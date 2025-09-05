Οι ευρωπαϊκοί telcos ζητούν αλλαγή των κανόνων για τόνωση των επενδύσεων

Σε κοινή τους απάντηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κλαδικές ενώσεις Connect Europe και GSMA, που εκπροσωπούν τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της Ευρώπης, ζητούν στρατηγική μεταρρύθμιση της πολιτικής ανταγωνισμού. Η παρέμβασή τους έγινε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την Αναθεώρηση των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Συγχωνεύσεις. Οι ενώσεις τονίζουν ότι ο εκσυγχρονισμός του Πλαισίου Ελέγχου Συγχωνεύσεων της ΕΕ είναι ουσιώδης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, ωστόσο υποστηρίζουν ότι τα τρέχοντα σχέδια δεν είναι επαρκή. Κατά συνέπεια, μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του Κανονισμού της ΕΕ για τις Συγχωνεύσεις κρίνεται θεμελιώδους σημασίας, ώστε να παρασχεθεί στις εταιρείες που λειτουργούν εντός της Ενιαίας Αγοράς μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την επίτευξη του απαραίτητου μεγέθους.

Στην επιχειρηματολογία τους, οι οργανισμοί αναφέρονται στα συμπεράσματα των Mario Draghi και Enrico Letta, οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι η σχέση μεταξύ ανταγωνισμού, επενδύσεων και καινοτομίας είναι μη γραμμική, ιδίως σε τομείς έντασης κεφαλαίου όπως οι τηλεπικοινωνίες. Η συγκλίνουσα άποψή τους είναι σαφής: η διευκόλυνση της συγκέντρωσης είναι απαραίτητη για την απελευθέρωση υψηλότερων επιπέδων επενδύσεων στη συνδεσιμότητα. Ως εκ τούτου, οι ενώσεις υποστηρίζουν ότι η Κομιισόν οφείλει να μετατοπίσει την εστίασή της από τα διορθωτικά μέτρα που απομειώνουν την αξία, στη δημιουργία αξίας μέσω της αναγνώρισης των αποδοτικοτήτων που προάγουν τις επενδύσεις και την καινοτομία.

Η ευρωπαϊκή τηλεπικοινωνιακή αγορά αποτελείται από περισσότερους από 100 παρόχους, με τον καθένα να εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 5 εκατομμύρια συνδρομητές, σε σύγκριση με 450 εκατομμύρια και 110 εκατομμύρια συνδρομητές ανά πάροχο στην Κίνα και τις ΗΠΑ, αντίστοιχα. Αυτή η αδυναμία των παρόχων να αποκτήσουν το απαραίτητο μέγεθος περιορίζει τη μακροπρόθεσμη βεβαιότητα που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σημαντικών επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την παροχή συνδεσιμότητας τεχνολογίας αιχμής, ασφαλούς και ανθεκτικής στην ήπειρο. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η αρχική παραδοχή πως οι συγχωνεύσεις οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και μειωμένη ευημερία των καταναλωτών παραβλέπει το γεγονός ότι μπορούν να προωθήσουν την καινοτομία και την ποιότητα, ενώ αποτυγχάνει να αναγνωρίσει τη σημασία του μεγέθους και των επενδυτικών κινήτρων για την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα σε ορισμένους κλάδους.

Για να διασφαλιστεί ότι η αναθεώρηση του πλαισίου θα αποφέρει οφέλη τόσο για την οικονομία της Ευρώπης όσο και για τους καταναλωτές της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να υιοθετήσει μια πιο ευέλικτη, μακρόπνοη και ανθεκτική στο μέλλον προσέγγιση. Στην υποβολή τους, οι ενώσεις ζητούν μια πιο δυναμική και ολιστική προσέγγιση των συγχωνεύσεων, μια μακροπρόθεσμη αξιολόγηση με ισχυρότερη εστίαση στις στρατηγικές επενδύσεις και τις μεγαλύτερες περιόδους απόσβεσης, και μια ισορροπημένη προσέγγιση στις αποδοτικότητες, που θα λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο στη μελλοντική καινοτομία, τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, την αμυντική ετοιμότητα και άλλες παραμέτρους ανταγωνισμού που ωφελούν τελικά τους καταναλωτές. Ζητούν επίσης την επικαιροποίηση της Ανακοίνωσης της ΕΕ για τα Διορθωτικά Μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή και η σαφήνεια σε όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η παγκόσμια τεχνολογική κούρσα επιταχύνεται, με την Ευρώπη να κινδυνεύει να μείνει ακόμη περισσότερο πίσω. Το μέγεθος είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμων επενδύσεων και την αναζωπύρωση του πνεύματος καινοτομίας που κάποτε τοποθετούσε την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής προόδου. Οι παρωχημένοι κανονισμοί, όπως υποστηρίζεται, στέκονται πλέον εμπόδιο σε έναν ανταγωνιστικό τηλεπικοινωνιακό τομέα και μια ανθεκτική ευρωπαϊκή οικονομία. Οι Connect Europe και GSMA δηλώνουν την πρόθεσή τους να προσκομίσουν περαιτέρω εμπειρικά και θεωρητικά στοιχεία προς υποστήριξη των θέσεών τους και να συμβάλουν σε έναν συνεχή εποικοδομητικό διάλογο με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο Teresa Ribera και τις ομάδες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.