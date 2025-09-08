Η Ελλάδα στην εποχή της ΑΙ – Στο 2ο εξάμηνο του 2026 ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος»

Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα λειτουργήσει ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», όπως γνωστοποιήθηκε από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, κατά τη διάρκεια της 89ης ΔΕΘ. Η υποδομή χωροθετείται σε μια εγκατάσταση του 1880 στο Λαύριο, που ανήκει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Στη λειτουργία του Δαίδαλου βασίζεται και το «Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης» PHAROS, πρόταση που υποβλήθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο, με την ηγεσία της προσπάθειας να ανατίθεται στο Υπερταμείο για τη διασφάλιση της εξωστρέφειας. Όπως δήλωσε ο Υπουργός, σήμερα συγκρούονται δύο Ελλάδες: «η Ελλάδα των παθογενειών, της γραφειοκρατίας και των συντεχνιακών νοοτροπιών του “χασάπη και του ΟΠΕΚΕΠΕ” με την Ελλάδα του gov.gr, την Ελλάδα του Ντέμη Χασάμπη». Αυτή η δεύτερη Ελλάδα, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, είναι αυτή που η κυβέρνηση υπηρετεί, όπως τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε πως σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στόχος είναι μέχρι το 2026 να έχουν καταργηθεί όλες οι αναχρονιστικές διαδικασίες που προέρχονται από ένα «βαθύ δημόσιο». Ως παράδειγμα αχρείαστης γραφειοκρατίας ανέφερε την υποχρέωση απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό, ο οποίος έχει ήδη στην κατοχή του το πτυχίο του. Η στρατηγική της χώρας, τόνισε ο Υπουργός, είναι να αποκτήσει ρόλο παραγωγού τεχνολογικών λύσεων και όχι απλού καταναλωτή, προσελκύοντας ήδη επενδύσεις σε data centers και τηλεπικοινωνιακά καλώδια.

Ο «Δαίδαλος» θα επεξεργάζεται δεδομένα από πηγές όπως οι μικροδορυφόροι για την αγροτική παραγωγή και θα τα διαθέτει ως ανώνυμα αλλά ανοιχτά δεδομένα προς επαναχρησιμοποίηση, με έμφαση σε τομείς όπως η υγεία, ο πολιτισμός και το περιβάλλον. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην κοινωνική διάσταση του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για μια πρόσφατη εκδήλωση για την ΑΙ στην εκπαίδευση, παρουσία του Πρωθυπουργού, όπου τονίστηκε η ανάγκη για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης από τους μαθητές απέναντι στα εργαλεία αυτά. Αναγνώρισε, παράλληλα, τους κινδύνους της τεχνολογίας, όπως η διάδοση ψευδών ειδήσεων, τονίζοντας πως η εκπαίδευση είναι η απάντηση, στο πλαίσio και συνεργασιών με εταιρείες όπως η OpenAI.

Για να καταδείξει, τέλος, τις τρέχουσες αδυναμίες των αλγορίθμων, χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα: αν ζητηθεί από ένα μοντέλο ΑΙ να δημιουργήσει μια φωτογραφία ενός ρολογιού που δείχνει 9:30, θα δείξει 10:10, καθώς έχει τροφοδοτηθεί με εκατομμύρια διαφημιστικές εικόνες. Ο τελικός σκοπός, όπως κατέληξε, είναι η επένδυση σε «τεχνολογικές λύσεις με κοινωνικό πρόσημο, για καλύτερες υπηρεσίες, περισσότερες ευκαιρίες, λιγότερη γραφειοκρατία, μια βελτιωμένη καθημερινότητα για όλους τους πολίτες και ένα κράτος πιο αποτελεσματικό».