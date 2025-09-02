Παγκόσμια συνδεσιμότητα έως το 2030: Μια επένδυση 2,8 τρισεκατομμυρίων

Η επίτευξη παγκόσμιας και ουσιαστικής συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο μέχρι το 2030 ενδέχεται να απαιτήσει μια επένδυση που κυμαίνεται από 2,6 έως 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης «Connecting Humanity» που δημοσιεύθηκε από τη Διεθνή Ένωση Τηλεκοινωνιών (ITU), τον αρμόδιο οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τις ψηφιακές τεχνολογίες, και την Επιτροπή Επικοινωνιών, Διαστήματος και Τεχνολογίας (CST) του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Η έκθεση περιγράφει τις προκλήσεις, το προβλεπόμενο κόστος και τις στρατηγικές συνεργασίας που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι όλοι, παντού, θα μπορούν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του κατ’ εκτίμηση ενός τρίτου της ανθρωπότητας που παραμένει σήμερα εκτός σύνδεσης.

Η νέα έκθεση επικαιροποιεί την αρχική μελέτη της ITU του 2020, η οποία εκπονήθηκε υπό την καθοδήγηση της G20 κατά την προεδρία του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διοικητή της CST, Haytham AlOhali, το απαιτούμενο ποσό είναι σχεδόν πέντε φορές υψηλότερο από την τελευταία εκτίμηση, γεγονός που «υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για διεθνή συνεργασία, συλλογικές επενδύσεις και ανταλλαγή τεχνογνωσίας». Το χάσμα παραμένει σημαντικό, καθώς το 2024 υπολογίζεται ότι το 93% του πληθυσμού στις χώρες υψηλού εισοδήματος χρησιμοποιούσε το Διαδίκτυο, σε σύγκριση με μόλις 27% στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, με 2,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους να παραμένουν αποκλεισμένοι από τον ψηφιακό κόσμο.

Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης, μεταξύ 1,5 και 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αφορά την ψηφιακή υποδομή, με την έκθεση να υπολογίζει το κόστος για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε αστικές περιοχές, σταθερής ασύρματης πρόσβασης 4G σε αγροτικές περιοχές και δορυφόρων στις πιο απομακρυσμένες τοποθεσίες. Ένα ποσό 983 δισεκατομμυρίων δολαρίων κρίνεται απαραίτητο για την οικονομική προσιτότητα, μειώνοντας το κόστος των έξυπνων τηλεφώνων και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, σταθερών και κινητών. Επιπλέον, 152 δισεκατομμύρια δολάρια απαιτούνται για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακή εκπαίδευση, να εξασφαλίζουν καλύτερες θέσεις εργασίας και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Τέλος, 600 εκατομμύρια δολάρια προορίζονται για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής και του ρυθμιστικού πλαισίου παγκοσμίως.

Όπως τόνισε η Γενική Γραμματέας της ITU, Doreen Bogdan-Martin, «η ψηφιακή συνδεσιμότητα σημαίνει τη δημιουργία ευκαιριών που μπορούν να μεταμορφώσουν τις ζωές και τις κοινότητες». Ωστόσο, η παγκόσμια πρόοδος είναι άνιση, με τις 46 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να υστερούν λόγω χρηματοδοτικών φραγμών, περιορισμένης τεχνογνωσίας και αναξιόπιστων υποδομών. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η ITU καλεί σε ανανεωμένη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, του κλάδου της τεχνολογίας, των χρηματοπιστωτικών αναπτυξιακών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών. Η έκθεση ολοκληρώνεται με συγκεκριμένες συστάσεις, όπως η χρήση των σχολείων ως πύλες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, η επένδυση σε ενεργειακές υποδομές στην Αφρική και η ενίσχυση της συλλογής δεδομένων σε υποεθνικό επίπεδο.