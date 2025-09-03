ΚτΠ: σε δημόσια διαβούλευση η διακήρυξη για το δίκτυο καμερών της τροχαίας

Το πολυσυζητημένο έργο για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Δικτύου Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων ΚΟΚ» περνά στη φάση υλοποίησης, με συνολικό προϋπολογισμό 116,339 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), υπηρεσιακός βραχίονας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανάρτησε σε δημόσια διαβούλευση για 15 ημέρες το τεύχος της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού.

Η σύμβαση, η οποία θα έχει διάρκεια 11 χρόνια, αφορά όχι μόνο την προμήθεια και εγκατάσταση, αλλά και τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος καμερών. Το δίκτυο θα είναι πλήρως συνδεδεμένο με το Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Διαχείρισης Ελέγχων και Προστίμων Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, εξασφαλίζοντας την αυτόματη διαβίβαση όλων των απαραίτητων δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία.

Κεντρικός σκοπός είναι η αυτόματη αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, για οχήματα που παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη, κινούνται παράνομα σε λεωφορειολωρίδες ή υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας. Παράλληλα, το νέο δίκτυο θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης αναζήτησης σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και λίστες ενδιαφέροντος, με τις αντίστοιχες ενημερώσεις να εμφανίζονται απευθείας στους αστυνομικούς. Τα δεδομένα από τις κάμερες (με φωτογραφία οχήματος χωρίς απεικόνιση προσώπων) θα μπορούν να αξιοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. για ανάλυση και περαιτέρω επεξεργασία.

Αναλυτικά, το έργο προβλέπει:

2.000 σταθερές κάμερες για την καταγραφή παραβάσεων σε φανάρια, λεωφορειολωρίδες και υπερβάσεις ταχύτητας, με δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Τουλάχιστον 500 κινητές κάμερες τοποθετημένες σε λεωφορεία, για την καταγραφή οχημάτων που παραβιάζουν τις λεωφορειολωρίδες, επίσης με ζωντανή αποστολή στοιχείων.

Ασφαλείς συνδέσεις όλων των συστημάτων, σταθερών και κινητών, με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα της ΕΛ.ΑΣ., μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Πλήρη προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς και ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες της Αστυνομίας.

Εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να αξιοποιεί το σύστημα και τα εργαλεία του.

Δεκαετή τεχνική υποστήριξη με εγγυημένα επίπεδα υπηρεσιών (SLA), άμεση αποκατάσταση βλαβών και διασφάλιση καλής λειτουργίας όλου του συστήματος (λογισμικού και υλικού).

Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί κυρίως από τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται με βάση το νέο καθεστώς, όπως ορίζει το άρθρο 107 του νόμου 5209/2025 («Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις»).