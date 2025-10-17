Close Menu
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου

Infocom Today #139: Προτεραιότητα η ψηφιοποίηση, κόμβος ΤΝ η Ελλάδα, αυξάνεται η θεσμική δυσπιστία!

Στο Youtube, αλλά και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες, είναι άμεσα διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του Infocom Today, το 139ο κατά σειρά!

Σήμερα: Προτεραιότητα η ψηφιοποίηση, κόμβος ΤΝ η Ελλάδα, αυξάνεται η θεσμική δυσπιστία!

