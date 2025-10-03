Close Menu
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου

Επιβεβαιώνει η ΓΕΚ Τέρνα την αποχώρησή της από το UFBB

Τέτη ΗγουμενίδηBy 1 Min Read Focus - Ελληνική Αγορά Telecoms

Με τη φράση «δεν ενδιαφερόμαστε να ακολουθήσουμε αυτό το έργο» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΓΕΚ Τέρνα, Γιώργος Περιστέρης επιβεβαίωσε χθες, έστω και έμμεσα, την αποχώρηση του κατασκευαστικού Ομίλου από το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra Fast Broadband – UFBB».

Τη λακωνική αυτή απάντηση έδωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναλυτή στο πλαίσιο της χθεσινής ενημέρωσης για τα αποτελέσματα εξαμήνου του ΓΕΚ Τέρνα.

Όπως έχει γράψει το infocom.gr την υλοποίηση του συνόλου του UFBB αναλαμβάνει, εκτός απρόοπτου, ο ΟΤΕ. Δηλαδή, εκτός από τις τρεις γεωγραφικές περιοχές του έργου που έχει ήδη έχει αναλάβει θα υλοποιήσει και τις υπόλοιπες τέσσερις για τις οποίες εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΓΕΚ Τέρνα.

Οι δύο πλευρές ΓΕΚ Τέρνα και ΟΤΕ βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο στάδιο των τελικών διαπραγματεύσεων.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!

Infocom Today
SmartTalks

Share.
Avatar photo

Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Comments are closed.