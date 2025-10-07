Η OpenAI ανοίγει το ChatGPT σε εφαρμογές τρίτων, στοχεύοντας σε ένα νέο οικοσύστημα

Στο ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών της, DevDay 2025, η OpenAI ανακοίνωσε έναν νέο τρόπο που επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν εφαρμογές απευθείας εντός του ChatGPT. Από τη Δευτέρα, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε διαδραστικές εφαρμογές από εταιρείες όπως οι Booking.com, Expedia, Spotify, Figma, Coursera, Zillow και Canva. Παράλληλα, η εταιρεία λανσάρει μια πρώιμη έκδοση του Apps SDK, του πακέτου εργαλείων για την ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών. Το νέο σύστημα αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια της OpenAI να οικοδομήσει ένα οικοσύστημα εφαρμογών γύρω από το κορυφαίο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης της, το ChatGPT, διαφοροποιούμενη από προηγούμενες απόπειρες όπως το GPT Store. Πλέον, οι εφαρμογές ενσωματώνονται απευθείας στις απαντήσεις του chatbot, επιτρέποντας στους χρήστες να ενεργοποιούν εργαλεία τρίτων στις καθημερινές τους συνομιλίες.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Sam Altman, «Θέλουμε το ChatGPT να αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο για τους ανθρώπους να εξελίσσονται, να είναι πιο παραγωγικοί, πιο εφευρετικοί, να μαθαίνουν ταχύτερα, να κάνουν καλύτερα οτιδήποτε προσπαθούν στη ζωή τους». Προσέθεσε ότι οι εφαρμογές εντός του ChatGPT «θα επιτρέψουν τη δημιουργία μιας νέας γενιάς εφαρμογών που είναι διαδραστικές, προσαρμοστικές και εξατομικευμένες, με τις οποίες μπορείτε να συνομιλείτε». Η λειτουργία τους βασίζεται στη χρήση φυσικής γλώσσας. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να δώσει την εντολή «Figma, μετέτρεψε αυτό το σκίτσο σε ένα λειτουργικό διάγραμμα». Επιπλέον, το ίδιο το ChatGPT θα μπορεί να προτείνει σχετικές εφαρμογές όταν το κρίνει χρήσιμο, όπως την εφαρμογή του Spotify κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για μουσική.

Η τεχνική υλοποίηση βασίζεται στο πρωτόκολλο Model Context Protocol (MCP), το οποίο επιτρέπει στις εξωτερικές πηγές δεδομένων να συνδέονται με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Οι εφαρμογές μπορούν να ενεργοποιούν ενέργειες και να αποδίδουν ένα πλήρως διαδραστικό περιβάλλον χρήστη (UI) μέσα στις απαντήσεις του chatbot, με ορισμένες από αυτές να έχουν τη δυνατότητα προβολής βίντεο, τα οποία θα καρφιτσώνονται στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας και θα μπορούν να τροποποιούνται βάσει των αιτημάτων του χρήστη. Οι χρήστες με υπάρχουσες συνδρομές θα μπορούν να συνδέουν τους λογαριασμούς τους για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες, ενώ η OpenAI σχεδιάζει να υποστηρίξει τρόπους δημιουργίας εσόδων για τους προγραμματιστές στο μέλλον.

Ωστόσο, το νέο εγχείρημα εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα και τον ανταγωνισμό. Η OpenAI τονίζει ότι οι προγραμματιστές πρέπει να συλλέγουν τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα, αλλά παραμένει ασαφές εάν θα έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη συνομιλία, σε πρόσφατα μηνύματα ή μόνο στην εντολή που ενεργοποίησε την εφαρμογή. Επίσης, δεν έχει αποσαφηνιστεί ο τρόπος επιλογής μεταξύ ανταγωνιστικών υπηρεσιών, όπως η DoorDash και η Instacart. Ενώ θα μπορούσε κανείς να φανταστεί την πιθανότητα οι εταιρείες να πληρώνουν για προβολή, η OpenAI δηλώνει ότι σχεδιάζει να δώσει προτεραιότητα στην εμπειρία του χρήστη πάνω από οτιδήποτε άλλο.