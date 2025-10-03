Τζεφ Μπέζος: Τα κέντρα δεδομένων του μέλλοντος θα βρίσκονται στο διάστημα

Την πρόβλεψη ότι κέντρα δεδομένων κλίμακας gigawatt θα κατασκευαστούν στο διάστημα εντός της επόμενης εικοσαετίας έκανε ο ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos, εκτιμώντας ότι η συνεχής και απρόσκοπτη ηλιακή ενέργεια θα τους επιτρέψει να υπερτερήσουν λειτουργικά των επίγειων εγκαταστάσεων. Μιλώντας στο πλαίσιο της Ιταλικής Εβδομάδας Τεχνολογίας στο Τορίνο, ο Bezos παρομοίασε την τρέχουσα έξαρση της τεχνητής νοημοσύνης με την άνθηση του διαδικτύου στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και κάλεσε σε αισιοδοξία παρά τους υπαρκτούς κινδύνους δημιουργίας κερδοσκοπικών φουσκών στον κλάδο.

Η ιδέα της δημιουργίας κέντρων δεδομένων που θα βρίσκονται σε τροχιά προσελκύει το ενδιαφέρον των τεχνολογικών κολοσσών, δεδομένου ότι οι επίγειες εγκαταστάσεις οδηγούν σε ραγδαία αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια και υδάτινους πόρους, που είναι απαραίτητα για την ψύξη των διακομιστών. Όπως εξήγησε ο ίδιος σε δημόσια συζήτηση με τον Πρόεδρο της Ferrari και της Stellantis, John Elkann, «αυτά τα γιγαντιαία υπολογιστικά συστήματα εκπαίδευσης θα κατασκευάζονται καλύτερα στο διάστημα, διότι εκεί η ηλιακή ενέργεια είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση. Δεν υπάρχουν σύννεφα, βροχή ή καιρικές συνθήκες». Σύμφωνα με τον Bezos, μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, τα διαστημικά data centers θα καταστούν οικονομικά πιο συμφέροντα από τα αντίστοιχα επίγεια.

Ο ιδρυτής της Amazon τοποθέτησε την εν λόγω μετάβαση σε διαστημικές υποδομές ως τμήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής, όπου το διάστημα αξιοποιείται για τη βελτίωση της ζωής στη Γη. «Έχει ήδη συμβεί με τους δορυφόρους μετεωρολογίας και επικοινωνιών», σημείωσε, «και το επόμενο βήμα είναι τα κέντρα δεδομένων και ακολούθως άλλοι τομείς της μεταποίησης». Βεβαίως, το εγχείρημα της φιλοξενίας κέντρων δεδομένων στο διάστημα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως η δυσκολία συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού, το υψηλό κόστος εκτόξευσης πυραύλων και ο ενδεχόμενος κίνδυνος αποτυχίας των αποστολών.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon επεσήμανε ότι το τρέχον κύμα της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει ομοιότητες με την εποχή της «φούσκας των dot-com», όταν η έντονη κερδοσκοπία ακολουθήθηκε από οικονομική κατάρρευση. Παρόλα αυτά, τόνισε την ανάγκη για αισιοδοξία: «Οι κοινωνικές και ωφέλιμες συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως και του διαδικτύου πριν από 25 χρόνια, είναι υπαρκτές και μόνιμες». Κατέληξε λέγοντας πως είναι κρίσιμο «να αποσυσχετίσουμε τις ενδεχόμενες φούσκες και τις συνέπειες από το σκάσιμό τους, από την ίδια την πραγματικότητα», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα οφέλη της τεχνολογίας αυτής «θα διαχυθούν ευρέως και θα επεκταθούν παντού».