AMD και OpenAI σε συμφωνία-ορόσημο για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης

Η AMD ανακοίνωσε ότι θα προμηθεύσει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην OpenAI, στο πλαίσιο μιας πολυετούς συμφωνίας η οποία θα αποφέρει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα και θα δώσει στη δημιουργό του ChatGPT το δικαίωμα να αγοράσει έως και περίπου το 10% της εταιρείας κατασκευής τσιπ.

Η συμφωνία αποτελεί απόδειξη της ακόρεστης δίψας της OpenAI και του ευρύτερου κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης για υπολογιστική ισχύ, καθώς οι εταιρείες ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που φτάνει ή και ξεπερνά την ανθρώπινη. Η συμφωνία προσφέρει στην OpenAI την ευκαιρία να αποκτήσει μερίδιο σε έναν από τους πιο υπολογίσιμους αντιπάλους της Nvidia και συνιστά μια σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στα τσιπ και το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης της AMD.

«Θεωρούμε αυτή τη συμφωνία σίγουρα μετασχηματιστική, όχι μόνο για την AMD, αλλά και για τις δυναμικές του κλάδου», δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της AMD, Forrest Norrod. Η συμφωνία καλύπτει την ανάπτυξη εκατοντάδων χιλιάδων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της AMD, ή μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPUs), ισοδύναμων με έξι gigawatt, σε διάστημα αρκετών ετών, αρχής γενομένης από το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στις ενεργειακές ανάγκες 5 εκατομμυρίων νοικοκυριών στις ΗΠΑ, ή στην τριπλάσια ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το φράγμα Hoover. Η AMD ανέφερε ότι η OpenAI θα κατασκευάσει μια εγκατάσταση ενός gigawatt βασισμένη στην επερχόμενη σειρά τσιπ MI450 ξεκινώντας από το επόμενο έτος, και ότι θα αρχίσει να αναγνωρίζει έσοδα τότε.

Τα στελέχη της AMD αναμένουν ότι η συμφωνία θα αποφέρει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα. Λόγω του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος της συμφωνίας, η AMD αναμένει να λάβει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα έσοδα σε διάστημα τεσσάρων ετών από την OpenAI και άλλους πελάτες, όπως ανέφεραν. «Και άλλοι θα ακολουθήσουν, επειδή αυτός είναι πραγματικά ο πρωτοπόρος, ένας πρωτοπόρος στον κλάδο που έχει μεγάλη επιρροή στο ευρύτερο οικοσύστημα», δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικής της AMD, Mat Hein. Η συμφωνία με την AMD θα βοηθήσει την OpenAI να δημιουργήσει επαρκή υποδομή τεχνητής νοημοσύνης για να καλύψει τις ανάγκες της, ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman.

Ως μέρος της συμφωνίας, η AMD εξέδωσε ένα δικαίωμα προαίρεσης (warrant) που δίνει στην OpenAI τη δυνατότητα να αγοράσει έως και 160 εκατομμύρια μετοχές της AMD έναντι 1 σεντ η καθεμία κατά τη διάρκεια της συμφωνίας για τα τσιπ. Το δικαίωμα κατοχυρώνεται τμηματικά με βάση ορόσημα στα οποία έχουν συμφωνήσει οι δύο εταιρείες. Το πρώτο τμήμα θα κατοχυρωθεί μετά την αρχική αποστολή των τσιπ MI450 που έχει οριστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Τα υπόλοιπα ορόσημα περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους για την τιμή της μετοχής της AMD, οι οποίοι κλιμακώνονται έως τα 600 δολάρια ανά μετοχή για να ξεκλειδωθεί η τελική δόση των μετοχών. Η OpenAI συνεργάζεται με την AMD εδώ και χρόνια, παρέχοντας στοιχεία για τον σχεδιασμό παλαιότερων γενεών τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, όπως το MI300X.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με έδρα το Σαν Φρανσίσκο έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών για να διασφαλίσει ότι διαθέτει τα απαραίτητα τσιπ για τις μελλοντικές της ανάγκες. Τον Σεπτέμβριο, η Nvidia ανακοίνωσε μια επένδυση έως και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην OpenAI, η οποία περιελάμβανε ένα σχέδιο για την προμήθεια συστημάτων της Nvidia ισχύος τουλάχιστον 10 gigawatt. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη από την OpenAI ενός gigawatt των τσιπ επόμενης γενιάς της Nvidia, Vera Rubin, στα τέλη του 2026. Ο Altman έχει εκφράσει προσδοκίες για την επίτευξη συνολικής υπολογιστικής ισχύος 250 gigawatt έως το 2033, όπως έχει αναφέρει το The Information.

Η OpenAI βρίσκεται και στη διαδικασία ανάπτυξης του δικού της πυριτίου για χρήση στην τεχνητή νοημοσύνη και έχει συνεργαστεί με την Broadcom. Η OpenAI και ο κύριος υποστηρικτής της, η Microsoft, ανακοίνωσαν επίσης τον περασμένο μήνα ότι υπέγραψαν μια μη δεσμευτική συμφωνία για την αναδιάρθρωση της OpenAI σε κερδοσκοπική οντότητα, σηματοδοτώντας περαιτέρω αλλαγές στη διακυβέρνηση της ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.