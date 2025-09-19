Η ψηφιακή «υπουργός» διχάζει την πολιτική σκηνή της Αλβανίας

Την πρώτη της εμφάνιση στο αλβανικό κοινοβούλιο πραγματοποίησε την Πέμπτη η «υπουργός» που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, μέσω ομιλίας που εκφώνησε. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα παρουσίασε το bot ως σύμβολο της πρωτοβουλίας της κυβέρνησής του για την προώθηση της διαφάνειας και της καινοτομίας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το bot -ονόματι Diella, που στα αλβανικά σημαίνει ήλιος, και το οποίο απεικονίζεται ως γυναίκα με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία- θα συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες δαπάνες. Ωστόσο, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες επικρίσεις, εκτιμώντας ότι το πρόγραμμα αποτελεί έναν μηχανισμό της κυβέρνησης για την απόκρυψη φαινομένων διαφθοράς.

«Το Σύνταγμα μιλά για θεσμούς στην υπηρεσία του λαού. Δεν μιλά για χρωμοσώματα, για σάρκα ή αίμα», δήλωσε το avatar κατά τη διάρκεια της τρίλεπτης ομιλίας του που μεταδόθηκε από δύο μεγάλες οθόνες. «Μιλά για καθήκοντα, λογοδοσία, διαφάνεια, υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις». «Σας διαβεβαιώνω ότι ενσωματώνω τέτοιες αξίες τόσο αυστηρά όσο κάθε ανθρώπινος συνάδελφος, ίσως και περισσότερο», πρόσθεσε η τεχνητή περσόνα. Η Αλβανία ελπίζει να ενταχθεί στο μπλοκ των 27 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030, και η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την ανάδειξη των τεχνολογικών καινοτομιών της βαλκανικής χώρας.

Η παρουσίαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των βουλευτών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι χτυπούσαν τα χέρια τους στα έδρανα, πιέζοντας τον πρόεδρο της βουλής να διακόψει τη συζήτηση για το κυβερνητικό πρόγραμμα, με τη συνεδρίαση να ολοκληρώνεται τελικά μετά από 25 λεπτά. Η αντιπολίτευση προχώρησε επίσης σε μποϊκοτάζ της ψηφοφορίας για το πρόγραμμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ωστόσο εγκρίθηκε με 82 ψήφους υπέρ στο κοινοβούλιο των 140 εδρών. Η αντιπολίτευση δεν εξήγησε με ποιον τρόπο πίστευε ότι η κυβέρνηση θα εκμεταλλευόταν τη Diella για να αποκρύψει τη διαφθορά στα δημόσια οικονομικά.

Μετά τα γεγονότα, οι Δημοκρατικοί ζήτησαν την επανάληψη της κοινοβουλευτικής συνεδρίασης, καταγγέλλοντας ότι οι κυβερνώντες Σοσιαλιστές ακύρωσαν τη συζήτηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Diella δημιουργήθηκε νωρίτερα φέτος σε συνεργασία με τη Microsoft ως ψηφιακός βοηθός στην πλατφόρμα δημοσίων υπηρεσιών e-Albania. Μέσω αυτής, έχει βοηθήσει τους χρήστες να πλοηγηθούν στον ιστότοπο και να αποκτήσουν πρόσβαση σε περίπου 1 εκατομμύριο ψηφιακά ερωτήματα και έγγραφα. Στην ομιλία της στο κοινοβούλιο, το bot ανέφερε: «Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους αλλά για να τους βοηθήσω. Είναι αλήθεια ότι δεν έχω υπηκοότητα, αλλά δεν έχω ούτε προσωπική φιλοδοξία ή συμφέροντα».