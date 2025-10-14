SmartTalks #88: Άρης Κουτελός, LG Electronics Hellas: Από το B2B στο σπίτι του 2030!

Τη στρατηγική που επιτρέπει στην LG Electronics Hellas να καταγράφει μια σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική αγορά, παρά τις εξωγενείς πιέσεις, αναλύει ο Country Managing Director της εταιρείας, Άρης Κουτελός, στο 88ο επεισόδιο των SmartTalks. Κεντρικοί πυλώνες αυτής της στρατηγικής αποτελούν η εστίαση σε προϊόντα υψηλής αξίας, η δυναμική ανάπτυξη του επαγγελματικού τομέα (B2B) και η προετοιμασία για το συνδεδεμένο σπίτι του μέλλοντος. Σύμφωνα με τον κ. Κουτελό, η ανθεκτικότητα της εταιρείας βασίζεται στο ευρύ προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο, το οποίο της επιτρέπει να εξισορροπεί τις επιδόσεις διαφορετικών κατηγοριών. Ως παράδειγμα, αναφέρει ότι μια κάμψη στην αγορά της τηλεόρασης μπορεί να αντισταθμιστεί από την ταυτόχρονη άνοδο των πωλήσεων στις λευκές συσκευές, διασφαλίζοντας, έτσι, μια σταθερή αναπτυξιακή τροχιά.

Η φιλοσοφία της LG για την premium κατηγορία υπερβαίνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και επικεντρώνεται στην προσφορά μιας ολοκληρωμένης αξίας στον καταναλωτή. Όπως εξηγεί ο κ. Κουτελός, η στρατηγική εστιάζει στην προώθηση τεχνολογιών αιχμής, όπως οι τηλεοράσεις OLED, τα ψυγεία InstaView και τα πλυντήρια Direct Drive. Παράλληλα, η έννοια της υψηλής αξίας συνδέεται άρρηκτα με την ανθεκτικότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής των προϊόντων, καθώς και με τη βιωσιμότητα, μέσω της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Η προσήλωση σε αυτή τη φιλοσοφία αποτυπώθηκε στην απόφαση της εταιρείας να μην ακολουθήσει πολιτική εκπτώσεων στην αξία του brand κατά τη διάρκεια των οικονομικών κρίσεων, μια επιλογή που, όπως αναφέρει, δικαιώθηκε και ενισχύθηκε στην περίοδο της πανδημίας, όταν οι καταναλωτές επένδυσαν σε ποιοτικότερες λύσεις για το σπίτι.

Οι αγοραστικές συνήθειες και οι προτεραιότητες του Έλληνα καταναλωτή έχουν μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του κ. Κουτελού, ο σύγχρονος καταναλωτής είναι πλέον τεχνολογικά πιο ώριμος και αναζητά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στον τομέα της οικιακής ψυχαγωγίας, παρατηρείται μια σαφής τάση για τηλεοράσεις μεγαλύτερων διαστάσεων, με τη ζήτηση για μοντέλα 75 ιντσών να αυξάνεται, καθώς και για τεχνολογίες ανώτερης ποιότητας εικόνας. Στις λευκές συσκευές, η βιωσιμότητα έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο κριτήριο επιλογής. Προηγούμενα προγράμματα επιδοτήσεων συνέβαλαν στην εκπαίδευση του κοινού, το οποίο πλέον αναγνωρίζει την εξοικονόμηση ενέργειας ως μια μακροπρόθεσμη οικονομική επένδυση.

