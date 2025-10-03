AI δύο ταχυτήτων: Οι startups επενδύουν μαζικά, οι κολοσσοί παραμένουν επιφυλακτικοί

Ένα σαφές χάσμα στρατηγικής χωρίζει τον κόσμο των επιχειρήσεων όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, με τις ευέλικτες startups να ενσωματώνουν μαζικά τις νέες τεχνολογίες σε κάθε πτυχή της λειτουργίας τους, την ώρα που οι μεγάλες εταιρείες υιοθετούν μια πολύ πιο συντηρητική και επιφυλακτική στάση. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται σε πρόσφατη έρευνα της Andreessen Horowitz, γνωστής και ως A16z, η οποία, σε συνεργασία με την fintech Mercury, ανέλυσε τις καταναλωτικές συνήθειες ενός τεράστιου δείγματος, αποκαλύπτοντας όχι μόνο το ποιος επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και το πού ακριβώς κατευθύνονται αυτές οι επενδύσεις.

Η έρευνα βασίστηκε στην ανάλυση των οικονομικών δαπανών περισσότερων από διακοσίων χιλιάδων εμπορικών πελατών της Mercury κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου του 2025. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι αναλυτές κατέληξαν σε μια λίστα με τις πενήντα κορυφαίες εταιρείες που προσφέρουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, εστιάζοντας στο επίπεδο της εφαρμογής και όχι στις υποδομές, όπως οι υπηρεσίες cloud ή οι κάρτες γραφικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία, οι δαπάνες για την Google περιλαμβάνουν αδιαχώριστα τόσο το Google Cloud όσο και τα μοντέλα Gemini. Τα ευρήματα σκιαγραφούν την ανάδυση μιας νέας γενιάς εταιρειών που είναι πραγματικά «AI-native», δηλαδή δομημένες εξ αρχής γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που τη χρησιμοποιούν κυρίως για σταδιακές βελτιώσεις στις υπάρχουσες δομές τους.

Από την ανάλυση της λίστας προκύπτει ότι οι οριζόντιες εφαρμογές, εκείνες δηλαδή που στοχεύουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας σε ολόκληρο το εύρος μιας επιχείρησης, κυριαρχούν, αποτελώντας το εξήντα τοις εκατό του συνόλου. Στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται αναμενόμενα οι γίγαντες OpenAI και Anthropic, ακολουθούμενοι από την Perplexity στη δωδέκατη θέση. Η μεγαλύτερη έκπληξη είναι η κατάληψη της τρίτης θέσης από την πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού Replit. Σημαντική παρουσία στη λίστα έχει η κατηγορία των δημιουργικών εργαλείων, η οποία είναι και η μεγαλύτερη μεμονωμένη κατηγορία, με κορυφαίες την Freepik στο νούμερο τέσσερα και την ElevenLabs στο νούμερο πέντε, ενώ ακολουθούν δημοφιλή εργαλεία εικόνας και βίντεο όπως η Midjourney και η Canva.

Ένα από τα πιο κρίσιμα συμπεράσματα της έρευνας αφορά τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό, όπου η τάση κλίνει προς την ενίσχυση και όχι την αντικατάσταση. Από τις κάθετες εφαρμογές, δηλαδή αυτές που στοχεύουν σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς ρόλους, οι δώδεκα έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν τις ανθρώπινες δυνατότητες σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών, οι πωλήσεις και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Αντιθέτως, μόλις πέντε φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως πλήρεις «υπάλληλοι AI», στοχοποιώντας ρόλους όπως οι νομικές υπηρεσίες, με εταιρείες όπως η Crosby Legal, η ανάπτυξη λογισμικού με την Cognition, και η τεχνική υποστήριξη IT με τη Serval. Η A16z προβλέπει αύξηση των αυτόνομων «agentic» προϊόντων που θα επιτρέπουν στις startups να αποφεύγουν ακριβά, πολυετή συμβόλαια με εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι το λεγόμενο «vibe coding», η υποβοηθούμενη από AI ανάπτυξη κώδικα, έχει ξεπεράσει τα όρια της καταναλωτικής τάσης και έχει εδραιωθεί στον επιχειρηματικό κόσμο, με τέσσερις εταιρείες του είδους, τις Replit, Cursor, Lovable και Emergent, να βρίσκονται στη λίστα. Η κυριαρχία της Replit είναι ενδεικτική, καθώς τα έσοδά της από τους πελάτες της Mercury ήταν περίπου δεκαπέντε φορές υψηλότερα από αυτά της Lovable. Αυτό συνδέεται με τη γενικότερη τάση όπου προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης μεταβαίνουν ταχύτατα από την καταναλωτική στην επιχειρηματική αγορά, καθώς σχεδόν το εβδομήντα τοις εκατό των εταιρειών της λίστας ξεκίνησαν ως εργαλεία για μεμονωμένους χρήστες. Το παράδειγμα της OpenAI είναι χαρακτηριστικό, με τα έσοδά της να μετατοπίζονται από μια σχεδόν απόλυτη κυριαρχία των καταναλωτών σε μια κατανομή που πλησιάζει το πενήντα-πενήντα.

Ωστόσο, η αισιόδοξη εικόνα των startups έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον σκεπτικισμό που επικρατεί αλλού. Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις δεν βλέπουν ακόμη ουσιαστική απόδοση από τις επενδύσεις τους, ενώ η τεχνολογία των αυτόνομων AI agents θεωρείται ανώριμη, με την Gartner να προβλέπει ότι πάνω από το σαράντα τοις εκατό των σχετικών έργων θα έχει ακυρωθεί μέχρι το 2027. Επιπλέον, άλλα στοιχεία αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας, με μελέτες να δείχνουν ότι τα εργαλεία AI για κώδικα κάνουν τους προγραμματιστές πιο αργούς, παρόλο που οι ίδιοι νιώθουν πιο παραγωγικοί. Στο ίδιο πλαίσιο, μια μελέτη του Πανεπιστημίου Yale υποστηρίζει ότι, μέχρι στιγμής, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μηδενική επίδραση στις θέσεις εργασίας.