Η «έκρηξη» της AI πυροδοτεί μια νέα παγκόσμια κούρσα για πυρηνική ενέργεια

Η πυρηνική ενέργεια επανατοποθετείται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ενεργειακής στρατηγικής, ωθούμενη από τη σύγκλιση τριών κρίσιμων παραγόντων: την εκθετική αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, την αναδιαμόρφωση των γεωπολιτικών ισορροπιών και την επιτακτική ανάγκη για μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η στροφή αυτή αποτυπώνεται σε προβλέψεις για επενδύσεις που αναμένεται να ανέλθουν σε τουλάχιστον 3 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2050, με τη συνολική δυνητική αγορά του πυρηνικού οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας σύντηξης, να εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπερβεί τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος χρόνου.

Η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτή την αναγέννηση είναι η προβλεπόμενη διόγκωση των ενεργειακών αναγκών. Η παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 30% μέχρι το 2030. Ειδικότερα, τα κέντρα δεδομένων που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη υπολογίζεται ότι θα καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από την Ιαπωνία έως το 2026 και περισσότερη από την Ινδία έως το 2030. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών και την ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων για μηδενικές εκπομπές, ο Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Πυρηνική Ένωση εκτιμούν ότι η παγκόσμια εγκατεστημένη πυρηνική ισχύς πρέπει να τριπλασιαστεί έως το 2050.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνολογική καινοτομία εστιάζει σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Ως βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη λύση, προκρίνονται οι Μικροί Αρθρωτοί Αντιδραστήρες (SMRs). Πρόκειται για μικρότερες, εργοστασιακά κατασκευασμένες μονάδες που προσφέρουν πλεονεκτήματα ως προς το κόστος, την ασφάλεια και τον χρόνο κατασκευής. Η αγορά των SMRs μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια έως το 2050, σύμφωνα με την ομάδα Cleantech της Bank of America. Παράλληλα, ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η εμπορική αξιοποίηση της πυρηνικής σύντηξης, με την έρευνα να επιταχύνεται και να επιτυγχάνεται η διατήρηση ελεγχόμενης αντίδρασης για 30 λεπτά το 2024, έναντι μερικών δευτερολέπτων το 2023.

Αυτή η τεχνολογική κούρσα τροφοδοτεί έναν έντονο γεωπολιτικό ανταγωνισμό, με επίκεντρο τις ΗΠΑ και την Κίνα. Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σήμερα τον μεγαλύτερο στόλο πυρηνικών σταθμών, η Κίνα αναμένεται να τις ξεπεράσει πριν από το 2030. Το Πεκίνο σχεδιάζει την κατασκευή 150 νέων αντιδραστήρων έως το 2035 (εκ των οποίων οι 27 βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή) και προσθέτει στο δίκτυό του, κάθε 18 μήνες, παραγωγική ικανότητα ίση με το σύνολο του αμερικανικού πυρηνικού στόλου. Η αγορά παραμένει εξαιρετικά συγκεντρωμένη, καθώς μόνο πέντε χώρες (ΗΠΑ, Γαλλία, Κίνα, Ρωσία και Νότια Κορέα) διαθέτουν την ικανότητα να εξάγουν ολοκληρωμένους πυρηνικούς σταθμούς.

Κρίσιμη παράμετρος σε αυτόν τον ανταγωνισμό είναι η εφοδιαστική αλυσίδα. Η παγκόσμια παραγωγή ουρανίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Καζακστάν, τον Καναδά και την Αυστραλία. Οι ΗΠΑ, ειδικότερα, εισάγουν το 35% του ουρανίου τους από το Καζακστάν και το 14% από τη Ρωσία. Η εξάρτηση από τη Μόσχα είναι ακόμη μεγαλύτερη στο καύσιμο επόμενης γενιάς, γνωστό ως HALEU (Εμπλουτισμένο Ουράνιο Υψηλής Πυκνότητας-Χαμηλού Εμπλουτισμού), το οποίο είναι απαραίτητο για πολλούς προηγμένους αντιδραστήρες και του οποίου η παραγωγή ελέγχεται σχεδόν μονοπωλιακά από τη Ρωσία.

Η προσπάθεια απεξάρτησης οδηγεί σε πολιτικές αποφάσεις με σημαντικές προκλήσεις. Νόμος που ψηφίστηκε στις ΗΠΑ το 2024 απαγορεύει τις εισαγωγές εμπλουτισμένου ουρανίου από τη Ρωσία, με την απαγόρευση να τίθεται σε ισχύ από τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Ωστόσο, προβλέπεται ένα σύστημα προσωρινών αδειών που θα επιτρέπει περιορισμένες εισαγωγές μέχρι το 2027, οπότε και η απαγόρευση θα καταστεί οριστική, δίνοντας ένα στενό χρονικό περιθώριο στην αμερικανική βιομηχανία να αναπτύξει εναλλακτικές πηγές. Παράλληλα, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ελλείψεις στην εγχώρια παραγωγική ικανότητα για κρίσιμα εξαρτήματα μεγάλων αντιδραστήρων.

Τέλος, η υλοποίηση των πυρηνικών προγραμμάτων, ιδίως στον δυτικό κόσμο, αντιμετωπίζει σημαντικά εσωτερικά εμπόδια. Οι ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα χρειαστούν επιπλέον 375.000 εξειδικευμένους εργαζομένους έως το 2050 για την κατασκευή και λειτουργία νέων πυρηνικών μονάδων, σε μια περίοδο που ο αριθμός των αποφοίτων πυρηνικής μηχανικής έχει μειωθεί κατά 25% την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα, το ιστορικό κατασκευής πυρηνικών σταθμών στις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από συστηματικές υπερβάσεις του προϋπολογισμού, με το τελικό κόστος να είναι κατά μέσο όρο τρεις φορές υψηλότερο από την αρχική εκτίμηση, ένα ζήτημα που αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου.