Gerobo: εγκατάσταση ΑΙ ρομποτικών συστημάτων καθαρισμού, Robotics Sponsor @Coffee Industry Forum

Εγκατάσταση Elval Halcor

Η ElvalHalcor είναι η 1η Ελληνική Βιομηχανία του κλάδου της που προέβη σε ρομποτική εγκατάσταση συστήματος καθαρισμού στην Ελλάδα. Η Gerobo, πρωτοπόρος εταιρεία σε ρομποτικά συστήματα καθαρισμού, εγκατέστησε το ρομποτικό σύστημα καθαρισμού Gausium SC50 με σταθμό εργασίας στις εγκαταστάσεις της ElvalHalcor στα Οινόφυτα, βάσει των αναγκών της στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών της. Ο καθημερινός καθαρισμός αφορά σε προγραμματισμένες ώρες που το ρομπότ τρίβει, σκουπίζει και καθαρίζει χιλιάδες τετραγωνικά ανά μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλήρης και καθημερινή digital αποτύπωση του συνολικού καθαρισμού καταδεικνύει τη σημαντική μείωση στην κατανάλωση νερού και ενέργειας, ακόμη και σε μεγάλους ή πολυεπίπεδους χώρους. Η παρακολούθηση και λειτουργία πραγματοποιείται τόσο από την οθόνη του ρομπότ όσο και μέσω 4G (Gerobo App στο κινητό), ενώ η εκπαίδευση, η συντήρηση και η συνεχής παρακολούθηση υποστηρίζονται με ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την παράδοση των συστημάτων, σε 24ωρη βάση, από την ομάδα της Gerobo.

Η ElvalHalcor δραστηριοποιείται στους κλάδους αλουμινίου και χαλκού, μέσω του τομέα έλασης αλουμινίου (Elval) και του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων (Halcor), καθώς και των θυγατρικών εταιρειών. Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την εξοικονόμηση ενέργειας και την κυκλική οικονομία, αξιοποιεί τις μοναδικές ιδιότητες του αλουμινίου και του χαλκού και προσφέρει βιώσιμες λύσεις και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας.

Εγκατάσταση Loulis Group

Η Loulis Food Ingredients, μία από τις ιστορικότερες και πλέον καινοτόμες εταιρείες παραγωγής αλεύρου και πρώτων υλών αρτοποιίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προχωρά με σταθερά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Διαθέτοντας τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής στη Σούρπη, το Κερατσίνι, τη Θήβα και το Toshevo της Βουλγαρίας, καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής που καλύπτει την Ελλάδα από τον Έβρο έως την Κρήτη, η εταιρεία έχει ταυτιστεί με την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας, την υποδειγματική εξυπηρέτηση και τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για την κοινωνία και τη διατροφή.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής κατεύθυνσης και με διαρκείς επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες, η Loulis υιοθέτησε τη ρομποτική τεχνολογία καθαρισμού της Gerobo. Η λύση ήρθε με το Beetle, ένα συμπαγές και ευέλικτο βιομηχανικό σάρωθρο, εξοπλισμένο με τεχνητή νοημοσύνη και δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης και προγραμματισμού μέσω εφαρμογής. Το ρομπότ αναλαμβάνει καθημερινά τον καθαρισμό της αποθήκης, κινούμενο με ακρίβεια σε διαδρόμους και χώρους αποθήκευσης. Η ενσωμάτωση του Beetle στη λειτουργία της αποθήκης είχε άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο συνολικός χρόνος καθαρισμού μειώθηκε κατά 70%, η ανάγκη για χειροκίνητη επιθεώρηση των εγκαταστάσεων σχεδόν εξαλείφθηκε, ενώ η κάλυψη τριών βασικών λειτουργικών ζωνών διασφαλίζει καθημερινά υψηλό επίπεδο καθαριότητας

Robotics Sponsor στο Coffee Industry Forum

Η φιλοσοφία της Gerobo είναι να φέρνει την καινοτομία και τη ρομποτική τεχνολογία πιο κοντά στην καθημερινότητα, σε κλάδους που αγγίζουν άμεσα τον καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό η Gerobo συμμετέχει ως Robotics Sponsor στη διοργάνωση Coffee Industry Forum, που θα διεξαχθεί την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, 1η Οκτωβρίου, στο OTE Academy. Το Coffee Industry Forum αποτελεί ένα μοναδικό “blend” γνώσης, έμπνευσης, δικτύωσης και εμπειρίας γύρω από τον καφέ και έρχεται να προσφέρει απαντήσεις και προοπτικές σε μία περίοδο με περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις αλλά και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες καταναλωτών.

Gerobo: AI in motion, Cobotics και στον κλάδο του καφέ και στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Συγκεκριμένα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την Gerobo team και να δει σε λειτουργία τα Service Robots που η εταιρεία διαθέτει για Ho.Re.Ca. και coffee businesses. Τα ρομπότ αυτά αποτελούν πρακτικές λύσεις που βελτιώνουν την εμπειρία πελάτη, μειώνουν το κόστος λειτουργίας και εισάγουν ένα νέο επίπεδο αυτοματοποίησης και καινοτομίας στον χώρο της καφεστίασης.