη συνεργασία. «Η επιλογή της Anthropic να επεκτείνει σημαντικά τη χρήση των TPUs αντανακλά τον ισχυρό λόγο τιμής προς απόδοση και την αποδοτικότητα που οι ομάδες της διαπιστώνουν στα TPUs εδώ και αρκετά χρόνια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Thomas Kurian, Διευθύνων Σύμβουλος της Google Cloud, προβάλλοντας τον επιταχυντή έβδομης γενιάς «Ironwood» της εταιρείας ως τμήμα ενός ωριμάζοντος χαρτοφυλακίου.

Η κλιμακούμενη ζήτηση της Anthropic για υπολογιστική ισχύ αντανακλά την εκρηκτική επιχειρηματική της ανάπτυξη. Ο ετήσιος προβλεπόμενος ρυθμός εσόδων της εταιρείας προσεγγίζει πλέον τα επτά δισεκατομμύρια δολάρια και το Claude υποστηρίζει περισσότερες από 300.000 επιχειρήσεις, μια εντυπωσιακή αύξηση κατά 300 φορές τα τελευταία δύο χρόνια. Ο αριθμός των μεγάλων πελατών, με συνεισφορά άνω των 100.000 δολαρίων έκαστος σε προβλεπόμενα έσοδα, έχει αυξηθεί σχεδόν επταπλάσια τον τελευταίο χρόνο.

Το Claude Code, ο βοηθός της εταιρείας με δυνατότητες αυτόνομης δράσης, παρήγαγε 500 εκατομμύρια δολάρια σε ετησιοποιημένα έσοδα εντός μόλις δύο μηνών από την κυκλοφορία του, με την Anthropic να ισχυρίζεται ότι αποτελεί το «ταχύτερα αναπτυσσόμενο προϊόν» στην ιστορία. Ενώ η Google τροφοδοτεί την επόμενη φάση υπολογιστικής επέκτασης της Anthropic, η Amazon παραμένει ο πιο βαθιά ενσωματωμένος εταίρος της.

Ο γίγαντας του λιανεμπορίου και του υπολογιστικού νέφους έχει επενδύσει οκτώ δισεκατομμύρια δολάρια στην Anthropic μέχρι σήμερα, ποσό υπερδιπλάσιο των επιβεβαιωμένων τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων της Google σε μετοχικό κεφάλαιο. Παρόλα αυτά, η AWS θεωρείται ο κύριος πάροχος υπηρεσιών νέφους της Anthropic, καθιστώντας την επιρροή της δομική και όχι απλώς οικονομική.