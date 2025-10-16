Μετατρέψτε τις φωτογραφίες σας σε βίντεο στην εφαρμογή Google Gemini

Η Google ανακοίνωσε ότι ξεκινά η διάθεση της λειτουργίας μετατροπής φωτογραφιών σε βίντεο στο Veo 3 μέσα από την εφαρμογή Gemini. Με την κυκλοφορία αυτής της λειτουργίας, οι συνδρομητές του Google AI Ultra και Pro στην Ελλάδα, θα έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τις αγαπημένες τους στατικές φωτογραφίες σε δυναμικές ιστορίες βίντεο.

Απλώς κάντε κλικ στην επιλογή «εργαλεία» στη γραμμή προτροπής του Gemini, επιλέξτε «βίντεο» και ανεβάστε τη φωτογραφία σας. Εναλλακτικά, δημιουργήστε μια εικόνα χρησιμοποιώντας το Nano Banana, το κορυφαίο εργαλείο επεξεργασίας εικόνας της Google DeepMind που σας επιτρέπει να μετατρέψετε μία μόνο φωτογραφία σε αμέτρητες νέες δημιουργίες και χρησιμοποιήστε αυτή την εικόνα για να φτιάξετε το βίντεό σας.

Στη συνέχεια, περιγράψτε την κίνηση και τον ήχο (συμπ. διαλόγου, ηχητικών εφέ και ήχου περιβάλλοντος, όλα τέλεια συγχρονισμένα με τα οπτικά στοιχεία). Το Gemini θα δημιουργήσει ένα βιντεοκλίπ διάρκειας οκτώ δευτερολέπτων σε ανάλυση 720p, το οποίο θα παραδοθεί ως αρχείο MP4 σε μορφή 16:9 – οριζόντιου προσανατολισμού – με πλήρη ήχο.

Η λειτουργία μετατροπής φωτογραφιών σε βίντεο της εφαρμογής Gemini αρχίζει να διατίθεται από τις 15 Οκτωβρίου στον ιστό και στις κινητές συσκευές.