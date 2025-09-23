Nvidia: Το στοίχημα των 100 δισ. δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη της OpenAI

Σε μία ανακοίνωση που σηματοδοτεί την επόμενη φάση στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, η OpenAI και η Nvidia γνωστοποίησαν την υπογραφή επιστολής προθέσεων για τη σύναψη μιας στρατηγικής συνεργασίας ιστορικής σημασίας. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη υποδομών ισχύος τουλάχιστον 10 gigawatt, οι οποίες θα βασίζονται αποκλειστικά σε συστήματα της Nvidia και θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά για την εκπαίδευση και λειτουργία των μελλοντικών μοντέλων της OpenAI, στην πορεία της προς την ανάπτυξη «υπερνοημοσύνης».
Για τη στήριξη αυτού του μνημειώδους εγχειρήματος, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή κέντρων δεδομένων και τη διασφάλιση της απαιτούμενης ενέργειας, η Nvidia προτίθεται να επενδύσει προοδευτικά στην OpenAI ένα ποσό που μπορεί να φτάσει έως και τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι υποδομές θα τίθενται σε λειτουργία. Η πρώτη φάση του έργου, ισχύος ενός gigawatt, προγραμματίζεται να ενεργοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και θα αξιοποιήσει την πλατφόρμα επόμενης γενιάς της Nvidia, Vera Rubin. Η συνολική υπολογιστική ισχύς των 10 gigawatt θα αντιστοιχεί σε εκατομμύρια μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs).
«Η NVIDIA και η OpenAI ωθούν η μία την άλλη εδώ και μια δεκαετία, από τον πρώτο υπερυπολογιστή DGX μέχρι την επανάσταση του ChatGPT», δήλωσε ο Jensen Huang, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia. «Αυτή η επένδυση και η συνεργασία στις υποδομές σηματοδοτούν το επόμενο άλμα προς τα εμπρός – την ανάπτυξη 10 gigawatt για να τροφοδοτήσουμε την επόμενη εποχή της νοημοσύνης». Από την πλευρά του, ο Sam Altman, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, τόνισε: «Όλα ξεκινούν από την υπολογιστική ισχύ. Οι υπολογιστικές υποδομές θα αποτελέσουν τη βάση για την οικονομία του μέλλοντος και θα αξιοποιήσουμε αυτό που χτίζουμε με τη Nvidia τόσο για να δημιουργήσουμε νέες καινοτομίες στην AI, όσο και για να ενδυναμώσουμε ανθρώπους και επιχειρήσεις σε μεγάλη κλίμακα».
Η συνεργασία προβλέπει τη στενή συνεργασία των δύο εταιρειών για τον συντονισμό των τεχνολογικών τους οδικών χαρτών, βελτιστοποιώντας τα μοντέλα και το λογισμικό υποδομών της OpenAI με το υλικό και λογισμικό της Nvidia. «Συνεργαζόμαστε στενά με τη Nvidia από τις πρώτες μέρες της OpenAI», προσέθεσε ο Greg Brockman, συνιδρυτής και πρόεδρος της OpenAI. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα αναπτύξουμε 10 gigawatt υπολογιστικής ισχύος με τη Nvidia για να διευρύνουμε τα σύνορα της νοημοσύνης και να κλιμακώσουμε τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας για όλους».
Η συμφωνία λειτουργεί συμπληρωματικά στις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες που έχουν αναπτύξει οι δύο εταιρείες με ένα ευρύ δίκτυο εταίρων, όπως οι Microsoft, Oracle, SoftBank και οι συμμετέχοντες στο project Stargate, με κοινό στόχο την οικοδόμηση των πιο προηγμένων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Η συνεργασία θα βοηθήσει την OpenAI να προωθήσει την αποστολή της για τη δημιουργία γενικής τεχνητής νοημοσύνης (AGI), εξυπηρετώντας την ταχέως αυξανόμενη βάση των 700 εκατομμυρίων εβδομαδιαίων ενεργών χρηστών της. Οι δύο εταιρείες αναμένεται να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες της νέας αυτής στρατηγικής φάσης τις επόμενες εβδομάδες.