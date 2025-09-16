Η λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης Einvoicing της Softone Impact στη Philips Hellas

Με στόχο την ενίσχυση της κανονιστικής συμμόρφωσης και τη βελτίωση κρίσιμων εσωτερικών διαδικασιών, η Philips Hellas, κορυφαίος παίκτης στον τομέα των ιατρικών συστημάτων και υπηρεσιών υγείας, επέλεξε τη λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING της SOFTONE IMPACT. Η νέα υποδομή διασφαλίζει συμμόρφωση, αξιοπιστία και διαφάνεια σε κάθε στάδιο της φορολογικής διαχείρισης, ενισχύοντας την αποδοτικότητα της εταιρείας.

Η υπηρεσία EINVOICING της SOFTONE IMPACT, πιστοποιημένου παρόχου από την ΑΑΔΕ, διασφαλίζει την αυτοματοποιημένη και ασφαλή διαβίβαση των παραστατικών της Philips Hellas στη myDATA, σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η λύση καλύπτει το σύνολο των συναλλαγών της εταιρείας με επιχειρήσεις (B2B) και φορείς του Δημοσίου (B2G), προσφέροντας ένα σταθερό και πλήρως εναρμονισμένο σύστημα για την έκδοση, αποστολή και παρακολούθηση των παραστατικών, με στόχο τη μείωση λαθών, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, η λύση συμβάλλει στην αυτοματοποίηση των ροών εργασίας, ενώ επιταχύνει τις διαδικασίες και περιορίζει την πιθανότητα σφάλματος. Σε πλήρη διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας, υποστηρίζει την αποστολή, αποθήκευση και αρχειοθέτηση των παραστατικών σε ασφαλές cloud περιβάλλον, χωρίς να απαιτείται επένδυση σε επιπλέον υποδομές.

Η Γιώτα Κακάση, Οικονομική Διευθύντρια και Αντιπρόεδρος της Philips Hellas, δήλωσε: «Η επιλογή της λύσης EINVOICING ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες μας για ακρίβεια, ασφάλεια και συμμόρφωση. Η αξιοπιστία της πλατφόρμας και η υποστήριξη από την ομάδα της SOFTONE IMPACT μάς επέτρεψαν να οργανώσουμε αποτελεσματικά τις φορολογικές μας διαδικασίες και να ανταποκριθούμε με συνέπεια στις απαιτήσεις της αγοράς και της ΑΑΔΕ».