Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ανάβει το φως της Ευρώπης στη διαστημική επικοινωνία

Ο δρόμος προς τα άστρα, όπως και κάθε σημαντικό ταξίδι στην ιστορία της ανθρωπότητας, ξεκινά πάντα με ένα τολμηρό πρώτο βήμα. Αυτό το βήμα έγινε στην Ελλάδα, στις 7 Ιουλίου 2025, όταν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) πέτυχε, σε συνεργασία με την ESA και τη NASA, την πρώτη διπλής κατεύθυνσης οπτική επικοινωνία με διαστημική αποστολή βαθιάς διαστήματος στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί μόνο τεχνολογικό άλμα, αλλά ένα πολιτισμικό ορόσημο για την επιστήμη στην Ελλάδα – την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, όπου η χώρα συμμετέχει ενεργά στο οικοσύστημα της διαστρικής επικοινωνίας.

Το σήμα αυτού του ταξιδιού ξεκίνησε από το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου, σε υψόμετρο 930 μέτρων στην ορεινή Κορινθία. Μέσα από έναν υπερσύγχρονο laser πολλαπλών καναλιών, το οποίο είχε εγκατασταθεί από το ΕΑΑ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ScyLight / HOTSPOT, εκτοξεύθηκε ένας φωτεινός παλμός προς τον διαστημικό στόχο: το σκάφος Psyche της NASA, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε απόσταση περίπου 265 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Η αποστολή αυτή, με σκοπό τη μελέτη ενός μεταλλικού αστεροειδούς στη ζώνη μεταξύ Άρη και Δία, ήταν εξοπλισμένη με τον πρώτο πειραματικό εξοπλισμό Deep Space Optical Communications (DSOC), έναν δέκτη ικανού να εντοπίσει το γήινο φως και να απαντήσει.

Η απάντηση του Psyche έφτασε στον Χελμό, όπου δεσπόζει το τηλεσκόπιο «Αρίσταρχος» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα πιο σημαντικά στην Ευρώπη. Εκεί, σε υψόμετρο 2.340 μέτρων, είχε εγκατασταθεί από την επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του ΕΑΑ (IAASARS) ένας υπερευαίσθητος ανιχνευτής, ικανός να συλλάβει ακόμη και το ασθενέστερο φως που ταξίδευε επί 16 λεπτά από το διάστημα στη Γη.

Αυτή η πρωτοποριακή επικοινωνία δεν προέκυψε ξαφνικά. Ήταν αποτέλεσμα πολυετούς προετοιμασίας και μιας μακρόπνοης στρατηγικής επένδυσης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ήδη από το 2020, το ΕΑΑ είχε θέσει ως στόχο την ένταξη της Ελλάδας στην αιχμή της διαστημικής τεχνολογίας. Οι βάσεις τέθηκαν με την ένταξη του Αστεροσκοπείου Χελμού στο ερευνητικό πρόγραμμα HOTSPOT της ESA, ενώ ακολούθησαν συνεχείς τεχνικές αναβαθμίσεις, εγκατάσταση εξειδικευμένων λέιζερ και ανιχνευτών, και συνεργασίες με κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εταιρείες. Το 2021, η πρώτη δοκιμή με το δορυφόρο Alphasat επιβεβαίωσε την τεχνική δυνατότητα του συστήματος. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Ελλάδα όχι μόνο συμμετείχε, αλλά φιλοξένησε το καθοριστικό βήμα για την είσοδο της Ευρώπης στις οπτικές επικοινωνίες βαθιάς διαστήματος.

Η επιτυχία αυτή φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή του ΕΑΑ, ενός δημόσιου επιστημονικού οργανισμού που αποδεικνύει στην πράξη πως η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην έρευνα αιχμής, όχι ως περιφερειακός παρατηρητής αλλά ως ισότιμος και τεχνολογικά ώριμος εταίρος. Μέσα από τη συνεργασία με την ESA και τη NASA, το Αστεροσκοπείο μετουσίωσε το επιστημονικό του όραμα σε επιχειρησιακή πραγματικότητα. Και αυτό το όραμα δεν σταματά εδώ.

Το πείραμα της 7ης Ιουλίου αποτελεί την εναρκτήρια πράξη μιας ευρύτερης αποστολής. Η ESA, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδίου ASSIGN (Advancing Solar System Internet and Ground), στοχεύει στη δημιουργία ενός ανθεκτικού, δικτύου επικοινωνίας – ενός «Διαδικτύου του Ηλιακού Συστήματος». Ο στόχος είναι φιλόδοξος: η συνδυασμένη χρήση laser και ραδιοκυμάτων για να επιτευχθεί συνεχής, υψηλής ταχύτητας και ασφάλειας επικοινωνία μεταξύ Γης, Σελήνης, Άρη και διαστημοπλοίων. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με τις εγκαταστάσεις του σε Κρυονέρι και Χελμό, έχει ήδη καταστεί βασικός κρίκος αυτής της αλυσίδας.

Καθώς το φως του λέιζερ ξεπέρασε τα σύνορα του ηλιακού μας συστήματος και αντανακλάστηκε πίσω στους αισθητήρες του Χελμού, άνοιξε ταυτόχρονα και μια νέα πορεία για την Ελλάδα. Μια πορεία που δεν περιορίζεται σε εθνικές επιτυχίες αλλά διεκδικεί θέση στον παγκόσμιο χάρτη της διαστημικής επιστήμης. Η συμβολή του ΕΑΑ σε αυτή την πρωτοβουλία δεν είναι μόνο τεχνολογική· είναι θεσμική, εκπαιδευτική, εθνική. Δείχνει τι μπορεί να πετύχει η χώρα όταν επενδύει σοβαρά σε ερευνητική υποδομή, σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και σε ανθρώπους με πάθος και γνώση.

Ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτή την ιστορία δεν είναι το λέιζερ, ούτε ο αστεροειδής Psyche. Είναι το γεγονός ότι το φως αυτής της διαστρικής σύνδεσης ξεκίνησε από τα ελληνικά βουνά. Και κάθε φορά που κοιτάμε τον ουρανό, θα γνωρίζουμε ότι ένα κομμάτι αυτής της επαφής με το διάστημα ξεκίνησε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – και από το όραμα μιας χώρας που επέλεξε να κοιτάζει μπροστά.

Γράφει ο Δρ. Αθανάσιος Στάβερης-Πολυκαλάς, AI & Cybersecurity Specialist

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom