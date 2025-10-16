Η LG στηρίζει το έργο της Ithaca με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας, η LG Electronics Hellas ενισχύει τη συνεργασία της με την Ithaca, τον οργανισμό που στηρίζει άτομα που βιώνουν ή κινδυνεύουν να βιώσουν αστεγία, προωθώντας την κοινωνική επανένταξη και την αξιοπρέπεια.

Στο πλαίσιο της ημέρας, η Ithaca παρουσίασε ένα συγκινητικό βίντεο με τρεις αληθινές ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αστεγία, βίωσαν τον φόβο και την ανασφάλεια, αλλά με επιμονή και στήριξη κατάφεραν να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Μέσα από τις υπηρεσίες της Ithaca – από την πρόσβαση σε καθαρά ρούχα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη έως την καθοδήγηση για εύρεση εργασίας ή ακόμα και απασχόληση εντός της ίδιας της ομάδας – αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν ξανά ελπίδα και προοπτική.

Η LG, στο πλαίσιο της στρατηγικής της, στηρίζει ενεργά το έργο της Ithaca, παρέχοντας τεχνολογικό εξοπλισμό, με τη δωρεά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων από την LG, το ειδικά διαμορφωμένο van της Ithaca φροντίζει πλέον ώστε τα ρούχα των συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη, να επιστρέφονται καθαρά και στεγνά. Με αυτό τον τρόπο, οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες αστεγίας ανακτούν την αίσθηση καθαριότητας και αξιοπρέπειας, αλλά και έρχονται σε επαφή με υπηρεσίες που μπορούν να τους βοηθήσουν να αλλάξουν τη ζωή τους.

Η συνεργασία LG και Ithaca Laundry έχει ξεκινήσει από το 2016 και έχει σημειώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα όλα αυτά τα χρόνια. Πάνω από 12.194 άτομα έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα, πάνω από 330.155 κιλά ρούχα έχουν πλυθεί στα LG πλυντήρια και περισσότερες από 55.314 επισκέψεις έχουν πραγματοποιηθεί στην κινητή μονάδα.

«Στην LG πιστεύουμε ότι η τεχνολογία έχει αξία μόνο όταν κάνει τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε το έργο της Ithaca, συμβάλλοντας σε μια κοινωνία με περισσότερη φροντίδα, αξιοπρέπεια και ελπίδα», δήλωσε η Τώνια Αθανασέλλη, Senior Marketing Manager, Consumer Electronics & Corporate LG Electronics Hellas.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η LG ενώνει τη φωνή της στο μήνυμα πως η αστεγία δεν είναι επιλογή και ότι η κοινωνική αλληλεγγύη μπορεί να αλλάξει ζωές.