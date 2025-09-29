ΗΠΑ προς ΕΕ: Αποδείξτε ότι οι ψηφιακοί κανόνες δεν στοχεύουν τις αμερικανικές εταιρείες

Σε μια παρέμβαση που αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ένταση στις διατλαντικές σχέσεις στον ψηφιακό τομέα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Andrew Puzder, κάλεσε τις Βρυξέλλες είτε να αποδείξουν ότι το ρυθμιστικό τους πλαίσιο δεν στοχεύει αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και δεν παραβιάζει την ελευθερία του λόγου, είτε να το τροποποιήσουν. Όπως δήλωσε στους Financial Times, η διασφάλιση των μελλοντικών σχέσεων εξαρτάται από αυτή την εξέλιξη, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να καταθέσουν επίσημες παρατηρήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης της νομοθεσίας, με σκοπό τον εντοπισμό και την επίλυση των σημείων διαφωνίας.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ, ιδίως η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), που στοχεύει στον περιορισμό της ισχύος των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, και η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), που ρυθμίζει το διαδικτυακό περιεχόμενο. Η Ουάσιγκτον ασκεί εδώ και καιρό έντονη κριτική, θεωρώντας ότι οι κανόνες αυτοί ενδέχεται να εισάγουν διακρίσεις εις βάρος αμερικανικών εταιρειών, με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει απειλήσει με αντίποινα. Σύμφωνα με τον Puzder, υπάρχει θεμελιώδης απόκλιση στην αντίληψη των δύο πλευρών, καθώς οι Ευρωπαίοι θεωρούν τους κανόνες λιγότερο περιοριστικούς από ό,τι πιστεύουν οι ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λεπτομερή εξέτασή τους, «για να διασφαλιστεί ότι δεν “τιμωρούν” τα αμερικανικά συμφέροντα».

Αυτή η τεχνολογική αντιπαράθεση κινδυνεύει να υπονομεύσει την πρόσφατη βελτίωση των διμερών σχέσεων, η οποία εδραιώθηκε μετά από μια σημαντική εμπορική συμφωνία, τη δέσμευση των ευρωπαϊκών κρατών για αύξηση των αμυντικών δαπανών και την επανέναρξη της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Ο Puzder, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του αυτόν τον μήνα, τόνισε ότι κανένας Αμερικανός πρόεδρος, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί «τέτοιου είδους παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Αμερικανών ή, στην πραγματικότητα, εις βάρος αμερικανικών εταιρειών», καθιστώντας επιτακτική είτε την αποσαφήνιση των επιπτώσεων της νομοθεσίας είτε την τροποποίησή της.

Η Κομισιόν έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για την απλοποίηση της ψηφιακής νομοθεσίας, η οποία ολοκληρώνεται στις 14 Οκτωβρίου, αν και υπάρχει αβεβαιότητα για το εύρος της, με την κοινωνία των πολιτών και ορισμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ανησυχούν ότι η διαδικασία θα μπορούσε να αποδυναμώσει ορισμένους κανόνες. Παράλληλα, οι τεχνολογικοί κολοσσοί εντείνουν την πίεσή τους εναντίον της DMA, η οποία προβλέπει πρόστιμα έως και 10 τοις εκατό του παγκόσμιου κύκλου εργασιών για μη συμμόρφωση. Η Apple ζήτησε την πλήρη κατάργησή της, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, έχει παρέμβει προσωπικά στον Ντόναλντ Τραμπ, και η Google υποστηρίζει ότι προκαλεί «σημαντική και ακούσια βλάβη στους Ευρωπαίους χρήστες». Η Επιτροπή, ωστόσο, διαμηνύει ότι δεν εξετάζει την κατάργηση της Πράξης, επιμένοντας ότι κριτήριο είναι η συμμόρφωση και όχι η έδρα μιας εταιρείας.

Ο Αμερικανός πρέσβης παραδέχθηκε ότι οι ψηφιακοί κανόνες της ΕΕ «απασχολούν ένα μεγάλο μέρος του μυαλού» του, καθώς παρατηρεί μια «πολύ σαφή διαφωνία» ως προς τις πραγματικές τους επιπτώσεις. Ενώ αναγνώρισε το δικαίωμα της Ευρώπης να νομοθετεί, τόνισε την ανάγκη για αμοιβαία κατανόηση, προειδοποιώντας πως εάν μια «εκ πρώτης όψεως ουδέτερη» νομοθεσία έχει ως πρόθεση να προκαλέσει οικονομικό πλήγμα σε ανταγωνιστές, «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εναντιώνονταν σθεναρά», καθώς «δεν μπορεί να υπάρχει νομοθεσία που να τιμωρεί εταιρείες από τον σύμμαχό σου». Ωστόσο, ο Puzder επαίνεσε την Επιτροπή και την πρόεδρό της, Ursula von der Leyen, για την εμπορική συμφωνία με τον Τραμπ τον Ιούλιο, η οποία απέτρεψε έναν διατλαντικό εμπορικό πόλεμο και αποτέλεσε απόδειξη των αμοιβαίων οφελών της συνεργασίας.

«Κατά τη γνώμη μου, η ΕΕ πέτυχε μια καλή συμφωνία», δήλωσε ο Puzder, προσθέτοντας: «υπάρχει μεγάλη πολιτική συζήτηση γύρω από τη συμφωνία. Νομίζω ότι θα μπορούσε να υποστηριχθεί πιο δυναμικά στην Ευρώπη». Επεσήμανε, μάλιστα, την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμό 15 τοις εκατό στα αυτοκίνητα, πριν από την πλήρη οριστικοποίηση της συμφωνίας, ως μια κίνηση που έδειχνε την πρόθεση της Ουάσιγκτον να συνεργαστεί. «Ήταν μια προσπάθεια να δείξουμε ότι θα ενεργήσουμε με καλή πίστη σε αυτό το θέμα, και αναμένουμε από εσάς [την ΕΕ] να κάνετε το ίδιο», κατέληξε.