Επιβεβαιώνει η ΓΕΚ Τέρνα την αποχώρησή της από το UFBB

Με τη φράση «δεν ενδιαφερόμαστε να ακολουθήσουμε αυτό το έργο» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΓΕΚ Τέρνα, Γιώργος Περιστέρης επιβεβαίωσε χθες, έστω και έμμεσα, την αποχώρηση του κατασκευαστικού Ομίλου από το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra Fast Broadband – UFBB».

Τη λακωνική αυτή απάντηση έδωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναλυτή στο πλαίσιο της χθεσινής ενημέρωσης για τα αποτελέσματα εξαμήνου του ΓΕΚ Τέρνα.

Όπως έχει γράψει το infocom.gr την υλοποίηση του συνόλου του UFBB αναλαμβάνει, εκτός απρόοπτου, ο ΟΤΕ. Δηλαδή, εκτός από τις τρεις γεωγραφικές περιοχές του έργου που έχει ήδη έχει αναλάβει θα υλοποιήσει και τις υπόλοιπες τέσσερις για τις οποίες εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΓΕΚ Τέρνα.

Οι δύο πλευρές ΓΕΚ Τέρνα και ΟΤΕ βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο στάδιο των τελικών διαπραγματεύσεων.