Για να ανταποκριθεί στις νέες αυτές απαιτήσεις, η LG έχει ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ένα πρακτικό εργαλείο που απλοποιεί τη χρήση και μεγιστοποιεί την απόδοση των συσκευών. Ο κ. Κουτελός περιγράφει τις σύγχρονες συσκευές ως «υπολογιστές» που προσφέρουν έξυπνες λύσεις. Για παράδειγμα, τα νέα πλυντήρια της εταιρείας μπορούν, μέσω αλγορίθμων AI, να αναγνωρίσουν αυτόματα τον τύπο των υφασμάτων και να προσαρμόσουν ανάλογα την κατανάλωση νερού και ενέργειας. Αντίστοιχα, στις τηλεοράσεις, η Τεχνητή Νοημοσύνη αναλύει τις συνήθειες θέασης του χρήστη για να προτείνει περιεχόμενο ή προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου στις προτιμήσεις του, προσφέροντας μια εξατομικευμένη εμπειρία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμβάθυνση και διεύρυνση του επαγγελματικού τομέα (B2B), όπου η εταιρεία εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση «360 μοιρών», αντίστοιχη με αυτή των καταναλωτικών προϊόντων. Η στρατηγική περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και την παροχή υψηλού επιπέδου υποστήριξης μετά την πώληση. Οι τομείς στους οποίους εστιάζει η εταιρεία περιλαμβάνουν τα μεγάλα κλιματιστικά συστήματα, όπως τα chillers, και οι αντλίες θερμότητας, τις οποίες ο κ. Κουτελός χαρακτηρίζει ως «το trend της εποχής». Επιπλέον, η LG δραστηριοποιείται έντονα στα επαγγελματικά monitors, στα συστήματα ψηφιακής σήμανσης (LED-Signage) και στις εξειδικευμένες λύσεις για τον ξενοδοχειακό κλάδο, όπως οι τηλεοράσεις με την ενσωματωμένη πλατφόρμα διαχείρισης Pro:Centric.

Ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα αποτελεί η δυναμική επιστροφή της LG στην αγορά των εντοιχιζόμενων συσκευών. Η τρέχουσα προσπάθεια διαφοροποιείται σημαντικά από την αντίστοιχη που είχε γίνει 15 χρόνια πριν, καθώς πλέον η αναγνωρισιμότητα του brand βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Η εταιρεία προσφέρει μια πλήρη και ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων, παρέχοντας μια συνολική λύση για την κουζίνα. Η γκάμα περιλαμβάνει μάτια και επαγωγικές εστίες, φούρνους με τεχνολογία πυρόλυσης, εντοιχιζόμενους φούρνους μικροκυμάτων, πλυντήρια πιάτων και ψυγεία. Η συνδεσιμότητα όλων αυτών των συσκευών μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το όραμα της LG για το σπίτι του 2030 βασίζεται στη δημιουργία ενός απρόσκοπτα συνδεδεμένου περιβάλλοντος. Η πλατφόρμα ThinQ αποτελεί τον πυρήνα αυτού του οικοσυστήματος, επιτρέποντας τον κεντρικό έλεγχο όλων των συσκευών της εταιρείας, ενώ είναι σχεδιασμένη να διαλειτουργεί και με συσκευές τρίτων κατασκευαστών μέσω κοινών πρωτοκόλλων, όπως το Matter. Πέρα από την ευκολία του απομακρυσμένου ελέγχου, η πλατφόρμα προσφέρει πρακτικά οφέλη, όπως η δυνατότητα παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης κάθε συσκευής σε πραγματικό χρόνο. Η φιλοσοφία της εταιρείας δεν είναι να επιβάλει το «έξυπνο σπίτι», αλλά να διαθέτει προϊόντα έτοιμα να ενσωματωθούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όποτε ο καταναλωτής το αποφασίσει.

Τέλος, αναφορικά με τη στρατηγική απευθείας πώλησης προς τον καταναλωτή, ο κ. Κουτελός επιβεβαιώνει τα σχέδια για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της LG, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ο κύριος στόχος αυτού του νέου καναλιού δεν είναι να ανταγωνιστεί τους συνεργάτες της στη λιανική, αλλά να προσφέρει πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένα προϊόντα που ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα παντού, καθώς και σε ένα σύνολο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Τέτοιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την επέκταση εγγύησης και ειδικά πακέτα μεταφοράς και εγκατάστασης, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία του πελάτη.