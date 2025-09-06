Πιλοτική εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ΑΠΘ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός

Την πιλοτική εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανώτατη εκπαίδευση, με αφετηρία το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εξήγγειλε σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του, στο επετειακό περίπτερο του ΑΠΘ, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το ΑΠΘ γίνεται το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας που θα εντάξει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως βοηθό διδασκαλίας στα μαθήματα, με τη χρήση ειδικού λογισμικού και θα ξεκινήσει στη Νομική Σχολή. Το λογισμικό αυτό θα αξιοποιείται επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο την υποβοήθηση διδασκόντων και φοιτητών.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε «Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και κατόπιν όλων των συζητήσεων που είχαμε με την Υπουργό Παιδείας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δεσμεύτηκε ότι καθ’ όσον αρχίζει η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το επόμενο βήμα -το οποίο επίσης ξεκινάει με δέσμευσή του- είναι η πιλοτική εισαγωγή και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Ανώτατα Ιδρύματα, αρχής γενομένης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο».

Τα εγκαίνια του περιπτέρου του ΑΠΘ θα πραγματοποιηθούν αύριο, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00, στον εκθεσιακό χώρο του ΑΠΘ στο περίπτερο 17 (Akademia), stand 34.

Το Αριστοτέλειο με αφορμή τον εορτασμό για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του, διαθέτει επετειακό χώρο στο περίπτερο 17 (Akademia), stand 44.