H KPMG υλοποίησε σε χρόνο ρεκόρ το SAP Concur Expense στον Κωτσόβολο

Με την υπογραφή της KPMG στην Ελλάδα, υλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και σε χρόνο-ρεκόρ η παραγωγική λειτουργία του SAP Concur Expense στον Κωτσόβολο.

Η εξειδικευμένη ομάδα της KPMG στην Ελλάδα, ανέλαβε τον πλήρη σχεδιασμό, την παραμετροποίηση και την ολοκλήρωση του έργου, φέρνοντας εις πέρας μέσα σε μόλις τρεις μήνες ένα σύνθετο ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει: Την πλήρη παραμετροποίηση της SaaS λύσης SAP Concur Expense, την εξειδικευμένη ανάπτυξη στο SAP S/4HANA για την εναρμόνιση με την Ελληνική Λογιστική Νομοθεσία, την ολοκληρωμένη ενσωμάτωση των λύσεων με τα εσωτερικά συστήματα του πελάτη και την πρώτη στην Ελλάδα διασύνδεση SAP Concur σε συνεργασία με την Alpha Bank που αξιοποιεί την εξιδεικευμένη λειτουργικότητα Visa Commercial Format για τις συναλλαγές των εταιρικών της καρτών.

Μέσω της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του έργου, ο πελάτης αποκόμισε τα παρακάτω μετρήσιμα οφέλη:

628 % ROI σε 3 χρόνια κι εξόφληση κόστους σε 5 μήνες

36 % αύξηση στην αποτελεσματικότητα επεξεργασίας αναφορών

52 % μείωση λαθών

43 % ταχύτερη υποβολή αναφορών

65 % περισσότερες compliant αναφορές

47 % λιγότερες χαμένες αποδείξεις

32 % ταχύτερες εγκρίσεις

26 % λιγότερη υπέρβαση budget

148 ώρες/εβδομάδα εξοικονομημένες για τις ομάδες του Finance

Η KPMG στην Ελλάδα λειτούργησε ως ο στρατηγικός συνεργάτης του πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, διασφαλίζοντας ότι όλες οι τεχνικές, λειτουργικές και φορολογικές απαιτήσεις καλύφθηκαν με ακρίβεια, ενώ η μετάβαση στο νέο σύστημα έγινε ομαλά και χωρίς διακοπή στις λειτουργίες της εταιρείας.

Όπως δήλωσε ο Διονύσης Διαμαντόπουλος, Partner, Consulting, KPMG στην Ελλάδα: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμβάλαμε καθοριστικά στην υλοποίηση ενός τόσο απαιτητικού έργου για την ψηφιοποίηση της διαχείρισης εξόδων στην ελληνική αγορά. Με την υιοθέτηση του SAP Concur Expense, οι εταιρείες αποκτούν πρόσβαση σε ένα νέο πρότυπο λειτουργικής αποδοτικότητας και διαφάνειας στη διαχείριση εξόδων. Η ταχύτητα υλοποίησης και τα μετρήσιμα οφέλη για τον πελάτη αποδεικνύουν τη δέσμευση της KPMG να προσφέρει τεχνογνωσία, αξιοπιστία και στρατηγική καθοδήγηση για την υλοποίηση σύνθετων end-to-end έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.»

Ταυτόχρονα, η διασύνδεση με την τράπεζα προσέφερε πρωτοφανή επίπεδα αυτοματοποίησης στη διαχείριση εταιρικών εξόδων, ελαχιστοποιώντας τη χειρωνακτική παρέμβαση, αυξάνοντας την ασφάλεια των συναλλαγών και παρέχοντας στους τελικούς χρήστες μια ταχύτερη και πιο διαφανή εμπειρία.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη μεθοδολογία της, η KPMG παρέδωσε ένα έργο που πλέον λειτουργεί ως proof of concept για όλους τους εταιρικούς πελάτες που επιθυμούν να υιοθετήσουν την ίδια λύση με ελαχιστοποιημένους κινδύνους και βελτιστοποιημένους χρόνους υλοποίησης.

Η διοίκηση της εταιρείας εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή της για την επαγγελματική, ευέλικτη και στοχευμένη προσέγγιση της ομάδας της KPMG, τονίζοντας τη συμβολή της στην επιτυχή έκβαση του έργου και στη μακροπρόθεσμη αναβάθμιση των εσωτερικών διαδικασιών.

Όπως δήλωσε, o Γιώργος Ρούσσος, Chief Financial Officer, Κωτσόβολος: «Η εφαρμογή του SAP Concur Expense αποτελεί για την Κωτσόβολος ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον συνολικό μας ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο μια πιο απλή, γρήγορη και αποδοτική καθημερινότητα για όλους. Η υλοποίηση του έργου σε τόσο σύντομο χρόνο και η πλήρης εναρμόνισή του με τα εσωτερικά μας συστήματα ενίσχυσαν τη διαφάνεια, την αυτοματοποίηση και την ταχύτητα στις διαδικασίες απόδοσης εξόδων. Ευχαριστούμε την ομάδα της KPMG για την τεχνογνωσία και την αποτελεσματική συνεργασία, που διασφάλισαν μια ομαλή μετάβαση και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.»

Λίγα λόγια για το SAP Concur Expense

Το SAP Concur Expense είναι μια λύση βασισμένη στο cloud που αυτοματοποιεί και απλοποιεί συνολικά τη διαδικασία διαχείρισης επαγγελματικών ταξιδιών και εξόδων — από την καταγραφή αποδείξεων και τις εγκρίσεων, έως την αποζημίωση και την αναφορά. Το Concur Expense μεταμορφώνει τη διαχείριση εξόδων από μια χειροκίνητη, επιρρεπή σε σφάλματα διαδικασία, σε έναν στρατηγικό μοχλό για έλεγχο κόστους, συμμόρφωση και επιχειρησιακή ευελιξία. Ειδικότερα:

Παρέχει στις οικονομικές ομάδες πλήρη έλεγχο και διαφάνεια στις δαπάνες των εργαζομένων.

Οι εταιρείες μειώνουν το κόστος επεξεργασίας εξόδων έως και 30% και εντοπίζουν κρυφές δαπάνες.

Εφαρμόζει αυτόματα τις πολιτικές ταξιδιών και εξόδων, μειώνοντας τον κίνδυνο και τη δόλια χρήση.

Επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν έξοδα μέσω κινητού μέσα σε δευτερόλεπτα, μειώνοντας τον χρόνο διαχείρισης έως και 50%.

Οι περισσότεροι οργανισμοί βλέπουν απόδοση της επένδυσής τους σε λιγότερο από 6 μήνες.