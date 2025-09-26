Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει το σύνολο του Ultra Fast Broadband

Την υλοποίηση του συνόλου του έργου «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra Fast Broadband – UFBB», αναλαμβάνει, εκτός απρόοπτου, ο ΟΤΕ.

Το UFBB με συνολικό προϋπολογισμό 726,8 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ύψους 244,4 εκατ. ευρώ, έχει χωριστεί σε επτά επιμέρους υποέργα (lots), το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή της χώρας.

Αποσκοπεί στην εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών μέχρι τα σπίτια και τις επιχειρήσεις (FTTH) σε περιοχές όπου η αγορά δεν εμφανίζει εμπορικό ενδιαφέρον.

Ο ΟΤΕ έχει υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τον Ιούνιο του 2023 και εκτελεί το έργο στις τρεις από τις επτά γεωγραφικές περιοχές.

Για τις υπόλοιπες τέσσερις γεωγραφικές περιοχές, ανάδοχος είχε ανακηρυχθεί, κατόπιν διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, η Terna Fiber, στην οποία συμμετέχουν ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα με ποσοστό 50,1% και η Grid Telecom (θυγατρική του ΑΔΜΗΕ – Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ενέργειας) με 49,9%. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η Terna Fiber δεν έχει υπογράψει τις απαιτούμενες συμβάσεις για να ξεκινήσει την υλοποίηση του UFBB.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΤΕ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον ΓΕΚ Τέρνα για την εξαγορά της Terna Fiber, ώστε να αναλάβει και τις υπόλοιπες τέσσερις περιοχές του έργου. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν προηγηθεί πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Συνολικά, από την υλοποίηση του UFBB αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αποκτώντας συνδέσεις Internet έως 1 Gbps, καθώς και περίπου 10.000 δημόσια κτίρια, μεταξύ αυτών σχολεία και κέντρα υγείας.

Πιο αναλυτικά, ο ΟΤΕ έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση στις γεωγραφικές περιοχές (lots) 1, 3 και 7:

Lot 1: αφορά 124.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 9 Περιφερειακές Ενότητες (Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης, Ζακύνθου, Ηλείας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας).

Lot 3: καλύπτει 122.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 13 Περιφερειακές Ενότητες (Εύβοιας, Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας – Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Τήνου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων).

Lot 7: περιλαμβάνει 101.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 14 Περιφερειακές Ενότητες (Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Κ.Τ. Αθηνών, Β.Τ. Αθηνών, Δ.Τ. Αθηνών, Ν.Τ. Αθηνών, Αν. Αττικής, Δ. Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Ρόδου, Λασιθίου).

Από την πλευρά της, η Terna Fiber έχει αναλάβει τα υποέργα:

Lot 2: για 137.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 11 Περιφερειακές Ενότητες (Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Κέρκυρας).

Lot 4: με 110.000 συνδέσεις σε 9 Περιφερειακές Ενότητες (Χαλκιδικής, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου).

Lot 5: για 127.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 9 Περιφερειακές Ενότητες (Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας).

Lot 6: με 117.000 συνδέσεις σε 8 Περιφερειακές Ενότητες (Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, Αργολίδας, Λακωνίας).