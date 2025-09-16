SmartTalks #84: Ν. Βαρβαδούκας, Novibet – Η πυξίδα δείχνει τον πελάτη!

Σε ένα επιχειρηματικό τοπίο που ορίζεται από την ψηφιακή επιτάχυνση, την τεχνητή νοημοσύνη και τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των καταναλωτών, η αναζήτηση μιας σταθερής πυξίδας για την επιτυχία είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Για τον Νίκο Βαρβαδούκα, Global Chief Marketing & Growth Officer της Novibet, αυτή η πυξίδα παραμένει σταθερά στραμμένη προς μία κατεύθυνση: τον πελάτη.

Στη συνέντευξή του στο 84ο επεισόδιο των SmartTalks, ο Νίκος Βαρβαδούκας ανέλυσε τη φιλοσοφία που διατρέχει την πολυετή του πορεία σε ηγετικές θέσεις, από τον χώρο της λιανικής και των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) μέχρι τον δυναμικό κλάδο του iGaming. Η πελατοκεντρική στρατηγική, όπως εξηγεί, δεν είναι απλώς μια θεωρητική αρχή, αλλά η «κοινή συνισταμένη» πίσω από την επιτυχημένη διαχείριση μεγάλων εγχειρημάτων, από σύνθετα mergers και διεθνή exits μέχρι την παγκόσμια ανάπτυξη ενός brand.

Η θεμελιώδης, αυτή, αρχή πηγάζει από μια απλή παραδοχή: «Ο πελάτης είναι κοινός, δεν βλέπει κλάδους. Ο πελάτης που θα αγοράσει παπούτσια, θα δοκιμάσει μια ψυχαγωγία σε ένα σινεμά, θα αγοράσει φαγητό, είναι ο ίδιος πελάτης». Αυτή η ολιστική κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς αποτελεί, κατά τον ίδιο, το πιο βαθύ expertise που μπορεί να αναπτύξει ένα στέλεχος. Ωστόσο, εκφράζει έναν προβληματισμό για την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς. Ενώ πολλές εταιρείες ισχυρίζονται ότι είναι πελατοκεντρικές, συχνά στην πράξη «στήνονται πίσω από λύσεις αυτοματοποιημένες», με αποτέλεσμα η τεχνολογία να θολώνει το γεγονός ότι «πίσω από τις οθόνες και τις συναλλαγές βρίσκεται ένας άνθρωπος».

Ένα από τα πιο καθοριστικά έργα της καριέρας του, η ενοποίηση της Public με τη MediaMarkt, αποτελεί ένα απτό παράδειγμα εφαρμογής των αρχών του σε συνθήκες ακραίας πολυπλοκότητας. Το εγχείρημα, όπως το περιγράφει, ήταν ένα από τα πιο απαιτητικά που έχει διαχειριστεί, κυρίως λόγω της πρόκλησης να συνθέσει δύο brands με εντελώς διαφορετική ταυτότητα στην αντίληψη των καταναλωτών. Τα βασικά μαθήματα από αυτή τη διαδικασία ήταν δύο: η μεθοδικότητα στον σχεδιασμό και, κυρίως, η τόλμη. Η τόλμη, όπως εξηγεί, είναι η ικανότητα να επιλέξεις έναν δρόμο που μπορεί να είναι ριψοκίνδυνος, αλλά είναι ο σωστός, αντί να καταφύγεις σε μια ασφαλή αλλά τελικά λανθασμένη επιλογή. «Ένας πελάτης δεν θα σου δείξει τη σύνθεση δύο brands. Πρέπει να βρεις εσύ τον δρόμο, κάνοντας πολλές δοκιμές», τονίζει.

Αυτή η φιλοσοφία της οργανικής ανάπτυξης και της εστίασης στην ουσία επεκτείνεται και στην προσέγγισή του για τα επιτυχημένα exits. Απομυθοποιεί την ιδέα του exit ως αυτοσκοπό, υποστηρίζοντας ότι είναι το φυσικό αποτέλεσμα μιας δουλειάς που γίνεται σωστά και με συνέπεια. Η πραγματική συνταγή επιτυχίας, σημειώνει, είναι η καθημερινή προσήλωση στην παροχή αξίας. Η ίδια λογική διέπει και τον τρόπο που διοικεί τις ομάδες του. Για να ενθαρρύνει την καινοτομία, δίνει έμφαση στη δημιουργία μιας κουλτούρας όπου η «ομάδα, με κεφαλαία» υπερτερεί του ατομικού ταλέντου και η δοκιμή και το λάθος αντιμετωπίζονται ως αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης. Κρίσιμο στοιχείο αυτής της κουλτούρας είναι η καθιέρωση μιας παράλληλης λειτουργίας μάθησης, όπου η ερώτηση «τι μάθαμε από αυτό;» γίνεται συστηματικά, είτε μετά από μια επιτυχία είτε μετά από μια αποτυχία.

Η διπλή του οπτική, ως στέλεχος και ως μέλος, στο παρελθόν, επενδυτικών funds, του έχει προσδώσει μια βαθιά κατανόηση της αξίας του Return on Investment (ROI). Αυτή η «πειθαρχία» της μέτρησης και της απόδειξης της αποτελεσματικότητας επηρεάζει κάθε του απόφαση. Δηλώνοντας «πολύ αισιόδοξος» για το ελληνικό οικοσύστημα, το οποίο θεωρεί ότι βρίσκεται σε ένα «καλό φεγγάρι», εντοπίζει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως το software, ο τουρισμός, το δυναμικό iGaming και οι υπηρεσίες υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων.

Κοιτώντας προς το μέλλον, ο Νίκος Βαρβαδούκας είναι ενθουσιασμένος με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία βλέπει ως ένα εργαλείο που ήδη προσφέρει τεράστιο «productivity boost» σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών λειτουργιών. Προβλέπει ότι, αν και βρισκόμαστε ακόμα «στην αρχή της καμπύλης», τα επόμενα δύο με τρία χρόνια θα βιώσουμε μια εκθετική αλλαγή. Παραδέχεται ότι η Ελλάδα παραδοσιακά υστερεί στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά πιστεύει ακράδαντα ότι το υψηλού επιπέδου τεχνολογικό ταλέντο της χώρας θα της επιτρέψει να καλύψει γρήγορα το κενό. Η πραγματική πρόκληση για την Ελλάδα, καταλήγει, δεν είναι η έλλειψη ταλέντου, το οποίο χαρακτηρίζει «world-class», αλλά η έλλειψη επιχειρηματικής τόλμης και πρωτοβουλιών που θα το αξιοποιήσουν.